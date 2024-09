Sahra Wagenknecht : La Condition de l'Allemagne

Interview par Thomas Meaney et Joshua Rahtz

L'économie allemande est confrontée à de multiples crises convergentes, à la fois structurelles et conjoncturelles. La flambée des coûts de l'énergie due à la guerre avec la Russie ; un choc du coût de la vie, avec une forte inflation, des taux d'intérêt élevés et une baisse des salaires réels ; l'austérité imposée par le frein constitutionnel à l'endettement, alors que les concurrents étasuniens se lancent dans l'expansion budgétaire ; une transition verte qui touchera des secteurs clés tels que l'industrie automobile, l'acier et les produits chimiques ; et la transformation de la Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne, en un concurrent dans des secteurs tels que les véhicules électriques. Pouvez-vous nous dire tout d'abord quelles sont les régions les plus touchées par la crise ?

Une crise générale est en cours, la plus grave depuis des décennies, et l'Allemagne se trouve dans une situation plus grave que n'importe quelle autre grande économie. Les régions les plus durement touchées sont les régions industrielles, l'épine dorsale du modèle allemand jusqu'à présent - le Grand Munich, le Bade-Wurtemberg, le Rhin-Neckar, la Ruhr. Pendant la pandémie, le commerce de détail et les services ont été les plus touchés. Mais aujourd'hui, nos entreprises du Mittelstand sont soumises à une forte pression. En 2022 et 2023, les entreprises industrielles à forte consommation d'énergie ont subi une baisse de production de 25 %. C'est sans précédent. Elles commencent à peine à annoncer des licenciements massifs. Ces petites et moyennes entreprises familiales - dont beaucoup sont des entreprises d'ingénierie spécialisées ou des fabricants de machines-outils, de pièces automobiles ou d'équipements électriques - sont très importantes pour l'Allemagne. Elles sont pour la plupart gérées par leur propriétaire ou par leur famille, ce qui signifie qu'elles ne sont pas cotées en bourse et qu'elles ont souvent un caractère assez rude. Mais elles ont leur propre culture d'entreprise, axée sur le long terme, la génération suivante, plutôt que sur les rendements trimestriels. Elles sont ancrées dans leurs communautés locales et pratiquent souvent le commerce interentreprises. Elles veulent conserver leurs travailleurs, au lieu d'en exploiter toutes les failles, comme le font les grandes entreprises - dont nous n'en manquons pas non plus.

Ce sont les entreprises du Mittelstand qui souffrent réellement de la crise actuelle. Avec le maintien des prix de l'énergie à un niveau élevé, il existe un risque réel que les emplois manufacturiers soient détruits à grande échelle. Et quand l'industrie disparaît, tout disparaît : les emplois bien rémunérés, le pouvoir d'achat, la cohésion de la communauté. Il suffit de regarder le nord de l'Angleterre ou la désindustrialisation des Länder de l'Est. Le fait que nous disposions d'une base industrielle solide signifie que nous avons encore un nombre relativement élevé d'emplois bien rémunérés. Mais les entreprises du Mittelstand sont sous pression depuis longtemps. Les politiciens traditionnels aiment chanter leurs louanges, car elles sont très populaires en Allemagne - c'est un véritable exploit que d'avoir conservé ces petites entreprises familiales hautement qualifiées face aux pressions exercées par les rachats d'entreprises et la mondialisation. Aidées en partie par l'euro bon marché et le gaz russe à bas prix, certaines d'entre elles sont devenues ce que l'on appelle des champions cachés et des leaders sur le marché mondial. Mais les gouvernements allemands, poussés par le capital mondial, ont durci les conditions dans lesquelles elles opèrent. Cela fait partie du tournant néolibéral opéré par la coalition rouge-verte de Gerhard Schröder au tournant du millénaire. Schröder a aboli l'ancien modèle des banques locales détenant d'importants blocs d'actions dans les entreprises locales ; ce modèle avait au moins l'avantage que la plupart des actions n'étaient pas librement négociées, de sorte qu'il n'y avait pas de pression sur la valeur actionnariale de la part des groupes financiers ou des fonds spéculatifs pour maximiser les retours sur investissement. Schröder a également accordé une exonération de l'impôt sur les bénéfices pour inciter les banques à vendre leurs actions industrielles.

