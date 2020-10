Sur la Biélorussie, la CGT a tout faux : examen critique du communiqué

Belarus, la CGT entre contre-vérités et approximations.

La CGT vient de faire connaître son analyse des évènements au Belarus.

Ce qui se veut une « note de référence » du département international est en fait une interprétation partisane qui, dans le fond et la forme, met en question la crédibilité de la CGT elle-même. 30 ans après la disparition de l’URSS, le document suinte l’antisoviétisme. Il est dans la continuité d’autres déclarations à l’inspiration identique et fort logiquement en phase avec l’aide financière apportée le 10 juillet 2016 par la CGT à « Memorial ». Cette ONG russe liée au réseau mondial de l’escroc milliardaire Georges Soros, l’un des instigateurs des révolutions de couleurs.

Sans surprises, la direction de la CGT fait une nouvelle fois le choix de renoncer au contenu de classe de ce qui étaient ses positions de principes. Ce choix met en cause son indépendance de jugement, la sincérité de sa critique, son identité et son histoire.

Depuis son affiliation à la Confédération européenne des Syndicats (CES) et à la Confédération syndicale internationale (CSI), la CGT a décidé de s’aligner systématiquement sur les objectifs de ces deux organisations. Il faut bien admettre qu’elle le fait sans état d’âme, en accompagnant la CFDT, les forces syndicales et politiques qui en France, en Europe ou dans le monde font du modèle libéral au plan social, économique et géopolitique un horizon indépassable. Dorénavant et dans le domaine international, rien ne distingue les analyses de la CGT de ceux qui ont fait le choix de l’idéologie dominante et de l’air du temps. Toujours à partir d’un postulat de départ et selon les besoins, le Département international de la CGT arrange la réalité des faits comme ça lui convient. Cela se caractérise par des contre-vérités, des oublis délibérés, l’ignorance, l’approximation et les complicités! Par ailleurs, la CGT se livre avec ce texte à une mise en cause caricaturale de la principale et de loin, la plus puissante organisation syndicale, « la Fédération des Syndicats du Belarus », ainsi qu’à l’égard de la Fédération syndicale mondiale (FSM) à laquelle ce syndicat est affilié.

Trop de militants de la CGT sont ignorants ou sous-estiment cette évolution qui depuis plus de 20 ans tourne le dos à la solidarité internationaliste, à l’unité et la cohésion du mouvement syndical dans le monde. Dans le contexte d’un aiguisement mondial des luttes de classes, d’enjeux planétaires, de risques de guerres et d’une crise sanitaire sans précédents, qui peut prétendre que, seul, il sera en mesure de trouver les moyens d’une alternative. Le syndicalisme international ne doit-il pas trouver le chemin de l’action, de la convergence et du rassemblement ? A travers l’appréciation qu’elle donne sur les évènements du Belarus, l’attitude de la CGT va à l’encontre de telles exigences.

Comme nous sommes tous et toutes comptables de ce qu’est la CGT, cela nécessitait une clarification en forme de mise au point ou de mise à jour. Cette démarche est à partager avec les syndicats et militants de la CGT. C’est à dire ceux qui entendent continuer à défendre le caractère anticapitaliste et anti-impérialiste de leur syndicat et assumer ainsi leurs responsabilités, sans ingérence de qui que ce soit. Nous reprenons ici les faits tels qu’ils sont présentés dans cette « note » en y apportant les éclaircissements rendus nécessaires. Il ne s’agit pas d’opinions « pro Loukachenko » mais d’opinions « pro vérité ».

*Jean-Pierre Page, ancien membre de la Commission exécutive confédérale et responsable du Département international de la CGT.

*Bruno Drweski, Maître de conférences, chercheur à l’INALCO (Institut national des Langues et Civilisations orientales), militant CGT FERC-Sup.

Pour une meilleure compréhension, le texte du Département international de la CGT est en caractère romain, notre opinion est en italique.

