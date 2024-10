Travail et socialisme

Il y a travail, travail, et travail ...

La dictature du prolétariat est la dictature de la classe ouvrière, et c’est un des définissants du socialisme. Mais qu’en reste-t-il dans les conditions actuelles où les ouvriers sont peu visibles, dispersés dans les services, et quand l’expansion du capital fixe a considérablement modifié l’expérience concrète du travail ? l’argumentaire de base pour refuser la perspective du passage au socialisme est de nier qu’il existe encore des classes, ni des ouvriers dans les conditions techniques moderne de production, et d’en inférer que la dictature du prolétariat est une utopie anachronique (bien que ce ne fut pas une utopie, mais une stratégie).

La condition ouvrière est associée dans les représentations courantes au travail physique pénible et au contact de la matière, ou exposé aux intempéries : dans la Bible le peuple est constitué l’ensemble de ceux qui de toute éternité sont voué à « puiser l’eau et fendre le bois » (cité je crois par Marcus Rediker). Le travailleur est celui qui est entièrement aliéné à ce genre de tâches indispensables, répétitives, pénibles, et méprisées.

Le seau et la hache ont été relayés par d’autres outils plus complexes à manier – et encore ! - mais il reste que l’exécutant contemporain de la transformation productive de la nature se retrouve finalement dans des conditions quotidiennes qui ne sont pas aussi éloignées qu’il semble du prolétaire biblique : précarité, exploitation, épuisement, démoralisation etc.

Mais il existe déjà deux concepts différents du travail : le travail-temps, dont la valeur est mesurée par le temps de travail nécessaire pour produire des marchandises dans les conditions déterminées par l’état des techniques, et le travail-force comme dépense d’énergie physique. Lorsqu’ils durent trop longtemps le premier ennuie, et le second fatigue, comme nous savons tous.

A noter que le premier se situe plutôt du coté de la valeur d’échange, et prolonge le travail de l’esclave qui donnait son temps pour libérer celui du maitre – échange de temps contre subsistance, esclavage dépassé et conservé dans la forme du salariat qui fait la même chose pour une partie contractuelle de ce temps, comme Marx le montre dans le Capital.

Et le second se trouve du coté de la valeur d’usage : l’homme-moteur et l’homme-machine qui utilise sa force et sa dextérité pour agir sur la matière, librement, ou au service des maitres oisifs. Ou des guerriers.

Le premier cas est une aliénation en soi, mais pas forcément le second, qui est homogène à la notion de travail en sciences physiques, littéralement une autre dénomination pour le concept de l’énergie, le « E » de la formule de E=MC². Pendant la plus longue partie de l’histoire humaine – 99 %- le corps humains était la principale source d’énergie disponible, et encore aujourd’hui « au dernier kilomètre » c’est encore lui qui prend les choses en charges là où les machines ne vont plus. C’est tentant de penser que sa mise à l’écart est une péripétie anecdotique de l’histoire de longue durée et qu’on y reviendra pour encore quelques milliers d’années, tant qu’il y aura des humains, si on veut qu’il y ait des humains.

Le salarié, ou le travailleur dépendant en général, dépense ainsi pour ses donneurs d’ordre l’essentiel de son temps de vie et de sa force. Donner son temps est irréversible, mais inévitable et parfois fructueux, car c’est le seul moyen de réaliser un apprentissage, et donner sa force dans les limites naturelles, c’est la renouveler, à condition de pouvoir se procurer les substances alimentaires et autres nécessaires à sa reconstitution. En soi, le travail est une bonne chose, pour-soi, c’est une autre affaire, à condition si on permet ce facile jeu de mot philosophique, qu’il soit vraiment « pour-soi ».

Et à propos « d’en-soi » l’oisiveté intégrale ou le repos total ne sont certainement pas le bien en soi, ou seulement accidentellement, s’il s’agit par là de choisir si sa place sera dans la classe des travailleurs ou celle des oisifs et des privilégiés.