Je ne veux pas idéaliser le Mittelstand. Il existe des entreprises familiales qui exploitent très durement leurs employés. Mais il s'agit d'une culture différente de celle des entreprises cotées en bourse, avec des investisseurs internationaux, principalement institutionnels, qui ne cherchent qu'à obtenir des rendements à deux chiffres. Laisser détruire le Mittelstand serait une véritable erreur politique, car de nombreux aspects de la crise économique trouvent leur origine dans de mauvaises décisions politiques - des décisions telles que la guerre avec la Russie, la manière dont la transition verte est gérée, la position antagoniste à l'égard de la Chine, qui vont toutes clairement à l'encontre des intérêts économiques de l'Allemagne. Schröder était der Genosse der Bosse - le camarade des patrons, comme nous avions l'habitude de l'appeler - mais au moins il a regardé la situation en face et a compris l'importance d'assurer le flux de gazoduc à un prix abordable. Le gouvernement actuel a opté pour le gaz naturel liquéfié étasunien, dont le prix est élevé, pour des raisons purement politiques. Les trois partis de la coalition gouvernementale - le SPD, le FPD et les Verts - ont chuté dans les sondages parce que les gens en ont assez de la façon dont le pays est gouverné.

Examinons ces décisions politiques une à une. Tout d'abord, l'augmentation considérable des coûts de l'énergie en Allemagne est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Selon vous, l'invasion russe aurait-elle pu être évitée ? On dit souvent qu'elle était motivée par le nationalisme revanchard de la Grande Russie, qui ne pouvait être stoppé que par la force des armes.

J'ai l'impression que Washington n'a jamais vraiment essayé d'arrêter l'invasion russe autrement que par des moyens militaires. L'Ukraine progressant rapidement vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN, il devait être clair qu'une sorte de régime de sécurité convenu était nécessaire pour rassurer les intérêts de l'État russe en matière de sécurité nationale. Mais les États-Unis ont mis fin à tous les traités de contrôle des armements et à toutes les mesures de confiance en 2020 et, au cours de l'hiver 2021-22, l'administration Biden a refusé de parler à la Russie du futur statut de l'Ukraine. Il n'est pas nécessaire de parler de « nationalisme grand-russe revanchard » pour expliquer pourquoi la Russie a estimé qu'elle ne pouvait plus assister à la transformation de l'Ukraine en une base importante de l'OTAN.

Les États-Unis exercent de fortes pressions sur l'Allemagne pour qu'elle réduise ses liens économiques avec la Chine. Comment voyez-vous cette relation ?

La situation est un peu plus ambiguë qu'avec la Russie. Le fait que la Chine devienne un concurrent n'est pas la faute de l'Allemagne, c'est clair. Mais si nous nous coupons du marché chinois, en plus de nous couper de l'énergie bon marché, les lumières s'éteindront vraiment en Allemagne. C'est pourquoi il existe une certaine pression, même parmi les grandes entreprises, pour ne pas adopter une stratégie isolationniste. En pourcentage du PIB, nous exportons beaucoup plus vers la Chine que les États-Unis, et notre économie en dépend donc beaucoup plus. Mais les Verts se sont montrés fanatiques sur ce point, totalement inféodés aux États-Unis au point d'adopter une position virulemment antichinoise. Baerbock, le ministre des affaires étrangères des Verts, a commis de véritables bévues diplomatiques. Dans un cas au moins, en Sarre, elle a fait fuir un important investissement chinois porteur de nombreux emplois. Il s'agit donc d'un nouveau développement inquiétant. Les Chinois possèdent de nombreuses entreprises en Allemagne, qui se portent souvent mieux que celles qui ont été rachetées par des fonds spéculatifs étasuniens. En règle générale, les Chinois prévoient des investissements à long terme, et non le type de réflexion trimestrielle qui caractérise de nombreuses sociétés financières étasuniennes. Bien sûr, ils veulent faire des bénéfices, et les technologies ne sont pas non plus désintéressées, mais elles fournissent aussi des emplois sûrs.

C'est très important pour notre économie. Je ne pense pas que Scholz ait encore décidé comment se positionner. Le FPD est également à la manœuvre, sous la forte pression des entreprises allemandes. Ils mènent un débat parallèle sur les réserves monétaires gelées de la Russie. S'ils les exproprient, ou même simplement les revenus qu'elles génèrent, ils enverront un signal clair à la Chine pour qu'elle évite, si possible, de constituer des réserves en euros. Certaines sont déjà échangées contre de l'or. Les États-Unis n'exproprient pas les réserves russes, pour de bonnes raisons. Une fois de plus, ce sont les Européens qui se ridiculisent. Nous ruinons nos perspectives économiques pour que les Chinois puissent - parce qu'ils en ont l'intention - devenir de plus en plus autosuffisants. Ils ont toujours besoin du commerce, mais peut-être que dans vingt ans, ils en auront moins besoin que nous n'avons besoin d'eux.

Selon Robert Harbick, ministre de l'économie et ancien codirigeant des Verts, le plus grand défi économique de l'Allemagne est la pénurie de main-d'œuvre, qualifiée ou non, avec quelque 700 000 postes vacants. Compte tenu du vieillissement de la population, le gouvernement estime que le pays manquera de 7 millions de travailleurs d'ici à 2035. Si la santé du capitalisme allemand est une priorité pour le BSW1, votre nouveau parti, cela ne nécessite-t-il pas un niveau d'immigration important ?