E space international-Europe-Europe de l’Est

Situation sociale et syndicale au Belarus

Le Belarus est un pays de 9,5 millions d’habitants qui accède à l’indépendance en 1990 et se retrouve immédiatement en proie à une grave crise économique provoquée par les causes mêmes de sa naissance, la désintégration de l’espace économique soviétique autrefois fortement unifié. A cette époque déjà, les grèves sont nombreuses et font souvent plier les autorités. C’est dans ce contexte qu’Alexandre Loukachenko accède au poste de président en 1994 en remportant haut la main les élections sur fond de mécontentement social. Il y donne immédiatement le ton en réprimant, en 1995, la grève des travailleurs du métro de Minsk. Cadrer étroitement les travailleurs et faire la guerre sans merci au syndicalisme indépendant sont les traits constants de sa politique.

Commentaire : Loukachenko a en fait mené dès son élection une politique qui visait à défendre la propriété publique, réinstaurer un Etat social intervenant sur le terrain économique, tout en multipliant les contacts avec les pays non alignés sur la mondialisation néolibérale, en particulier Cuba, le Venezuela, la Chine, le Viêt-nam, ce qui lui a valu très vite une série de sanctions de la part des puissances occidentales.

Il a remporté successivement toutes les élections et référendum et, pour les premiers d’entre eux, aucune n’a été remise en cause par qui que ce soit. Malgré la présence d’observateurs de l’OSCE, les USA, leurs alliés européens et les grands médias ont en revanche affirmé que les résultats des récentes élections ont été gonflés en faveur du pouvoir. Par contre, aucun chercheur et sociologue sérieux, y compris pour les dernières élections d’août 2020, n’a contesté le fait que Loukachenko avait remporté la majorité des suffrages, certains ont estimé ils qu’ils avaient été en partie gonflés. Ce qui d’ailleurs explique pourquoi les pays occidentaux continuent à entretenir des relations diplomatiques avec Minsk. Même si l’UE déclare ne pas reconnaître Loukachenko comme président. On se demande alors pourquoi les pays européens gardent leurs ambassades à Minsk et les ambassades du Belarus dans leurs capitales. En politique, les effets d’annonce à la manière de Macron ne suffisent pas, il faut un minimum de cohérence entre le dire et le faire.

1. Eléments pour comprendre la situation avant le mouvement de grèves

1.1 Loukachenko ou la géopolitique du yo-yo

Le pouvoir incarné par Loukachenko fait preuve d’une grande duplicité en matière géopolitique. Ses attitudes burlesques et liberticides ont finalement conduit très tardivement l’UE à mettre en place des sanctions en 2007 (via la suspension du SPG2). Mais le pays est tout de même parvenu à devenir membre du Partenariat oriental de l’UE en 2009 et s’est même considérablement rapproché des autorités européennes en 2014 à la faveur de la crise ukrainienne, en soutenant le gouvernement de Porochenko. Depuis cette date Loukachenko joue au yoyo, servant alternativement la soupe à l’UE et à la Russie (le Belarus est membre de l’Union Eurasienne depuis 2015), ce qui a pour effet d’énerver l’une et l’autre. 60% du commerce extérieur du Belarus se fait avec la Communauté des états indépendants, 23% avec l’UE. La Chine est son premier partenaire commercial en dehors de l’ex-URSS. La Russie est le premier investisseur dans le pays (38%). Le Belarus arrive également à attirer les investissements chinois, saoudiens ou serbes.

Chainon stratégique depuis la crise ukrainienne, le pays sert de plaque tournante aux échanges commerciaux entre l’UE et la Fédération de Russie qui peuvent faire semblant de rester fâcher l’une et l’autre tout en continuant d’échanger via son territoire.

Commentaire : La CGT trouve l’UE trop timorée et soutient donc implicitement les politiques de sanctions que condamne le droit international et les Nations Unies. En fait, mener une politique non alignée ne peut être qualifiée de « duplicité », affirmer cela est faire preuve d’ignorance sur ce que sont les relations internationales, toutes sont guidées et sans exception par l’intérêt national !

