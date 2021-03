Syrie , novembre 2012 :"Chers camarades, pourriez-vous me dire pourquoi la FSU a signé cette connerie infâme?"

Message à mes camarades de syndicat SNES FSU (NdGQ) :

Chers camarades, pourriez vous me dire pourquoi la FSU a signé cette connerie infâme? en passant sous silence l'agression internationale évidente que subit la Syrie, et la barbarie arrogante des insurgés qui ne se cachent même plus pour tuer tant il sont sûrs du soutien des médias, les directions syndicales prennent parti pour les tueurs salafistes et pour l'OTAN en même temps, et poussent à la guerre d'agression néocoloniale qu'ils feignent de redouter. Les gens qui ont écrit ça nous prennent pour des crétins : pour distribuer une aide humanitaire dans un pays contre son gouvernement, il faut lui faire la guerre.



Je rêve ! Le Qatar a acheté la FSU avec le PSG?



La différence entre FO et la CGT, ce serait que FO touchait de la CIA en 1948, et que la CGT touche maintenant?



Je suis scandalisé. Il paraît qu'il y a un congrès de la FSU? il sert à quoi?









Les syndicats français aux côtés du peuple syrien Déclaration commune CGT, FSU et Solidaires