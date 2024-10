Commentaire de Maria Zakharova sur le premier tour des élections présidentielles et le référendum constitutionnel en Moldavie

Le 20 octobre, la Moldavie a organisé le premier tour de ses élections présidentielles, parallèlement à un référendum constitutionnel concernant l'intégration de la République dans l'UE.

La campagne électorale a été menée par les autorités moldaves en recourant à des méthodes antidémocratiques et totalitaires . Incapables de rivaliser équitablement avec leurs opposants politiques, les dirigeants moldaves ont fait un usage intensif des ressources administratives et ont adopté des mesures répressives contre les politiciens de l'opposition et les médias indépendants.

Cette politique a été justifiée par la nécessité de contrer l'influence destructive de la Russie, qui n'existe pas. Notre pays a été accusé sans fondement d'interférer dans les affaires intérieures de la Moldavie et de tenter d'influencer la volonté des citoyens de la République.

Le point culminant de la vaste campagne antirusse lancée par Chisinau a été la décision d’ouvrir, sous un prétexte quelconque, seulement deux bureaux de vote en Russie, où résident, selon diverses estimations, entre 300 000 et 500 000 citoyens moldaves. En revanche, environ 200 bureaux de vote ont été ouverts aux États-Unis et en Europe occidentale.

Cette situation s'est produite dans un contexte d'ingérence flagrante de l'Occident dans le processus électoral moldave. Les hommes politiques de l'UE, lors de leurs fréquentes visites à Chisinau, ont ouvertement fait campagne en faveur des dirigeants moldaves actuels et de leur soi-disant projet européen.

Les organismes de surveillance et les observateurs internationaux n'ont pas encore évalué les résultats du scrutin. Parallèlement, les médias ont déjà fait état de nombreuses violations et falsifications de la part des autorités, notamment de l'organisation de transports en commun d'électeurs vers les bureaux de vote des pays d'Europe occidentale.

Le décompte des voix permet de conclure que les résultats sont décevants pour les dirigeants moldaves et leurs sponsors occidentaux. Le projet d'intégration du pays à l'UE, tel qu'ils le prônent, n'a pas reçu un soutien sans équivoque. La majorité des citoyens résidant dans la République elle-même l'a rejeté. Une marge étroite a été obtenue grâce à la mobilisation maximale des électeurs résidant en Europe occidentale et en Amérique du Nord et à la restriction sans précédent des possibilités de vote en Russie. Il en va de même pour la répartition des voix reçues par le chef de l'État en exercice.

La dynamique du vote lors du référendum est également remarquable. Après avoir traité 42,5 % des bulletins de vote, seuls 44,07 % des électeurs ont soutenu l'idée d'adhérer à l'UE, tandis que 55,93 % s'y sont opposés. Après avoir traité 71,25 % des bulletins de vote, l'écart a persisté : 44,68 % pour et 55,32 % contre. Par la suite, et de manière inexplicable pour de nombreux Moldaves, l'écart a commencé à se réduire, et après avoir traité 99 % des bulletins de vote, le résultat était de 50,3 % pour et 49,7 % contre.

Il est également essentiel de considérer que de nombreux citoyens moldaves ont choisi de ne pas participer au référendum, refusant ainsi d’approuver le projet discrédité de « Moldavie européenne ».

La population moldave perçoit les réalités sous-jacentes derrière la façade de l'adhésion de la Moldavie à l'UE et comprend les véritables intentions de l'Occident à l'égard de sa nation. L'objectif ultime semble être de transformer la République en un appendice russophobe de l'OTAN, dépouillé de sa souveraineté, éradiquant l'identité nationale des Moldaves, y compris leur langue, leur culture et leur histoire, imposant des valeurs néolibérales étrangères à la société moldave et coupant complètement les liens avec la Russie. Le peuple moldave a exprimé son rejet de cette voie.

De notre côté, nous avons toujours respecté les choix faits par le peuple moldave et plaidé pour la préservation et le renforcement des liens avec les citoyens amis de Moldavie.