La réalité qu’il faut rappeler, c’est que la Biélorussie possède des usines de pointe qui intéressent autant les oligarques capitalistes occidentaux que russes. Dans ce contexte, trouver sa propre voie entre les puissances capitalistes occidentales d’un côté et la Russie de l’autre, à une époque de quasi nouvelle guerre froide, tout en faisant adhérer le Belarus au mouvement des non alignés est une orientation politique qui entend être indépendante. Par ailleurs, le développement de liens particulièrement étroits avec des pays menant des politiques indépendantes et souveraines tout en se heurtant aux sanctions comme Cuba, Venezuela, Iran, Chine, Pakistan, Viet-nam, Kazakhstan permet également de préserver un système économique et social viable et autonome. Enfin, il faut rappeler le contexte du développement des nouvelles routes de la soie initiées par la Chine. La Biélorussie en s’y impliquant a trouvé à travers cette opportunité un nouveau souffle, ce qui fait évidemment enrager Washington. C’est cette politique qu’il ne faut pas surestimer ni sous-estimer qui a permis au Belarus d’obtenir des résultats indiscutables au plan économique, social, et d’avoir un des meilleurs niveaux de santé et d’emploi en Europe.

La CGT devrait savoir que plupart des pays n’ont pas les marges de manœuvre de puissances comme la France et d’autres. Bien que ces dernières soient la plupart du temps systématiquement alignées, gouvernements de droite comme de gauche, aux injonctions de la haute finance supranationale comme à l’empire étatsunien. Dans ce contexte, se poser en donneur de leçon envers des pays de la taille de la Biélorussie apparaît singulièrement mesquin et déplacé.

Précisons que celle-ci a aussi joué un rôle d’intermédiaire après le coup de force du Maidan en Ukraine en 2014, en accueillant les négociations qui ont abouti à la signature des accords de Minsk, dont Kiev s’est ensuite sentie « dégagée » sans que cela ne soulève de réticences de la part des puissances occidentales signataires.

Enfin, la CGT serait bien inspirée de développer son combat pour la paix. Dans ce cas précis, comment ignorer les objectifs géostratégiques de l’impérialisme et de son bras armé, l’OTAN, pour lesquels il s’agit de poursuivre l’encerclement militaire de la Russie en faisant planer bien des risques de conflits sur la sécurité en Europe. Minsk n’est qu’à 675 kilomètres de Moscou à vol d’oiseau ! Une dimension géographique que semble ignorer le Département international de la CGT.

1.2 Le Belarus est-il un paradis communiste ?

Contrairement aux pays voisins, les autorités du Belarus n’ont pas procédé à des privatisations de masse. Entre 60 et 70% de la population active est employée par le secteur public, même si les statistiques officielles avancent des données inverses pour mieux appuyer les négociations avec le FMI. Toutefois, toutes les entreprises du pays ont été transformées en sociétés par action et selon Loukachenko « toutes sont à vendre » moyennant une négociation supervisée par le président en personne. Dans la plupart des cas l’Etat ne met cependant en vente que des paquets minoritaires d’actions avoisinant 10%. L’Etat conserve ainsi la maîtrise ultra-majoritaire de l’appareil productif. Il s’en sert pour assurer le contrôle politique de la population. Dans le service « relations humaines* de toutes les entreprises du pays, il y a un directeur « en charge de l’idéologie », sans que l’on sache précisément laquelle.

L’économie biélorusse est de fait entre les mains des membres du clan qui contrôlent les entreprises et l’allocation des bénéfices comme une oligarchie capitaliste d’Etat.

Le système d’enseignement et de santé n’échappe pas à la marchandisation rampante. La moitié des étudiants du supérieur paye ses études. La liste des prestations payantes des services de santé s’allonge.

La réforme des retraites lancée en 2017 a retardé l’âge de départ à la retraite à 58 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Le montant de la retraite minimum est de 76€ en 2020. Le salaire moyen avoisine 200€. Rappelons enfin que le Belarus est le dernier pays du continent européen à appliquer effectivement la peine de mort (20 personnes exécutées entre 2008 et aujourd’hui).

