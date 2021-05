Quelques suggestions de campagne pour Fabien Roussel

Fabien Roussel a mis les pieds dans le plat sur la sécurité et sur le nucléaire, c’est bien, c’est ce qu’il fallait faire. Il communique par la polémique contrôlée, qui est une méthode efficace de propagande. L’indignation feinte ou réelle des adversaires et des concurrents sert de caisse de résonance, la seule possible dans les médias tels qu'ils sont.

Et s''il reprenait maintenant à son compte la revendication phare des Gilets Jaunes, à savoir une baisse conséquente des prix du carburant (à laquelle il pourrait ajouter la gratuité des autoroutes)?

J’aimerais aussi maintenant entendre ce qu’il a à dire sur l’international, à part la Palestine, où il est très bien aussi. J'avais soutenu à fond la candidature Mélenchon en 2017 principalement à cause de ses bonnes positions de l'époque dans ce domaine, considérant qu'il pouvait atteindre le second tour et même gagner, ce qui faisait de son bulletin de vote une arme réelle contre l'impérialisme (cette éventualité me paraissant exclue en 2022).

Second tour et victoire? Il y a très peu de chance que Fabien Roussel y parvienne mais qui sait? l'opinion publique étant de plus en plus volatile et imprévisible ! Ce qui caractérise les bonnes surprises, c'est que presque personne ne s'y attend. Le PCF pourrait-il renaître de ses cendres et briguer le pouvoir comme le Parti communiste chilien?

Il n'est pas interdit de rêver un peu !

En attendant ce que j’aimerais entendre, par exemple, c’est ce qui suit :

Sur l’OTAN : réclamer publiquement la sortie de L’OTAN au nom de la paix et non sa dissolution, comme le fait en Allemagne Die Linke, ce qui est impossible et permet d'esquiver la question. L'OTAN menace gravement la paix du monde et rien que cette revendication clairement mise en avant pourrait motiver le vote.

Sur l’UE : il est sans doute illusoire de lui demander le Frexit, ou même un referendum sur le Frexit, vu les rapports de force politiques. Mais il peut déclarer sa volonté d’empêcher ou de cesser la mise en application des directives européennes les plus attentatoires à la souveraineté et aux droit sociaux ( les « suspendre » par exemple) comme celles sur la mise en concurrence et sur la privatisation des transports et de l’énergie et celle sur les travailleurs détachés. Ainsi que de l’encadrement du budget par Bruxelles. Et j'en oublie.

Sur l’ONU : s’engager à défendre le siège permanent et le droit de veto de la France au conseil de sécurité.

Sur les sanctions contre divers pays (et non pas seulement contre les blocus unilatéraux) : demander la levée de toutes les sanctions internationales auxquelles la France participe au titre qu'elles frappent aveuglément les peuples, et qu'elle sont utilisées contre les personnalités comme une arme d'intimidation pour obliger les gouvernants à s'aligner sur les exigences de l'Occident.

En matière économique la petite musique protectionniste, j’aimerais l’entendre de manière plus insistante. Proposer un plan économique de rapatriement de la production industrielle en France, par exemple. L’écologie et le « bio » à cet égard peut être un prétexte avouable notamment dans le secteur agricole, Mélenchon proposait en 2017 400 000 emplois agricoles sous ce titre.

Voilà pour aujourd'hui !

GQ, 24 mai 2021