Le jeudi 10 octobre 2024 à 18h30 Conférence à la Sorbonne de Nils Anderson : les guerres impérialstes aujourd'hui

INVITATION

du Cercle Universitaire d’Études Marxistes (CUEM)

Le jeudi 10 octobre 2024 à 18h30

CONFÉRENCE de Nils ANDERSON

LES GUERRES IMPERIALISTES AUJOURD’HUI

En présentiel : Sorbonne-Université, campus P.etM.Curie, place Jussieu 75005, tour32, 1ème étage, couloir 32/42, salle 101 (Métro Jussieu).

Si vous ne pouvez assister à cette conférence vous pourrez l’écouter sur notre site :

https://www.cuem.info

Pour tout renseignement : cercle.univ.etud.marxiste@gmail.com

Nils Andersson édite dans les années 50/60 à Lausanne des livres saisis et interdits en France dénonçant la guerre d’Algérie (par exemple La question d’Henri Alleg). Il milite dans les réseaux de soutien aux algériens et déserteurs français. Quand les divergences idéologiques soviétiques-chinois deviennent publiques, il édite les textes du Parti Communiste Chinois. En raison de son statut d’étranger : il est né en suisse mais d’un père suédois et d’une mère vaudoise, il est expulsé de Suisse en 1967. Il travaille en Albanie pendant 5 ans à Radio Tirana puis se rend en Suède, son pays d’origine. Au début des années 1990, il revient en France et milite dans des organisations anticolonialistes et contre les guerres impérialistes. Nils a écrit de nombreux articles et a publié Mémoires éclatées : De la décolonisation au déclin de l’occident, éditions d’En Bas, 2016 et Le capitalisme c’est la guerre, éditions Terrasses, 2021. Il est actuellement Président de lAssociation Contre Le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA).

Le Cercle Universitaire d’Etudes Marxistes (CUEM) a pour objectif d’organiser des conférences ayant trait à l’actualité du marxisme. Nous le faisons tout au long de l’année universitaire en invitant des conférenciers traitant de sujets historiques, philosophiques, politiques, économiques et scientifiques d’un point de vue marxiste. Si vous souhaitez être informé de nos initiatives et pour tout renseignement écrivez nous : cercle.univ.etud.marxiste@gmail.com