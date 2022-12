Séminaire à la Sorbonne le 7 décembre : les réformes économiques à Cuba du point de vue du socialisme

Séminaire ‘Marx au XXIe siècle’ année 2022-2023

Équipe de recherche PHARE (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

avec le soutien du Cercle universitaire d’Études marxistes (CUEM)

Mercredi 7 DÉCEMBRE 2022

de 17h15 à 19h45

Al CAMPBELL

Cuba’s economic and political reforms, in the frame of Marx and Engels’ concept of socialism

[Les réformes économiques et politiques de Cuba,

dans le cadre du concept de socialisme selon Marx et Engels

– séance en anglais et espagnol, avec traduction en français –]

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centre Panthéon, amphithéâtre III

Entrée par le 12, Place du Panthéon (Paris, 5e)

Application des consignes sanitaires du Rectorat de l’Académie de Paris

Par précaution, se munir d’une pièce d’identité et de la présente invitation

Les séances suivantes du séminaire 2022-2023 auront lieu :

Archives audio et vidéo du séminaire ‘Marx au XXIe siècle’

___________________________Pour toute demande d’inscription ou de désinscription : herrera1@univ-paris1.fr – séance 8 :« Matérialisme historique : les concepts fondamentaux revisités »– séance 9 :Débat : « Quelle CGT et pour quoi faire ? »– séance 10 :« Mémoires ou Les trois étapes du communisme »– séance 11 :« Sur le livre Une Histoire du travail » [séance en anglais, avec traduction en français]– séance 12 :« Russie – Ukraine : Basculement stratégique, conflits et processus d'intégration eurasiatique »– séance 13 :« Sur Le Premier Âge du capitalisme »– séance 14 :« Les mécanismes de la désinformation : la crucifixion médiatique de Julian Assange »– séance 15 :« Les dernières années de la vie de Karl Marx : une biographie intellectuelle »– séance 16 :« Valeur, travail abstrait et fétichisme de la marchandise chez Marx »– séance 17 :« Quelle écologie politique ? Marx nous dit quelque chose… »– séance 18 :« Nationalisme, Islam et marxisme chez Sukarno (1926-1970) : bilan et perspectives »– séance 19 :« L’Aufhebung chez Marx : controverse sur la traduction et oppositions philosophiques sur la dialectique et le matérialisme »– séance 20 :« Dire la colonisation »