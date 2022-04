Ukraine, russie : sur deux discours inacceptables

Envoyé par Bruno Drweski

Dans l’actuelle guerre Russie-Ukraine certains penchent plutôt d’un côté ou de l'autre, souvent pour des raisons qui ont plus à voir avec des questions internationales tout à fait pertinentes (OTAN ou puissances « contre-hégémoniques » ?) mais c’est rarement par sympathie particulière pour l'Etat russe (et son gouvernement oligarchique Poutine) ou pour l’Etat ukrainien (et son gouvernement oligarchique Zelinsky).

Il est temps de constater que, indépendamment de ces deux orientations, des textes sont diffusés de plus en plus largement dans les deux camps qui sont tous les deux totalement inacceptables si l’on a une approche démocratique et internationaliste ou universaliste. Ce type de textes circulait avant la présente guerre dans les cercles ultra-nationalistes mais, aujourd’hui, les pulsions se sont lâchées sans plus aucune retenue et il faut en être conscient. On a le droit d’avoir ses préférences mais il faut être conscient des limites qui ne peuvent être tolérées, dans un camp comme dans l'autre.

Voilà en attaché deux exemples de textes parus récemment en Ukraine et en Russie qui constituent deux exemples parmi d’autres de ces proclamations nauséabondes qui, au final, servent les intérêts d’oligarques plus ou moins mafieux et non pas les intérêts des deux peuples fondamentalement frères d’Ukraine et de Russie.

J’ai voulu attirer votre attention sur ces dérives en cours car notre devoir, à nous qui sommes éloignés des réactions primaires et binaires du champ de bataille et du « celui qui n’est pas avec nous est contre nous », devons rappeler ces vérités évidentes.

C’est aujourd’hui, une situation un peu comparable à celle des Serbes et des sujets autrichiens en 1914 qui croyaient que la cause de la guerre était l’assassinat d’un prince par un rebelle, alors que toute la machinerie de guerre était déjà prête depuis longtemps pour un repartage du monde. On a le droit de souhaiter que les relations internationales et les rapports de force entre puissances évoluent ou pas, mais on n’a pas le droit d’encourager la haine tribale des uns ou des autres et d’essentialiser un peuple ou un autre. Il faut donc raison garder et aider nos amis à raison garder.

BD

... « On croit mourrir pour la patrie et on meurt pour les marchands d’armes »

Texte 1 (russe)

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html?fbclid=IwAR3iAEO-tT7icu-Rd2fSHiyEIQNVJA-6-3SHGsChnU01JfT8DkfnGYUEqZ0

En avril de l'année dernière, nous avons écrit sur l'inévitabilité de la dénazification de l'Ukraine. Ukraine nazie, Ukraine banderiste, ennemie de la Russie et outil de l'Occident pour la destruction de la Russie. Aujourd'hui, la question de la dénazification est passée au plan pratique. La dénazification est nécessaire lorsqu'une partie importante du peuple – très probablement la majorité - a été entraînée dans le régime nazi dans sa politique. C'est-à-dire lorsque l'hypothèse « le peuple est bon – le gouvernement est mauvais » ne fonctionne pas.

(...) Les nazis qui ont pris les armes doivent être détruits au maximum sur le champ de bataille. Il ne devrait pas y avoir de différences significatives entre les forces armées ukrainiennes et les soi-disant bataillons nationaux, ainsi que la défense territoriale qui a rejoint ces deux types de formations militaires. Tous sont également impliqués dans une extrême cruauté contre la population civile, également coupables du génocide du peuple russe (...). Les criminels de guerre et les nazis actifs devraient être punis de manière exemplaire et exponentielle. Il doit y avoir une lustration totale. (...) Cependant, en plus du sommet, une partie importante des masses, qui sont des nazis passifs, sont également coupables. Le juste châtiment de cette partie de la population n'est possible qu'en supportant les épreuves inévitables d'une guerre juste contre le système nazi, menée avec le plus de soin et de prudence possible vis-à-vis des civils. La dénazification supplémentaire de cette masse de la population consiste en une rééducation, qui doit être réalisée par la répression idéologique (la suppression) des nazis .

Texte 2 (ukrainien)

Le maire de Dnipro(petrovsk) appelle à tuer des Russes dans le monde entier “ en aussi grand nombre que possible ”.

https://vz.ru/news/2022/4/3/1151838.html

Le chef de la ville de Dnipro (anciennement Dniepropetrovsk), Borys Filatov, a déclaré que les Ukrainiens ont pleinement le droit moral de tuer des Russes partout dans le monde “ en aussi grand nombre que possible ”. Auparavant, le Comité d’enquête russe a ouvert une procédure pénale à l’encontre d’un présentateur de télévision ukrainien qui a appelé au meurtre en masse de Russes, y compris d’enfants.

” Je vois à quel point la haine nous envahit tous, après ce que les sous-hommes ont fait dans la région de Kiev. Mais les torturés, les fusillés, les brûlés vifs ne peuvent être ramenés. Laissons la haine. Hélas, c’est incontrôlable ”, a écrit Filatov sur Facebook*.

Selon lui, le temps de la “rage froide” est venu, et les Ukrainiens ont pleinement le droit moral “ de tuer, calmement et avec un esprit complètement dégagé, ces non-humains maintenant dans le monde entier, en temps illimité et en aussi grande quantité que possible ...Méthodiquement et sans héroïsme inutile ”, a précisé Filatov.

Rappelons que depuis 2000, Boris Filatov a été impliqué dans des procès liés aux intérêts de l’homme d’affaires Igor Kolomoïsky, à la suite de quoi les médias ukrainiens ont commencé à le considérer comme un avocat à plein temps du groupe bancaire Privat.

En 2014, Filatov est devenu l’adjoint de Kolomoïsky, qui était alors président de l’administration régionale d’État de Dniepropetrovsk. À ce poste, il a activement interagi avec le leader du groupe fascisant Secteur droit, Dmytro Yarosh. Il est également connu pour sa déclaration scandaleuse de février 2014 sur “ la manière de pacifier les protestations civile s” dans ce qui était alors encore la Crimée ukrainienne : “ Donnez aux racailles des promesses (et) des garanties et pendez-les ensuite ”.

VZGLYAD a précédemment rapporté de son côté que les médias et les politiciens occidentaux et ukrainiens diffusaient une nouvelle fausse histoire sur le massacre présumé de civils par l’armée russe dans la ville de Boutcha à Kiev. Moscou a décrit ce qui se passait comme une véritable guerre d’information militaire contre la Russie. Le ministère russe de la Défense a qualifié les documents présentés par les autorités ukrainiennes de “ nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux ”.

Ce n’est pas la première fois que des politiciens et des personnalités ukrainiennes appellent à la violence contre des citoyens russes. À la mi-mars, sur la chaîne de télévision Ukraine24, le présentateur Fakhrudin Sharafmal a cité en exemple le criminel nazi Adolf Eichmann et a appelé au meurtre d’enfants russes. En réponse, le Comité d’enquête russe a ouvert une procédure pénale à l’encontre du présentateur de télévision, trouvant dans ses propos “d es indices de crimes au sens de l’article du Code pénal russe (actions visant à inciter à la haine ou à l’inimitié, ainsi qu’à humilier une personne ou un groupe de personnes en raison de leur nationalité ; réhabilitation du nazisme – approbation des crimes établis par le verdict du Tribunal militaire international) ”.