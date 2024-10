Yahya Sinwar : Le SACP transmet un message de solidarité aux Palestiniens

Alex Mashilo

25 octobre 2024

Le régime sioniste d'apartheid des colons israéliens a assassiné plus de 42 800 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023, note le parti.

Le SACP transmet un message de solidarité au peuple palestinien après l'assassinat du dirigeant du Hamas Yahya Sinwar par le régime d'apartheid israélien.



Le Parti communiste sud-africain (SACP), réaffirme sa solidarité révolutionnaire avec le peuple de Palestine contre l'occupation coloniale d'apartheid, la ségrégation de sa terre, le génocide et autres violations des droits de l'homme, ainsi que le meurtre du dirigeant du Hamas, Yahya Sinwar, commis par le régime des colons israéliens.



Nous sommes solidaires de l'ensemble de l'axe de résistance au Moyen-Orient, y compris celui de la Syrie, de l'Iran et du Liban, contre les meurtres, les destructions, les attaques et violations de la souveraineté du peuple palestinien et le mépris des droits de l'homme, par le régime des colons israéliens, soutenu par les États-Unis.



Sinwar, dont la bannière anti-occupation et anticolonialiste ne tombera jamais, est célébré dans toute la Palestine en tant que chef respecté du bureau politique du Hamas et commandant de la bataille du déluge d'Al-Aqsa. Le SACP condamne fermement Israël son assassinat, le génocide, l'occupation coloniale et la ségrégation de la terre palestinienne.



Dans le cadre de sa campagne génocidaire, le régime sioniste d'apartheid des colons israéliens a assassiné plus de 42 800 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023, en plus de centaines de milliers d'autres ,qu'il a assassinés ou déplacés depuis l'aube de l'occupation collective et impérialiste de la Palestine, en 1947, avec le soutien de l'Occident. L'apartheid, quels que soient ceux qui y souscrivent et pratiquent, reste un crime contre l'humanité, condamné par les Nations unies.



Dans sa quête insatiable d'épuration ethnique sanglante, et pour dissimuler son crime flagrant, punissable par la Cour pénale internationale, le régime d'apartheid des colons israéliens a également assassiné des journalistes et des travailleurs des Nations unies.



Le SACP condamne également les meurtres perpétrés par le régime d'apartheid des colons israéliens en Syrie et au Liban, où plus de 2 500 personnes ont été assassinées au cours du mois dernier.



Dans le cadre de la lutte pour la justice mondiale, le SACP appelle un plus grand soutien mondial à la dénonciation du régime génocidaire israélien auprès de la Cour internationale. La meilleure façon d'agir pour la justice dans le monde, ne peut venir que de la mobilisation de la communauté mondiale, dont la majorité est composée de travailleurs et de pauvres.



Le SACP continuera à participer activement aux manifestations de solidarité organisées dans tout le pays et soutenir la lutte pour la liberté des Palestiniens et la paix au Moyen-Orient.