Mais le travail individuel concret est aussi une autre chose, une troisième chose, il est aussi l’intégration et la fusion dans un groupe humain qui travaille collectivement, et la principale motivation à produire des résultats, et des biens concrets, est l’esprit de corps, l’esprit collectif des travailleurs qui veulent se montrer à la hauteur de leurs pairs, mériter leur respect, et un peu plus. C’est d’ailleurs aussi la principale composante de l’excellence militaire au combat. Le travail pour en être véritablement un, c’est à dire produire quelque chose de valeur et donc d’échangeable, est en effet toujours collectif. Il n’y a d’ailleurs aucun moyen d’estimer la valeur d’un travail sans le ramener à une socialisation, dont la forme la plus répandue est la production d’une marchandise.

Il est bien possibles d’ailleurs que les hommes et les femmes soient différents aussi sur ce plan là.

Que ce soit chez Marx, ou l’ingénieur Taylor, pour évaluer exactement le travail fourni, il faut le réduire à une activité physique très simple pour en déterminer l’intensité optimale, par l’amélioration de l’exercice et de la répétition inlassable, mais aussi par la comparaison sans concession avec le standard de rendement des travailleurs affectés à cette tâche à ce moment là, par exemple pelleter du charbon chez le second.

Le travail physique est donc bien à la racine de toute valeur, mais il s’est éloigné de son origine et comme on dit grandement complexifié avec les progrès techniques.

Par exemple : le transport à longue distance des biens matériels fut assuré d’abord par les colporteurs préhistoriques, puis par les muletiers, puis par les conducteurs de chariot et les mariniers d’eau douce, puis on changea d’échelle d’un coup en passant au cheminot puis camionneur après que la collectivité eut créé les réseaux ferroviaires et routiers asphaltés, et l’industrie des énergies fossiles pour les approvisionner, et à chaque évolution technique la part de l’effort physique direct diminua. La révolution industrielle représenta un saut qualitatif soudain dans cette évolution millénaire en ce que pour la première fois le moteur humain ou animal est complètement surclassé par la contribution d’autres sources, et de plusieurs ordres de grandeur,. Mais il restera tout de même que c’est lui qui toujours mettra en action la production et qui en recueille le fruit à la fin.

Le progrès technique tend à rendre le travail moins astreignant, moins fatigant, mais aussi en bout de course à le supprimer – à en supprimer, c’est à dire à concentrer le travail sur un plus petit nombre d’ouvriers – le nombre absolu de travailleurs, et donc la valeur marchande produite tend à augmenter, mais beaucoup moins vite que le produit physique de leur travail). La lutte des classes du coté des travailleurs vise donc à utiliser ces progrès dans le sens de la réduction du temps de travail, et du coté de la bourgeoisie, en création de plus-value qui se réalise en temps libre pour la classe oisive, ou de pseudo-travail pour ses officiers qui sert principalement à manifester leur propre statut et à justifier la société de classe, ce qui mérite un salaire élevé et dont la productivité réelle est très contestable. Il semble qu’aujourd’hui dans le monde une énorme masse de plus-value serve à cet effet.

Mais le progrès technique permet aussi de réaliser des tâches nouvelles et littéralement incroyables que la machine pourtant complexe et presque parfaite du corps humain ne peut pas réaliser sans machines nouvelles. La suppression du travail n’est donc pas sa seule finalité du progrès.

Le socialisme doit donc à la fois manifester le pouvoir politique des ouvriers, et les inciter à continuer à travailler et à produire de la plus-value pour la collectivité, ce qui ne va pas sans contradiction.