Commentaire : L’ironie anticommuniste de la question posée est révélatrice d’un état d’esprit ! Le Département international en est donc là ! Il n’y aucun pays au monde qui ne s’est jamais déclaré communiste, a fortiori , « paradis communiste », l’écrire témoigne du degré d’inculture des auteurs de ce document. Dans le cas de la Biélorussie, on n’a d’ailleurs même pas affaire à un pays se revendiquant du socialisme, mais tout simplement à un Etat qui tente de maintenir pragmatiquement une économie plurisectorielle avec la prise en compte prioritaire des intérêts sociaux sur ceux des entrepreneurs privés, des investisseurs étrangers et des lois du marché dérégulé avec concurrence « libre et non faussée ». On peut certes critiquer les incohérences éventuelles de ce pragmatisme et son caractère par trop paternaliste et parfois autoritaire mais il faut savoir raison garder et avoir une analyse de classe de ce système par rapport aux revendications des travailleurs comme aux stratégies « d’accompagnement » des syndicats les plus soumis au capital comme le revendique la CFDT et la CES ! Est-ce que la structure de propriété existante en Biélorussie est plus ou moins proche des objectifs du monde syndical par rapport aux politiques menées dans les autres Etats anciennement socialistes comme par celles menées par les principales puissances de la mondialisation capitaliste ? On ne peut analyser un système « en l’air », on doit l’analyser par rapport aux autres systèmes existants. En clair, est-ce que la situation du salarié en Biélorussie en terme de garantie sociale est plus ou moins un fait par rapport aux revendications des travailleurs ? Constat qui n’implique pas de s’en accommoder!

L’analyse émanant de la direction de la CGT pêche par son caractère tendancieux, unilatéral et partisan. Les méthodes de gestion en vigueur en Biélorussie peuvent apparaître paternalistes et être contestées, mais la critique qui en est faite dans cette note néglige trop souvent le rôle de l’État dans les prestations sociales et les subventions aux produits de première nécessité. Comment ignorer cet aspect de première importance pour les travailleurs ?

Donner des chiffres de salaire comme le fait ce document n’a aucun sens car c’est refuser de tenir compter du fait que beaucoup de prestations en Biélorussie (loyers, transports, soins, éducation, colonies de vacances, etc.) sont subventionnées, et parfois quasi-gratuites. Comme c’est par exemple le cas à Cuba. Evoquer des revenus de 76 euros par mois n’a aucun sens car cela suggère que le retraité biélorussien reçoit moins qu’une retraite de famine et a donc un niveau et une qualité de vie comparable à celle du Bangladesh. C’est même se moquer du monde quand l’âge de la mortalité, le niveau sanitaire et la qualité de vie en Biélorussie dépassent bien souvent celui des couches les plus défavorisées en France .

En fait, la vérité commande de reconnaître que le mécontentement n’a pas réussi à toucher de façon massive ni les grandes usines publiques ni les exploitants agricoles ni même les universités. Cela explique pourquoi les manifestations ont touché surtout les jeunes diplômés, techniciens, jeunes cadres et informaticiens des secteurs privés fascinés par la Silicon Valley et les rêves de start-up ou d’entreprises indépendantes dans le style UBER.

Par ailleurs, le Département international de la CGT évoque de façon méprisante le fonctionnaires « chargés à l’idéologie » mais il semble ignorer le fait que l’école des cadres de l’Etat à Minsk concentre une partie de leur formation sur la manière d’appliquer le code du travail en faveur des salariés lorsque ceux-ci entrent en conflit avec leur employeur. Ceci figure au programme de l’enseignement, ce qui rend cette école très éloignée du modèle pédagogique en cours par exemple à l’ENA, pour lequel on aimerait entendre une analyse approfondie de la part de la CGT. L’objectif en Biélorussie consiste à introduire une dose de marché et de privé dans les entreprises publiques en l’équilibrant par une capacité plus grande d’intervention des salariés dans la défense de leurs droits. Loukachenko déclare viser deux objectifs. D’une part éviter la formation de clans bureaucratiques tendant à s’émanciper pour devenir une nouvelle bourgeoisie exploiteuse et propriétaire. D’autre part, avoir un contrepoids de la part des travailleurs jugé nécessaire pour éviter également toutes formes de déresponsabilisation au travail. On peut et on doit, critiquer cette politique paternaliste d’entre deux, mais on ne peut pour autant faire l’impasse sur les revendications de l’opposition libérale qui vise à faire pencher la balance dans une direction bien plus réactionnaire et nuisible aux acquis sociaux que celle menée par Loukachenko.

1.3 Un droit du travail en voie d’extinction depuis 1999

Le droit du travail au Belarus a été profondément bouleversé par les décrets présidentiels, édictés tout au long du long règne de Loukachenko, et récemment réunis dans le Code du travail révisé (2019).

