Italie : un front en formation pour sortir l'Italie des guerres de l'OTAN

Je vous prie de m'excuser, si je réponds, peut-être alors que Nadia répondra aussi, en attendant une très brève réponse au camarade Alessandro Belfiore : la liste « pas d'OTAN » a adhéré à notre manifestation du 26 octobre, aucune organisation qui voudrait quitter l'OTAN ne sera mise à la porte, ni ceux qui scandent des slogans « hors de l'Italie l'OTAN ». ...pour la simple raison que ceux qui ont fondé la Coordination milanaise pour la paix en 2023 et ceux qui tiennent fermement les rênes de la coordination, c'est-à-dire les camarades du Comité contre la guerre de Milan, sont contre l'OTAN et ont bien à l'esprit qui est notre principal ennemi. Pour nous, c'est l'impérialisme américain et ses alliés. Pour ce qui concerne l'autre question, il suffirait de savoir lire entre les lignes pour comprendre que nous n'aimons pas le parapluie protecteur de l'OTAN et si vous ne comprenez pas que dans l'appel, toujours entre les lignes, nous reprochons à l'OTAN d'avoir provoqué la guerre en Ukraine, eh bien je ne sais pas quoi vous dire.

Cela dit, cher camarade Alessandro, à mon humble avis, vous êtes un exemple positif dans, cette discussion parce que vous avez déjà fait le premier pas et le premier pas est celui de fonder ou d'être participant, en tant que protagoniste dans un comité qui traite des questions de paix et de guerre. Ne prenez donc pas ce que j'écris comme une attaque personnelle à votre encontre. Au contraire, je vous remercie de m'avoir donné l'impulsion pour mieux exprimer nos pensées, en commençant par le fait que si nos initiatives et la construction d'un front anti-guerre ne viennent pas de la région, elles ne viendront pas magiquement du national... et alors la question que nous nous posons tous..... ? De quel «national » s'agit il ?

On nous a appris que la théorie et la praxis devaient nécessairement aller de pair, que les idées doivent nécessairement être autonomes, et nous attendons que dans le débat de ce forum, nous ne nous contentions pas de débiter des concepts tels que « construction d'un front », « avant-garde », « hégémonie », etc.

Lorsque nous avons vu qu'un camarade avait posté sur ce forum le lancement du 26 octobre de l'Europe pour la paix à Bari, nous avons eu l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi ? Parce que si la théorie et la pratique ne vont pas de pair et que les camarades ne s'engagent pas dans la pratique de la lutte, le risque est que la seule chose qui nous reste à faire soit de nous rabattre sur un « arrêtez les guerres » générique. Si l'on allait ensuite lire les documents de la CGIL, de l'ARCI, de l'ANPI qui lancent les marches de l'Europe pour la paix, on découvrirait que la plateforme est le miroir de la propagande de guerre et que la responsabilité de ce qui se passe sur le front européen et sur le front du Proche-Orient incombent respectivement à Poutine et au Hamas. Disons que nous avons des yeux pour voir à quel point ces grandes organisations nationales sont marquées par la main du Parti démocratique (PD). Un parti démocratique qui, du haut de ses positions atlantistes et bellicistes, ne veut pas savoir s'il faut laisser la place à la paix et à ceux qui s'intéressent à cette cause, mais veut les occuper !

Si nous avons lancé cet appel dans ce chat, dans ce tract (nous préparons actuellement la version actualisée avec les symboles des quatre organisations palestiniennes), ce n'est pas par narcissisme, mais parce que nous sommes malheureusement conscients d'avoir de nombreuses limites et de nombreuses lacunes, mais aussi, parce que c'est à partir d'expériences sur le terrain de chacun d'entre nous que nous pouvons et devons avancer. C'est pourquoi nous mettons à disposition de tous ce que nous faisons.