Le système éducatif allemand est dans un état lamentable. Le nombre de jeunes adultes sans diplôme de fin d'études n'a cessé d'augmenter depuis 2015. En 2022, 2,86 millions de personnes âgées de 20 à 34 ans n'avaient pas de qualification formelle, dont de nombreuses personnes issues de l'immigration. Cela correspond à près d'un cinquième de l'ensemble des personnes de ce groupe d'âge. Chaque année, plus de 50 000 étudiants quittent l'école en Allemagne sans diplôme, ce qui a des conséquences dramatiques pour eux-mêmes et pour la société. Pour eux, le débat sur le manque de main-d'œuvre qualifiée n'est qu'une moquerie. Notre priorité est d'amener ces personnes à suivre une formation professionnelle.

Néanmoins, une certaine immigration est nécessaire, compte tenu de la situation démographique de l'Allemagne. Mais elle doit être gérée de manière à ce que les intérêts de toutes les parties soient pris en compte : les pays d'origine, la population du pays d'accueil et les immigrés eux-mêmes. Cela demande de la préparation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous ne pensons pas qu'un régime d'immigration néolibéral, où tout le monde peut en fait aller n'importe où et doit ensuite essayer de s'intégrer et de survivre, soit une bonne idée. Nous devons accueillir les personnes qui veulent travailler et vivre dans notre pays et nous devrions apprendre à le faire. Mais cela ne doit pas avoir pour conséquence de perturber la vie de ceux qui vivent déjà ici, ni de surcharger les ressources collectives, pour lesquelles les gens ont travaillé et payé des impôts. Sinon, la montée des politiques de droite nativistes sera inévitable. En fait, l'AfD sous sa forme actuelle est en grande partie un héritage d'Angela Merkel. En Allemagne, nous connaissons une pénurie dramatique de logements, en particulier pour les personnes à faibles revenus, et la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques est devenue épouvantable dans certains endroits. Notre capacité à donner aux immigrants une chance de participer sur un pied d'égalité à notre économie et à notre société n'est pas infinie. Nous pensons également qu'il est préférable que les gens puissent trouver une formation et un emploi dans leur pays d'origine, et nous devrions nous sentir obligés de les y aider, notamment par un meilleur accès aux capitaux d'investissement et un régime commercial équitable, plutôt que d'absorber certains des jeunes les plus entreprenants et les plus talentueux de ces pays dans notre économie afin de combler nos déficits démographiques. Nous devrions également rembourser aux pays d'origine les frais d'éducation des travailleurs hautement qualifiés qui s'installent en Allemagne, comme les médecins. Enfin, nous devrions nous attaquer à l'aspect « traite des êtres humains » de l'immigration, c'est-à-dire aux gangs qui gagnent des millions en aidant des personnes à entrer en Europe alors qu'elles n'ont pas vraiment besoin de l'asile.

De nombreuses personnes qui pourraient être favorables à la Bosnie-Herzégovine craignent que des déclarations comme celle que vous avez faite en novembre dernier à propos du sommet sur la politique migratoire à Berlin - « L'Allemagne est débordée, l'Allemagne n'a plus de place » - ne contribuent à créer une atmosphère xénophobe. N'est-il pas important d'éviter toute suggestion de racisme ou de xénophobie lorsque l'on discute de ce que pourrait être une politique d'immigration équitable ?

Le racisme doit toujours être combattu, pas seulement évité, mais combattu. Mais mettre en évidence de réelles pénuries sociales - la demande dépassant les capacités - n'est pas xénophobe. Ce sont des faits. Par exemple, il y a une pénurie de 700 000 logements en Allemagne. Des dizaines de milliers de postes d'enseignants ne sont pas pourvus. Bien sûr, l'arrivée soudaine d'un grand nombre de demandeurs d'asile fuyant les guerres - un million en 2015, principalement en provenance de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan ; un million en provenance d'Ukraine en 2022 - entraîne une augmentation considérable de la demande, qui n'est pas satisfaite par une augmentation de la capacité d'accueil. Cela crée une concurrence intense pour des ressources rares, ce qui alimente la xénophobie. Ce n'est pas juste pour les nouveaux arrivants, mais ce n'est pas juste non plus pour les familles allemandes qui ont besoin d'un logement abordable ou dont les enfants vont dans des écoles où les enseignants sont complètement débordés parce que la moitié de la classe ne parle pas allemand. Et cela se passe toujours dans les quartiers résidentiels les plus pauvres, où les gens sont déjà stressés.

