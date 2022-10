Aucune chance que la guerre d'Ukraine vienne jusqu'à chez nous !

Lu sur Le Grand Soir :

Comment tirer sans risque les oreilles de l’ours

Moi, vous me connaissez, je ne joue jamais les Cassandre (logo), les oiseaux de mauvais augure.

Donc, je prédis que la guerre en Ukraine ne débordera pas jusque chez nous.

En effet, la France ne vote pas toutes les Résolutions de l’ONU et du Parlement européen contre la Russie, elle n’applique aucune sanction, aucun boycott « pour mettre l’économie russe à genoux », les discours de notre président et de notre gouvernement ne sont pas anti-russes, pas plus que ceux de la majorité (l’unanimité ?) de nos groupes parlementaires, la russophobie ne s’est pas généralisée dans nos administrations, nos médias, nos artistes et intellectuels et la « France d’en bas », nous ne fournissons ni armes modernes ni munitions à Zelensky, ni renseignements satellitaires, nous ne formons pas sur notre territoire des milliers de soldats ukrainiens qui y apprennent comment tuer plus de Russes (et au passage de civils ukrainiens russophones).

Bref, nous ne sommes pas cobelligérants.

Par conséquent, on peut fumer sous la douche, paisibles, décontractés de la glande pinéale et autres organes du cerveau.

Théophraste R. Mage vaudou, retour d’affection, détournement des trajectoires des fusées.