Dès 1999, l’employeur obtient le droit de conclure des CDD avec les travailleurs, quel que soit le secteur d’activité. Les autorités en ont fait une promotion active, si bien qu’aujourd’hui 90% des travailleurs sont employés sous ces contrats d’une durée maximale d’un an. En 2014 ce dispositif est complété par le droit de l’employeur de licencier avant la fin officielle du contrat. Le travailleur de son côté n’est pas libre de partir. Il doit apporter une justification valable (déménagement dans une autre ville) et se retrouvera sanctionné financièrement (remboursement des primes) par sa décision. Dans la pratique, les employeurs procèdent à la modification unilatérale et instantanée du temps de travail et de la rémunération en multipliant le chantage au licenciement. Par ailleurs, tout manquement à la discipline collective ou faute sont sanctionné par des retenues sur les salaires. Le travailleur peut perdre jusqu’à la moitié de son salaire avec la mise en œuvre de ces sanctions.

Commentaire : On peut et on doit critiquer les évolutions du droit du travail en Biélorussie en fonction des revendications des travailleurs, mais en constatant simultanément que la politique appliquée par le gouvernement biélorussien n’est pas étrangère à un taux de chômage particulièrement faible à la différence des pays baltes, de la Pologne sans parler de l’Ukraine. La proportion de Biélorussiens émigrés à cause du chômage et du niveau des salaires, est infime. Peut-on suggérer de la part du Département international de la CGT, un rapport aussi critique sur la situation sociale en terme de droit du travail, de droits civiques, de droits syndicaux et de droits politiques en Pologne, en Hongrie, dans les pays baltes ou en Ukraine depuis le Maïdan de 2014.

1.4 Quand le pouvoir qualifie les chômeurs de « parasites sociaux »

Le taux de chômage officiel au Belarus est d’environ 6,5%, mais seuls 0,5% des chômeurs sont officiellement enregistrés auprès des services d’emploi. Peu de gens le font, car l’allocation de chômage est couplée avec l’obligation d’exécuter des travaux d’utilité publique.

Les autorités biélorusses partent du principe que l’économie nationale crée suffisamment d’emplois et que les chômeurs ont choisi de l’être. Fort de cette conviction, Loukachenko édicte en 2015 un décret « sur la prévention du parasitisme social » et lance sa guerre aux chômeurs. Suite à ce décret, toute personne qui n’a pas travaillé au moins 183 jours au cours de l’année écoulée doit s’acquitter d’un impôt spécial d’un montant de 158 € par an, soit environ 13€ par mois. Par comparaison, l’allocation chômage de base est de 16€ par mois. Cet impôt sur les pauvres a provoqué des manifestations massives au printemps 2017. Le mécontentement social a conduit les autorités à aménager ce dispositif mais sans abroger le fameux décret. A partir du 1er janvier 2019, les personnes «aptes au travail », mais comptabilisées comme économiquement inactives, doivent payer au plein tarif les services collectifs communaux subventionnés par l’Etat (eau, logement, chauffage).

La mise en pratique de ces deux dispositifs (décrets sur la généralisation des CDD et décret sur le parasitisme social) a de fait bouleversé l’ordre public social au Belarus, même si la primauté du contrat sur les conventions collectives n’est pas ouvertement affirmée. Les relations de travail sont devenues coercitives ce qui vaudra au pays d’être examiné par le comité d’application des normes de l’OIT en 2016, 2018 et 2019 pour violation de la convention n°29 sur le travail forcé.

Commentaire : Loukachenko, refusant l’idée même d’avoir créé un « modèle » et donc un « paradis », il affirme lui-même avoir « navigué à vue » dans une situation de contraintes économiques internationales extrêmes imposées par les institutions financières internationales et les entreprises transnationales. En fait, le Belarus a tenté d’améliorer l’efficacité des entreprises publiques où la productivité du travail était trop faible depuis l’époque soviétique, tout en garantissant un minimum social à la population.