La perspective de la décroissance des écolo-socialistes s’il y en a qui méritent ce nom – il y a plutôt en circulation pour le moment des écolo-farceurs de la banlieue ouest - revient à réintroduire comme fournisseur d’énergie essentiel dans le circuit économique la machine du corps humain, par exemple par l’agriculture « bio » qui remplace les engrais par l’huile de bras, et donc à travailler plus pour produire moins. – laquelle machine humaine est d’ailleurs déjà fortement sollicitée du coté de la consommation des marchandises, après l’acte d’achat : presque tout ce qui est acheté de nos jours implique qu’après avoir poussé le caddie et garé l’auto on fournisse un certain « travail » gratuit de déconditionnement, d’optimisation, démontage, de mise en service – et d’élimination des déchets. Autrefois la cuisine et la couture complétaient forcément l’achat d’un travail domestique gratuit, imposé aux femmes, maintenant pour la plupart des pauvres, le bricolage entretient l’auto et construit la maison. Et tout le monde édite ses propres titres de transport et installe ses applications sur son téléphone. Tout cela a été introduit comme une proposition ludique, et en replacements des salariés, occupés à des tâches répétitives – mais bien plus efficaces dans ce rôle que le client lambda confronté au mode d’emploi de son dernier jouet. L’exploitation chassée par la porte par le droit social qui limite le temps de travail et fixe des normes d’hygiène et de sécurité est revenue par la fenêtre de la consommation de masse.

La spécialisation et la professionnalisation des tâches même les plus humbles ne sont pas des reculs de civilisation.

Sans doute un équilibre hygiénique optimal pourrait nécessiter un plus grand travail physique que ce que fournit la plupart aujourd’hui, pour repousser les fléaux de l’obésité ou des TMS – et les troubles mentaux développés par un mode de vie déconnecté de la réalité sociale. Mais l’empreinte du travail, le dieu de l’utile de Baudelaire est plutôt connu historiquement pour déformer et mutiler les corps et abréger la vie. Il faudrait maintenant travailler un peu plus, et avoir des loisirs moins aliénants, mais sûrement pas remplacer les énergies fossiles par la chair vive.

Je ne sais plus quel théoricien des années 60 avait dénigré le progrès technique en affirmant que le calcul montre que l’automobiliste n’avance pas plus vite que le chasseur-cueilleur du néolithique si on ajoute au temps de transport tout le temps de travail nécessaire pour payer et alimenter en carburant son véhicule. On voit tout de suite le sophisme, mais il y a une petite part de vérité dans ce paradoxe : les objets de consommation nous aliènent aussi. Il suffit pour cela de regarder le récapitulatif du temps passé devant les écrans, un des trois huit de la journée idéale du travailleur de la CGT de 1905 (huit heures de travail, huit heures de loisir, huit heures de sommeil) y est complètement écrasé.

Ce qui est aussi frappant , c’est que les techniques simples qui améliorent les performances du corps, mais qui exigent effort et entraînement (par ex l’équitation, ou le nautisme) sont passés d’activité nécessaire à loisir de privilégié, et aussi sous une forme plus vulgaire, par l’usage du vélo dans les classe moyennes de préférence à l’automobile.

Notez quand même que ce n’est pas pour rien que le vélo a été inventé si tardivement : il a fallu pour ça que la sidérurgie moderne rende accessible les tubes d’aciers nécessaires à la fabrication du cadre, et que impérialisme aille chercher au loin les matières premières qu’il faut pour qu’on bitume les routes et fabrique les pneus.

Se dépenser physiquement est indiqué pour la santé – à condition d’en avoir le choix. Robert Musil écrivit que le vrai progrès n’est pas de traverser l’Atlantique en 6 heures au lieu de 6 jours, mais de pouvoir choisir entre les deux. Le vrai progrès dans ce cas est réservé aux riches.

Pour dépasser le capitalisme il importe de réfléchir concrètement sur ce que deviendra le travail dans un monde socialiste – le monde est déjà socialisé, mais il n’est pas socialiste. Et on peut aussi poser la question de savoir si un tel monde, contrairement à ce que chante l’Internationale, n’aura pas aussi ses oisifs ... un peu comme les mendiants, les moines et les ermites du Moyen Age chrétien. Car il y a manifestement soit dit sans méchanceté des particuliers qui ne sont pas du tout faits pour le travail.