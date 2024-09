Un XXIème siècle obscurantiste

Le XXIème siècle sera obscurantiste ou ne sera pas

(lu sur Le Grand soir)

Ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai échappé cet été en province à un « Salon du Bien-Être » avec ses exposants et praticiens.

On y trouvait : médecine symbolique : médecine de l’âme, soin alchimique vibratoire, un bioénergéticien & géobiologue, un tarologue, des massages bien-être et relaxation, de la réflexologie plantaire et palmaire de bien-être, de la coiffure énergétique, coupe vibratoire, Shiatsu crânien.

Et ce n’est pas tout : massage bien-être ayurvédique, naturopathie, analyse de design humain, méditation CNV, jeu de rôle relationnel, Shiatsu sur table ou chaise, séance psycho-corporelle, massage accordage chaine musculaire, soin sonore, massage métamorphique, chant Alchimique, développement personnel et bien-être, thérapie holistique, Runes, PNL, Fleurs de Bach, magnétisme, radiesthésie, hypnose QHHT, guidance spirituelle, développement personnel avec les animaux, conseils en Ayurvéda, cures, nutrition, phytothérapie,art-thérapie, atelier d’initiation, thérapie psycho-corporelle, psychothérapie verbale et corporelle, médium, exorcisme, dégagement des lieux, soins sur animaux, réflexologue, iridologue, massothérapeute, sonothérapeute, fabrication d’une gamme de macérats huileux, acupression et massage énergétique, Chi Nei Tsang (massage des organes), créations végétales, sophrologie, exposition de tableaux vibratoires, animations, conseils autour des plantes médicinales, comestibles, tinctoriales et toxiques, baumes médicinaux, teintures mère, tisanes personnalisées, sirops, gelées, sels et sucres de plantes sauvages, fabrication de bijoux bien-être qui collaborent avec l’inconscient, couture, création coussins en balle d’épeautre bio pour cervicales, dos, relaxation, fabrication de flûtes amérindiennes et de tambours chamaniques, création de bijoux en perles naturelles, créations artisanales en bois, ésotérisme, savonnerie artisanale, savons saponifiés à froid, accessoires salle de bain zéro déchets, pierres naturelles, brutes, galets, pierres roulées.

Et puis aussi : snacks vivants sans gluten, biscruts et cruckers, energy balls, pâtes à tartiner, sauces, huiles et sels aux épices.

Ouf ! Manquait la danse de la pluie, le sacrifice vaudou, les chansons de Lara Fabian, le fantôme de Françoise Hardy, le désenvoûtage par un marabout, l’exercice de lévitation, la marche pieds-nus sur les braises, l’amaroli (prise de son pipi pour boisson)...

Lubrique, j’ai été tenté un instant par le Chi Nei Tsang (massage des organes, hé, hé !) mais un visiteur qui en sortait (furieux) m’a dit que ça se limitait à un massage abdominal des organes internes : foie, estomac, intestins, rate...

Je propose qu’on ferme les facs de médecine où des glandeurs mettent 10 ou 15 ans pour en savoir moins que nos génies ésotériques pifométriques, autodidactes champions du « bien-être ».

Théophraste R. futur auteur du manuel : « Comment enlacer les arbres pour rester en bonne santé ».

PS. Certains trouveront que je jette parfois ici le bébé avec l’eau du bain. Je les laisse trier.