Il faut être cohérent, on ne peut pas à la fois défendre les droits des travailleurs issus du système soviétique, dénoncer le système soviétique et se taire sur l’inefficacité de fonctionnement économique qui toutefois garantissait un minimum vital et empêchait tout licenciement. En Biélorussie, la réforme du secteur public ou parapublic n’avait pas été affrontée de façon suffisante à l’époque soviétique, ce qui a poussé certains à considérer le néolibéralisme comme la réponse. Loukachenko a résisté à ces deux tendances. Il a voulu favoriser la recherche à « tâtons » de solutions intermédiaires qui ont effectivement abouti à ce que plusieurs grandes entreprises publiques biélorussiennes se taillent des parts de marchés importantes sur la scène mondiale (informatique, cosmos, défense, engrais potassique, agriculture, tracteurs, engins miniers, etc.). La Biélorussie est devenue ainsi un des centres mondiaux de la « Hi Tech » et des jeux vidéos. Le succès d’un outil conçu et fabriqué en Biélorussie comme la messagerie « Vyber » en témoigne. Faire ce constat, ce n’est pas approuver ou désapprouver, c’est dire les choses telles qu’elles sont.

Cette évolution et les résultats obtenus ont excité l’appétit des grands groupes transnationaux. On a vu ainsi que l’efficacité pouvait être au rendez-vous dans des entreprises gardant un contrôle public et une politique de plein emploi. La façon dont Loukachenko s’est pris pour « discipliner » la main-d’oeuvre sans pour autant la surexploiter peut être critiquée, mais il faut néanmoins lui reconnaître le fait d’avoir soulevé et cherché à régler une question réelle que ni la plupart des régimes du socialisme réel ni les régimes capitalistes libéraux n’avaient cherché à affronter, c’est à dire : comment promouvoir des politiques de défense des acquis sociaux tout en garantissant le quasi plein emploi et en maximisant les rendements des entreprises dans le but stratégique de conquérir une place sur un marché mondial monopolisé par les entreprises transnationales ? Ne pas tenir compte de cette réalité conduit aux commentaires du Département international de la CGT. En fait, ceux-ci apparaissent comme une n-ième tentative hypocrite de faire passer en douce la marchandise frelatée de l’accompagnement syndical au néolibéralisme sous couvert de droits syndicaux.

1.5 La négation des droits syndicaux

Si Loukachenko se fait le champion de la répression antisyndicale dès son arrivée au pouvoir, il passe à la vitesse supérieure en 1999 en instaurant des entraves légales à la création des syndicats.(7) En 2003, l’OIT a désigné une commission d’enquête, le plus haut niveau d’investigation de cette institution onusienne, pour examiner l’application par le gouvernement de la Convention 87 sur la liberté syndicale, le droit de grève et la protection du droit syndical et de la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective. Ses recommandations continuent à être largement ignorées et le pays est régulièrement cité dans les rapports du comité des experts et de la commission d’application des normes de l’OIT.

Commentaire : Parler de Loukachenko comme d’un « champion de la répression syndicale » laisse entendre que la situation est sur ce plan pire que dans les pays postsocialistes voisins, sans parler des pays capitalistes, ce qui est une grossière exagération. Pour se faire une opinion, on aurait souhaité qu’au lieu de se focaliser sur la seule Biélorussie, on ai au moins entre les mains un document comparant les politiques menées en Biélorussie et dans tous les autres Etats postsocialistes d’Europe et d’ex-URSS qui eux ont la faveur de la CGT et de la CES.

1.6 Le droit de grève bafoué

Si le droit de grève est inscrit dans la constitution du pays, le code du travail adopté en 1999 et révisé en 2019 le rend de fait caduque. Toute grève doit obligatoirement être précédée de 2 mois de concertation. La grève ne peut être décidée qu’en réunion du collectif du travail à la majorité simple après un vote. La grève peut être suspendue, décalée ou annulée par décret présidentiel. L’employeur, quant à lui, a la possibilité de saisir le tribunal. Si la grève est déclarée illégale, ses participant.e.s risquent une amende, un licenciement, voire une condamnation pénale. Ce cadre extrêmement rigide rend impossible l’organisation d’une grève légale.

Commentaire . On aimerait que la CGT soit aussi exigeante pour dénoncer les entorses aux droits du travail et au droit de grève dans des pays sur lesquels elle reste silencieuse. Qu’elle soit également plus présente sur ce sujet en France, pays régulièrement condamné par les institutions internationales comme vient encore de la faire la Commission des Droits de l’homme de l’ONU. Ainsi qu’en est-il des mobilisations syndicales pour dénoncer les violences du gouvernement Macron vis-à-vis des gilets jaunes et comment expliquer à ce sujet les silences coupables du mouvement syndical en France ?