Le Comité contre la guerre Milan est né en 2012 avec la guerre contre la Syrie, et pendant des années il est resté isolé même de ceux, pourtant nombreux, qui nous critiquent aujourd'hui parce que nous n'écrivons pas «DEHORS L'OTAN », tout simplement parce qu'à l'époque nous n'étions pas en phase avec les « rebelles syriens libres » des USA, de l'OTAN et des pétromonarchies du Golfe. La guerre en Syrie nous a également conduits à ne pas avoir de bonnes relations avec les organisations palestiniennes, alors qu'aujourd'hui nous coparrainons la marche du 26 avec l'UDAP (Union démocratique arabe palestinienne), le GPI (Jeunes Palestiniens d'Italie), l'API (Association des Palestiniens d'Italie) et la CPL (Communauté palestinienne de Lombardie). Ce n'est pas nous qui avons changé de position, ce sont eux qui, à la lumière des faits, reconnaissent que nous avions raison à l'époque. L'API et la CPL nous ont seulement confirmé aujourd'hui la co-promotion, parce que la CGIL et ARCI ont surtout essayé pour diviser le front palestinien et en ramener une partie à leur slogan « Europe pour la paix ». Ils n'y ont pas réussi. Tout comme nous sommes toujours restés isolés depuis 2014 sur nos positions sur la guerre en Ukraine; au début ils nous disaient que c'était une guerre entre les nazis ukrainiens et les nazis russes et nous accusaient d’être de rouges-bruns. Bien sûr, nous avons une position sur l'Ukraine et quand, je ne sais plus si en 2015 ou 2016, nous avions invité Giulietto Chiesa à la salle Di Vittorio et que nous avons rassemblé plus de 450 personnes, il nous a dit qu'au cours de ces derniers mois, c'était la première fois qu'il voyait autant de monde à une initiative. Quant à Manlio Dinucci, la dernière fois qu'il a été notre invité, c'était en septembre 2023 (Depuis, il a été notre invité au moins deux ou trois autres fois).

Au cours de ces 12 années d'activité du comité anti-guerre, nous avons promu plus d'une centaine d'initiatives, de garnisons, de cortèges sur la Syrie, la Palestine, l'Iran, l'Ukraine, le massacre d'Odessa (en dehors de la période du COVID, chaque année nous promouvons la mémoire d'Odessa), chaque 25 avril, depuis 2015 (ou 2014 je ne me souviens plus) nous amenons avec nous sur la place (sous la bannière de la Brigata Immortale Garibaldi) les Russes du Régiment Immortel. Comme chaque 9 mai, nous nous souvenons, avec le Régiment Immortel Russe, des Soviétiques tombés en Italie pendant la guerre de libération. J'ai perdu le compte du nombre de fois où nous avons manifesté sous le consulat américain, tout comme j'ai perdu le compte du nombre d'initiatives que nous avons promues depuis février 2022 sur la guerre en Ukraine. Je joins ici quelques tracts produits au cours de ces 12 années, ils sont faciles à lire ! Toutes ces initiatives, également réalisées dans les universités, n'ont jamais mobilisé plus de quelques centaines de personnes. Parfois 200/300, parfois 150, parfois 70/80, j'avoue même que certaines n'ont pas dépassé les 30/40 personnes. Vous devriez connaître les chiffres des mobilisations en Italie sur les postes avancés, donc notre devise a toujours été « peu si nous nous comptons, nombreux si nous nous comparons ».

Depuis le début de l'Opération Spéciale et avec le génocide en cours en Palestine, mobiliser quelques centaines de personnes ne suffit plus (cela ne suffisait pas non plus avant) et nous nous sommes posés le problème de savoir comment élargir le champ sans renoncer à nos positions. C'est ainsi qu'est née l'année dernière la Coordinamento per la Pace Milano. La Coordination est une coordination, c'est-à-dire que le Comité contre la guerre continue d'exister et poursuit ses activités au sein du Conseil mondial de la paix, et samedi dernier, nous avons promu une initiative approfondie avec nos camarades américains du Conseil américain de la paix et de l'Alliance noire pour la paix.

La Coordination est née pour élargir le champ d'action et pour essayer d'avoir une masse critique plus importante. Vous trouverez ici l'appel fondateur, l'addendum (les mises à jour), l'appel pour le défilé du 26, et ce que nous avons fait au cours de cette année et demie : un défilé contre la guerre en Ukraine (avec environ un millier de participants), 2 Trois jours pour la paix (2023 et 2024) avec quelques centaines de participants chaque année, une initiative en profondeur à l'Université d'État de Milan (environ 150 personnes présentes).

