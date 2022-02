Les manifs jaunes-bleues sont-elles pour la paix ou pour encore plus de guerre?

Si on veut vraiment la paix Il ne faudrait pas participer aux manifestations « jaunes-bleues » prétendument contre la guerre, en réalité en soutien au régime ukrainien sous influence néo-nazie.

A moins d’y exprimer clairement et même si ça ne plait pas à un public de participants indignés et désinformés rameutés par les médias que :

1) nous ne sommes pas en guerre contre la Russie

2) qu'elle n’est pas notre ennemie

3) qu'il ne faut envoyer aucun soldat et aucune arme en Ukraine.

Ainsi les bellicistes seront placés devant leur responsabilités. Veulent-ils oui ou non une guerre avec la Russie?

Si on voulait manifester sa sympathie pour les civils bombardés en Ukraine on pouvait le faire dès 2014, en soutenant les populations du Donbass harcelées par les paramilitaires et par l’armée ukrainienne, et l’opposition de gauche et /ou russophone persécutées et assassinées.

Le seul mot d’ordre antiguerre concret, c’est « sortir de l’OTAN» car c’est la volonté d’expansion et d’encerclement de la Russie par cette organisation qui a causé le conflit.

On peut regretter que Vladimir Poutine ait répondu aux provocations de manière foudroyante. Mais avait-il le choix ?

Avant-hier on pouvait dire « Ni poutine ni OTAN », maintenant que les dés sont jetés c’est « ou Poutine , ou OTAN » .

A bas l’OTAN !

Toute aide militaire envoyée maintenant en Ukraine qui tomberait inévitablement entre les mains des irréguliers néonazis qui tiennent la rue ne servirait qu'à créer les conditions d’une nouvelle guerre de trente ans comme en Afghanistan ou en Irak.

Dans ces conditions, si on ne fait pas très attention à ne pas se faire récupérer, si on croit manifester pour la paix sous la banderole jaune-bleue on prendra parti dans une guerre civile qui dure depuis 2014 et où on ne comprend rien si on n'a pas fait un effort particulier pour s'informer, et on manifestera très réellement pour la guerre et pour alimenter un terrorisme néo-nazi stay behind qui sera maquillé en patriotisme démocratique à l’intention des plateaux-télés occidentaux.