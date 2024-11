La mer Rouge est désormais si dangereuse, que même les navires de guerre de l'OTAN l'évitent.

John Konrad

29 octobre 2024

par John Konrad (gCaptain)

La mer Rouge, l'une des voies navigables les plus fréquentées et les plus stratégiques du monde, est devenue si dangereuse que même la marine allemande s'en éloigne. La décision du ministre de la défense Boris Pistorius de rediriger la frégate Baden-Württemberg et le navire de soutien Frankfurt am Main autour du cap de Bonne-Espérance à leur retour d'un déploiement indopacifique en dit long. La mer Rouge est désormais jugée trop dangereuse, ce qui souligne l'inefficacité des protections navales actuelles des États-Unis et de l'Union européenne dans cette région.

Depuis des mois, les États-Unis et l'Union européenne ont déployé des forces pour sécuriser les voies maritimes de la mer Rouge. Pourtant, les rebelles Houthis, équipés et soutenus par l'Iran, continuent de harceler et d'attaquer les navires sous couvert de « solidarité » avec les forces palestiniennes de Gaza. Des rapports révèlent que les attaques des Houthis s'étendent à l'Océan Indien et même à la Méditerranée, ce qui témoigne de leur capacité et de leur adaptabilité considérables.. Le commandant de la mission Aspides de l'Union européenne a mis en garde contre l'escalade de ce danger, mais il n'avait ni les navires, ni les ressources nécessaires pour réagir de manière adéquate. La marine américaine continue d'envoyer des navires de guerre en mer Rouge, mais sa mission de protection des navires marchands - l'opération est considérée comme un échec par plusieurs experts navals que nous avons interrogés, car sa portée et sa taille ont considérablement diminué. En conséquence, même de nombreux navires commerciaux battant pavillon américain - que la marine américaine est légalement tenue de protéger - choisissent de contourner l'Afrique.

Cet impact est dévastateur. Les grandes compagnies maritimes se détournent pour éviter complètement la mer Rouge, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les coûts de transport dans le monde entier. La décision de l'Allemagne de contourner la mer Rouge - ce qui allonge le voyage de milliers de kilomètres - devrait être un signal d'alarme pour la minorité d'armateurs qui continuent à transiter par la mer Rouge.

Cette situation jette une lumière crue sur des décennies de dépenses insuffisantes en matière de défense navale parmi les membres de l'OTAN, en particulier en Europe. Confrontées à des défis maritimes allant de l'Indopacifique au Moyen-Orient, les nations européennes - sans parler de leur allié Nord-Américain, le Canada, qui a laissé sa marine se réduire à une taille alarmante - se retrouvent à bout de souffle, luttant pour déployer des navires de guerre là où le besoin s'en fait le plus sentir. L'absence d'investissement dans des forces maritimes robustes a laissé les marines occidentales avec des ressources insuffisantes pour contrer efficacement, même des menaces mineures comme celles des Houthis.

Avec l'escalade des tensions géopolitiques et la transformation des routes maritimes traditionnelles en zones de guerre, ce réacheminement marque un tournant. Si les alliés de l'OTAN ne commencent pas à combler leurs lacunes en investissant dans des moyens navals et des stratégies maritimes modernes, l'avenir de la sécurité des voies maritimes mondiales reste aléatoire.

Plus généralement, le problème s'avère encore plus grave : si l'OTAN ne peut pas envoyer de navires de guerre pour affronter les Houthis, comment pourrait-il alors survivre à une guerre contre un adversaire plus puissant comme la Chine ?