Pourquoi soutenir la Russie? Sans adhérer au discours des "valeurs traditionnelles" !

Republication d'un article dont l'ébauche remonte à août 2022, la ligne de front ayant peu évolué depuis, malgré la fureur des combats, tandis que les morts et les blessés se chiffrent par centaines de milliers. "Soutenir" la Russie signifie en pratique s'élever contre la guerre par procuration que mènent nos oligarques contre ce pays pour maintenir un ordre mondial néo-colonial condamné, avec le sang des Ukrainiens.

Certains se demandent encore pourquoi il faudrait soutenir la Russie plutôt que l’Ukraine, ou s’il ne faudrait pas plutôt endosser une position complètement neutre dans ce conflit qui opposerait deux nationalismes d’égale nocivité.

On remarquera que cette dernière position implique au minimum de s'opposer aux livraisons d'armes à l'Ukraine qui prolongent inutilement un conflit dont l'issue militaire en faveur de la Russie ne fait guère de doute, au moins pour ceux qui ne sont pas sous l'influence des médias mainstream. Et c'est triste à dire mais fort peu de ces militants de gauche qui renvoient les deux camps dos à dos atteignent ce minimum requis.

Pour les communistes, soutenir la Russie signifie aussi avaler les couleuvres que nous sert Vladimir Poutine qui ne rate pas une occasion pour manifester son aversion pour Lénine. Avec une grande ingratitude, même de son point de vue, car on peut dire que c’est grâce aux bolcheviks que l’Ukraine et la Russie sont restées liées au cours du XXème siècle, les forces séparatistes organisées en Allemagne et en Autriche ayant déjà réussi pratiquement à détacher le premier pays du soi-disant monde russe dès 1919.

A propos de « monde russe », ce concept de l'intellectuel réactionnaire russe Douguine (dont la fille a été assassinée par une opération terroriste des services ukrainiens en août 2022) n’est qu’une tentative de récupérer le patriotisme soviétique qui reste puissant dans l’ensemble de l’ancienne Union, comme le fait de récupérer le drapeau rouge comme « drapeau de la victoire » apolitique.

On peut soutenir la Russie dans la guerre d’Ukraine, sans pour autant souscrire aux discours idéologiques que la Russie a produit pour justifier cette guerre, production inutile en ce qui nous concerne puisqu’elle est déjà amplement justifiée par les provocations répétées de l’OTAN et du régime nazifié de Kiev et par les intérêts nationaux vitaux et objectifs de la Russie qui doit faire face à un projet officiel de démembrement.

Il est clair et d'ailleurs revendiqué que l'objectif à long terme de la stratégie occidentale unifiée (Occident : triade monde anglo-saxon, Europe, Japon) est de démanteler ou de dissoudre tout ensemble géopolitique susceptible d’agir de manière autonome et de contester tout ou partie de son hégémonie, donc tous les grands États à commencer par la Chine et la Russie, comme Israël l'a fait fait à son échelle longtemps avec succès en semant le chaos dans le monde arabe et musulman depuis 75 ans. L’Empire occidental est objectivement menacé par le développement économique, social, et scientifique du Sud et cherche à conserver son hégémonie en le dissociant en entités les plus petites et les plus faibles possibles, les plus manipulables et influençables possibles, comme il a balkanisé l'Afrique au moment des indépendances vers 1960. Il cherche aussi à le conquérir de l’intérieur en modelant ses élites. La seule chose qui l’en a empêché jusqu’à présent, c’est le profond racisme suprématiste inconscient de ses classes dirigeantes qui perce à travers leur langage moralisateur et hypocrite : les bourgeoisies du Sud et de l’Est qui ne demandaient pas mieux que de s’intégrer et de participer à la fête du meilleur des monde du libéralisme technologique ont été renvoyées dans leurs buts sans ménagement, en général en invoquant à contre-sens l'écologie, les droits de l’homme, de la femme, et des minorités sexuelles - et, ironie de l'histoire, ce sont les oligarques russes pro-occidentaux qui sont les principales victimes des sanctions économiques et juridiques contre leur pays qu'ils étaient pourtant prêts à solder au plus offrant !

