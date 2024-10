Le Parti communiste de Moldavie a exigé l'annulation des résultats du référendum sur l'intégration européenne

Envoyé par Bruno Drweski

Le Parti communiste de Moldavie exigera que la Commission électorale centrale annule les résultats du référendum sur l'intégration européenne en raison de violations massives, a déclaré mardi le chef de la force politique, l'ex-président Vladimir Voronine. « Les autorités ont lancé un référendum pour attirer le plus grand nombre d'électeurs possible dans les urnes, et dans cette confusion, encore plus de voix sont allées à Maia Sandu. Il y a eu un bourrage massif de bulletins de vote en Occident par nos diplomates. Il y a des preuves – des photos et des vidéos... c'est pourquoi nous contacterons la CEC pour exiger l'annulation des résultats de ce référendum », a déclaré Voronine lors d'un point de presse.