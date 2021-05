Rassemblement panafricain à Paris le 22 mai contre la politique françafricaine de Macron

COMMUNIQUÉ N° 4 de la DYNAMIQUE UNITAIRE PANAFRICAINE

Cher-e-s Camarades et Ami-e-s du Combat pour la Souveraineté des Pays Africains et des Territoires sous domination coloniale et néocoloniale française !



Nous vous appelons à participer massivement au Rassemblement Panafricain et Internationaliste du samedi 22 mai à Paris, Place de la République de 13h à 18h !

A l’exception d’une extrême minorité de la Diaspora Africaine, dans une large majorité nous dénonçons fermement les deux sommets françafricains initiés par le Président Macron, suivi dans cette énième manœuvre politicienne par sa clique de sous-préfets françafricains placés à la tête de bon nombre d'Etats du pré-carré, par la ruse, la corruption et le sang versé des intrépides combattants de la Libération effective de l’Afrique !

Nous condamnons avec vigueur la supercherie politique qui consiste à faire croire que c'est depuis Paris que les économies africaines retrouveront les moyens financiers qui leur font défaut !

Balivernes ! La réalité est toute autre (mais savamment cachée aux opinions publiques occidentales ) : depuis la nuit des temps, c'est le continent africain qui finance de fait les économies prédatrices du système d'exploitation et d'oppression du capitalisme mondial, pendant que les masses populaires des pays dominés (colonies et néocolonies) sont plongées depuis des siècles dans un cycle de paupérisation sans fin, et réduites à végéter, plutôt que de vivre dignement des abondantes richesses de leur sol et sous-sol.

Le 22 mai 2021, nous dirons à l'unisson NON à ce système génocidaire qui ne dit pas son nom !! Il est temps que l'Afrique se redresse, arrache sa souveraineté et assume pleinement son destin !

Quelques semaines après cette mascarade de Macron à Paris, on le retrouvera à Montpellier dans un autre numéro de prestidigitation consistant à ravaler (grossièrement) la façade du système néocolonialiste français, avec le concours de quelques «négraillons de service » !

Là aussi, nous serons là pour dire non à cette tragi-comédie !! Trop c'est trop ! Les dignes filles et fils de notre mère Afrique, sur le continent, dans la Diaspora, dans toutes les lignées de l'Afrodescendance, en symbiose avec les Forces militantes anti-impérialistes, doivent ENSEMBLE faire entendre leur RAS LE BOL et réaffirmer leur engagement déterminé à renverser définitivement la Table de la Conférence , théâtre cynique du démembrement du continent africain par les rapaces de l'ordre colonial, qui perdure au 21e siècle !

Voici planté le décor de notre Rassemblement Panafricain et Internationaliste du 22 mai !! NON, et aux Sommets françafricains la houlette du Président Macron, serviteur zélé du système impérialiste français !!

Ce Message collectif de rejet des sommets françafricains va s'articuler à de nombreux autres messages, reflets des puissantes luttes qui déferlent partout aujourd'hui sur le continent africain. C'est à chacune des Organisations partenaires de notre Manifestation Unitaire du 22 mai 2021 de faire parvenir au Comité de mobilisation les slogans et les messages de ce Grand Rassemblement qui va réunir les Panafricanistes et les Anti-impérialistes, mobilisés pour l’émancipation des peuples africains ! Toutes les luttes en cours dans les colonies et les néocolonies françaises, et dans les pays africains sous domination impérialiste, sont à populariser par notre Dynamique Unitaire Panafricaine. C'est le sens profond de notre mot d'ordre # EN AVANT POUR LA CONVERGENCE DES LUTTES #.

Les Peuples Africains sont DEBOUT pour la reconquête de leur souveraineté ! Notre Diaspora Africaine doit courageusement et honorablement prendre toute sa place dans ce combat commun de l'émancipation de l'Afrique et des Peuples Africains.

A nos côtés le 22 mai 2021 à Paris, nous faisons appel à toutes les forces sociales et politiques, les actrices et les acteurs de la société civile et de la classe politique des pays occidentaux, avec qui nous partageons le même idéal : le droit inaliénable des Peuples à disposer de leur souveraineté et de jouir pleinement de leurs richesses ! Pour ce Large Rassemblement, en même temps que nous appelons nos Soeurs et Frères Panafricanistes à converger nombreux à la Place de la République, nous sollicitons également la participation active à ce Rendez-vous militant du 22 mai 2021 de toutes les Organisations Anti-impérialistes qui sont engagées fermement pour la libération effective de l'Afrique et des Peuples Africains, et pour la fin du système d'exploitation et d'oppression partout dans le monde !!

Vive la Diaspora Africaine consciente de son rôle historique !

Vive l'amitié et la solidarité de lutte de toutes et tous les Panafricanistes, du continent et dans la Diaspora !

Vive la solidarité internationale entre les peuples d'Afrique et d'Europe !

Vive le Panafricanisme de Combat Unitaire !

Vive la Dynamique Unitaire Panafricaine - DUP !