1.7 Le paysage syndical

Le pays compte deux centrales syndicales. La FPB (Fédération des syndicats du Belarus) , héritière des syndicats soviétiques, adopte au début des années 90 une ligne d’accompagnement des réformes et de négociations avec le pouvoir, avant et après l’accession de Loukachenko au pouvoir. Mais cette ligne réformiste ne résistera pas à l’autoritarisme du président élu en 1994. Dans la deuxième moitié des années 90, la FPB se rapproche de la BKDP et commence à s’associer aux plaintes de cette dernière auprès de l’OIT. En 2001, le président de la FPB, Vladimir Gontcharik, militant historique de la gauche biélorusse, est le candidat unique de l’opposition aux élections présidentielles. La réélection de Loukachenko le contraint à démissionner de la direction du syndicat. Le pouvoir poursuit ses pressions allant jusqu’à couper l’électricité dans les locaux de la FPB et parvient en 2003 à imposer à sa tête un haut fonctionnaire issu de l’administration présidentielle de Loukachenko. Depuis cette date la FPB, qui revendique quatre millions de membres, est sous le contrôle direct du pouvoir. Alexandre Loukachenko en est membre en sa qualité de « travailleur d’Etat » et participe comme délégué aux congrès de l’organisation mais avec un droit à la parole qui surclasse tout autre adhérent. L’actuel président de la FPB, Mikaïl Orda, a été le directeur de campagne de Loukachenko aux élections de 2020. Son prédécesseur était directeur de l’administration présidentielle (équivalent de SG de l’Elysée). La FPB est adhérente à la FSM.

Commentaire : Concernant la Fédération des Syndicats du Belarus affiliée à la FSM, la note ne s’embarrasse pas de contradictions. D’un part elle stigmatise ce syndicats comme « héritière des syndicats soviétiques » et pratiquant un accompagnement des politiques gouvernementales tout en soulignant que cette organisation s’est « associée » aux plaintes auprès de l’OIT. Pourquoi « associée » ? Est-ce que quand la CGT signe un communiqué avec d’autres syndicats en France ou ailleurs elle ne fait que « s’associer » ? Qu’en est-il de Gontarchik « militant historique de la gauche » dont parle la CGT. Il a en effet été candidat aux élections présidentielles contre Loukachenko ! Quand les USA, les ONG US, la fondation Soros ou le National Endowment for democracy (NED) sont arrivés à la conclusion que l’opposition politique libérale ou nationaliste n’aurait jamais la possibilité de dépasser 10 % à 15 % des suffrages, il ont conclu qu’il fallait faire autrement. Les « interventionnistes libéraux » ont alors cherché à débaucher des militants ouvriers, en misant sur le dirigeant d’une formation syndicale. Selon le modèle « Solidarnosc », il s’agissait et il s’agit toujours de trouver des dirigeants de gauche « radicale » ou syndicaliste acquis aux puissances occidentales mais qui resteraient présentables comme d’authentiques leaders ouvriers, syndicalistes ou même communistes, à une opinion publique majoritairement opposée aux idées pro-capitalistes. Gontcharik fut contraint de démissionner de la direction de sa fédération syndicale tout simplement parce que son échec électoral était patent. Il ne réussit pas à convaincre ses compatriotes de son indépendance face aux cercles occidentaux, ce qui l’avait déconsidéré aux yeux des militants de son syndicat. Qu’à cela ne tienne, les Américains renouvelèrent l’opération lors des élections suivantes avec un leader « communiste » dont ils épongèrent les dettes de jeu et qui se présenta aux élections contre Loukachenko. Ce candidat fut reçu à la Maison Blanche par Condoleeza Rice et Georges Bush et ne réussit pas mieux. Maintenant nous sommes visiblement passés à la troisième étape d’ingérence « démocratique ».

Le syndicat largement majoritaire en Biélorussie estime aujourd’hui que le régime Loukachenko représente sur beaucoup de points l’optimum de ce qu’on peut obtenir dans ce pays menacé par les appétits capitalistes en provenance de l’Ouest et de Russie. Toutefois, lors des récents événements d’août 2020, la Fédération des Syndicats du Belarus a dénoncé la violence utilisée par les forces de répression, a exigé la libération des manifestants emprisonnés sans raisons et le lancement de négociations entre toutes les parties.