Avec ce cortège, que nous lançons avec les syndicats nationaux UDAP, GPI et API, avec l'adhésion de la CUB nationale et avec les adhésions qui suivront, nous essayons (je ne sais pas si nous réussirons) d'avoir la participation d'au moins quelques milliers de personnes pour faire un saut qualitatif et donner la migraine à la CGIL, ARCI et consorts, qui organiseront leur propre manifestation comme alternative à la nôtre (ils l'ont lancée après nous ). Comme il y a des sigles nationaux parmi les adhérents, nous espérons que ce cortège fera l'objet d'un débat pour construire quelque chose de national. Le fascisme est né à Milan, Berlusconi est né à Milan, les pires choses naissent toujours à Milan et se répandent ensuite à l'échelle nationale....qui sait si quelque chose de bien ne naîtrait pas finalement aussi à Milan..

Vous pouvez trouver tout le matériel de la Coordination ici :

https://coordinamentopacemilano.blogspot.com/?fbclid=IwY2xjawGDsHRleHRuA2FlbQIxMAABHb62vH9bxnv-NfuZWQ5pOp4kM9L0rOhR-ICQViXTDS5hicI3aCXaRur-Bw_aem_OgZExh76ZXzeQyEvBm_iRw

En outre, nous avons deux vidéos de lancement du cortège : l'une de Di Battista, l'autre de Moni Ovadia, qui seront publiées demain ou après-demain.

Dernière petite chose : dans la plateforme de coordination, vous ne trouverez pas « out of NATO Italy » pour deux raisons principales :

1) aujourd'hui, la priorité est de « Sortir l'Italie de la guerre ».

2) Nous sommes ambitieux, nous travaillons pour faire éclater les contradictions de la CGIL, de l'ANPI, de l'ARCI et aussi de Rifondazione qui adhère au cortège de l'Europe pour la Paix bien qu'elle décrie la sortie de l'Italie de l'OTAN. Pour faire éclater leurs contradictions, nous ne pouvons pas écrire tout ce que nous pensons, sinon nous leur facilitons la vie. Par exemple, si je devais écrire ce que je pense de l'appel, j'écrirais non seulement « Pour la révolution d'octobre en Italie aussi » et « Pour la sortie de l'OTAN », mais aussi « Pour un nouveau Piazzale Loreto ».... et je dirais que ce n'est pas approprié. C'est aussi pour ces raisons que parmi les adhérents de la coordination vous trouverez les 5 étoiles (qui n'est pas notre parti), qui au niveau national a adhéré à l'Europe pour la Paix, mais au niveau milanais ils semblent venir à notre cortège... leur contradiction a déjà éclaté.

Désolé un passage que j'ai oublié en répondant à Nadia Schavecher :

... On me demande si un Front s'est constitué à Ancône, mais bien sûr que non, la question et la nécessité de construire un Front contre la guerre est une question nationale, je ne pense pas qu'à Milan un Front soit en train de se créer, le CLN historique était surtout opérationnel dans le centre-nord, mais il était précisément national et ensuite articulé dans les différents territoires.

Le problème est de savoir pour quoi nous nous battons, quels sont nos objectifs et quel est l'ennemi principal, c'est-à-dire le principal instigateur des guerres, même au prix d'une grande guerre.....

A Ancône, il y a plus modestement un Comité NGNN qui opère avec des groupes et des personnes d'autres municipalités également ; c'est l'héritier de ce qui était autrefois la Coordination des Comités de Giulietto Chiesa et Manlio Dinucci. Nous prenons également des initiatives et participons à celles des autres lorsque les fondements correspondent ou ne sont pas en contradiction avec nos objectifs, comme les manifestations contre le Salut du G7 qui ont eu lieu du 9 au 11 octobre, dont nous n'avons pas été les principaux promoteurs, mais où nous avons toujours été présents (même avec des initiatives autonomes).