L'Occident du dernier stade de l'impérialisme a développé une économie parasitaire néocoloniale, en externalisant la production industrielle et la classe ouvrière avec elle. Vouloir favoriser sa domination mondiale parce que l'on croit qu'il recèle le nec plus ultra de la modernité et de la liberté des individus, dans l'espoir chimérique qu'il en sortira un dépassement du capitalisme, c'est être en retard d'une ou plusieurs révolutions. L’Occident en tant que tel n'a pas d'autre avenir que le déclassement.

Les Russes, quoiqu'on pense par ailleurs de leur gouvernement, ont donc raison de vouloir mettre fin au régime de Kiev issu du coup d'État du Maidan, en 2014, qui est une sorte de « ISIS » européen à double face, bâtard de postmodernisme ultralibéral terroriste et mafieux et de nazisme assumé. Leur guerre est une guerre défensive contre un adversaire qui a foulé aux pieds tous les principes du droit et de la diplomatie, ainsi que les plus élémentaires décence et moralité et qui est très adéquatement représenté par son clown-président, égaré dans la "post-vérité".

La Russie oligarchique n’est en rien équivalente moralement à son adversaire de ce point de vue, lequel est tombé dans le caniveau depuis longtemps, depuis les massacres perpétrés à Odessa et dans le Donbass en 2014 avec les encouragements et la complicité passive des médias de masse occidentaux.

Mais au niveau idéologique, les élites russes tentent de présenter leur combat non seulement pour ce qu’il est c’est à dire un combat existentiel patriotique comme beaucoup ont été menés dans le passé - et le plus souvent perdus- contre le rouleau compresseur de l’Occident néo-colonial, mais comme une croisade planétaire contre un mal « globaliste » envisagé d’une manière mystique déraisonnable. Ce faisant elles singent la logique simpliste de la propagande occidentale en tentant simplement d’en inverser la direction, et récupèrent la théorie ad hoc de Samuel Huntington, dite du « choc des civilisations » (comme s’il y avait plusieurs civilisations actuellement sur la planète alors que c’est à peine s’il y en a une seule!).

Ces élites dont Poutine, Lavrov, Zakharova, Medvedev, Kadyrov, sont des représentants compétents (on ne peut pas en dire autant des nôtres!) sont embarrassées du fait que l’amour ou la haine de la Russie qui sont fort répandues toutes les deux dans le monde n’ont qu’une seule et même cause : le souvenir encore brûlant de la grande Révolution d’Octobre. La Russie risque bien de reperdre rapidement tout ce que les sacrifices qu’elle consent de faire aujourd'hui sur le champ de bataille lui apporteront si elle persiste à renier le point central de son histoire, qui est l’événement le plus important de l’histoire de l’humanité du dernier millénaire, et qui est la seule cause qui puisse mobiliser en sa faveur les masses, à l'intérieur de ses frontières et dans le monde. et il est de plus en plus évident qu'au-delà de l'épisode de la guerre en Ukraine, qu'elle ne gagnera pas la confrontation globale avec l'Empire occidental - sur l'échelle de temps de la décennie à venir - sans l'intervention des masses dans le monde, et à domicile.

Il faut aussi noter que le principal allié de la Russie, la Chine, ne montre aucun militantisme dans la défense des « valeurs traditionnelles » invoquées contre la décadence de l’Occident. L'affirmation du caractère socialiste de plus en plus explicite de ce pays montre la voie à suivre dans la confrontation contre l'Empire en phase terminale.

La Russie doit gagner pour l’intérêt des peuples qui luttent contre l’impérialisme et pour l’intérêt des classes ouvrières du monde mais ces dernières ne le savent pas encore. Elle vivent en effet dans le monde imaginaire du spectacle occidental, dans l’univers lénifiant ou pervers des Disney, des Stefen King, ou de Game of Thrones. Ce n’est pas en inventant un récit du même tonneau qui présente la Russie comme le paladin de valeurs traditionnelles, dont les masses mondiales confrontées à la réalité matérielle des crises à répétition se fichent éperdument, qu’on va déchirer le voile de quatre générations de propagande de guerre froide qui ont diabolisé le grand pays.

Le combat de la Russie n’est pas une croisade du « Bien « contre le « Mal » où on aurait simplement inversé les protagonistes habituels, c’est un combat pour le retour au réel. C’est un combat contre le monde de la post-vérité. C’est un combat, que ça plaise ou non à ceux qui l’ont déclenché à contre-cœur, parce qu'ils y ont été acculés par l'impérialisme, un combat contre le capitalisme à son stade ultime de décomposition.

GQ, 26 août 2022, revu le 13 février 2025