Il ne sert à rien de nier ou d'occulter ces problèmes. C'est ce que les autres partis ont essayé de faire et, en fin de compte, cela n'a fait que renforcer l'AfD. La migration aura toujours lieu dans un monde ouvert, et elle peut souvent être enrichissante pour les deux parties. Mais il est essentiel que l'ampleur du phénomène ne soit pas incontrôlable et que les brusques poussées migratoires soient maîtrisées.

Vous dites qu'il faut lutter contre le racisme, mais lorsque le manifeste du BSW au Parlement européen déclare qu'il existe en France et en Allemagne des « sociétés parallèles influencées par l'islam » dans lesquelles « les enfants grandissent en haïssant la culture occidentale », cela ressemble à de la diabolisation pure et simple. Pourtant, dans le même temps, la direction et la représentation parlementaire du BSW sont sans aucun doute les plus multiculturelles de tous les partis allemands. Que répondez-vous à cela ?

Il y a de tels endroits en Allemagne, pas autant qu'en Suède ou en France, mais ils sont perceptibles. Si vous considérez les gens uniquement comme des facteurs de production et la société comme une économie défendue par des forces de police, cela ne doit pas vous déranger outre mesure. Nous voulons éviter la spirale de la méfiance et de l'hostilité mutuelles. Ceux qui, dans notre groupe, ont ce que vous appelez un « background multiculturel » connaissent les deux côtés et ont un intérêt vital dans une société où tous les gens peuvent vivre ensemble en paix, sans être exploités. Ils connaissent de première main la fausseté des politiques d'immigration néolibérales - les « frontières ouvertes » sont exactement cela - lorsqu'il s'agit de tenir ses promesses. Les femmes de notre groupe, en particulier, sont heureuses de vivre dans un pays qui, dans l'ensemble, a surmonté le patriarcat et elles ne veulent pas le voir réintroduit par la petite porte.

Vous avez déclaré que les politiques de transition écologique allaient à l'encontre des intérêts économiques de l'Allemagne. A quoi pensez-vous ?

L'approche des Verts en matière de politique environnementale est économiquement pénalisante pour la plupart des gens. Ils sont en faveur d'un prix élevé du CO2, rendant les combustibles fossiles plus chers afin d'inciter les gens à les abandonner. Cela peut fonctionner pour les personnes aisées qui peuvent se permettre d'acheter une voiture électrique, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, cela signifie simplement que votre situation est pire. Les Verts rayonnent d'arrogance à l'égard des plus pauvres et sont donc détestés par une grande partie de la population. L'AfD joue là-dessus : elle se nourrit de la haine des Verts, ou plutôt des politiques qu'ils mènent. Les gens n'aiment pas que les politiciens leur disent ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent parler, comment ils doivent penser. Et les Verts sont prototypiques de cette attitude missionnaire dans la promotion de leur programme pseudo-progressiste. Bien sûr, si vous avez les moyens d'acheter une voiture électrique, vous devriez en conduire une. Mais vous ne devez pas croire que vous êtes une meilleure personne que quelqu'un qui conduit une vieille voiture diesel de moyenne gamme parce qu'il n'a pas les moyens de se payer autre chose. De nos jours, les électeurs des Verts ont tendance à être très aisés - les plus « économiquement satisfaits », selon les enquêtes, encore plus que les électeurs du FPD. Ils incarnent un sentiment d'autosatisfaction, alors même qu'ils font grimper le coût de la vie pour les personnes qui luttent pour s'en sortir : Nous sommes les plus vertueux, car nous pouvons nous permettre d'acheter de la nourriture biologique. Nous pouvons nous offrir un vélo cargo. Nous pouvons nous permettre d'installer une pompe à chaleur. Nous pouvons tout nous permettre ».

Vous critiquez l'approche des Verts, mais quelles politiques environnementales mettriez-vous en œuvre ?

Des politiques que la grande majorité des citoyens de notre pays peuvent accepter, sur le plan économique et social. Nous avons besoin d'un vaste programme public pour faire face aux conséquences immédiates du changement climatique, de l'urbanisme à la sylviculture, de l'agriculture aux transports publics. Cela coûtera cher. Nous préférons que les dépenses publiques soient consacrées à l'atténuation du changement climatique plutôt que d'augmenter, par exemple, notre budget dit « de défense » pour qu'il atteigne 3 % du PIB ou plus. Nous ne pouvons pas tout payer en même temps. Nous avons besoin de la paix avec nos voisins pour pouvoir déclarer la guerre au « réchauffement climatique ». Détruire l'industrie automobile nationale en rendant les voitures électriques obligatoires pour répondre à des normes d'émissions arbitraires n'est pas ce que nous soutenons. Personne aujourd'hui ne vivra assez longtemps pour voir les températures moyennes baisser à nouveau, quelle que soit l'ampleur de la réduction des émissions de carbone. Il faut d'abord équiper les maisons de retraite, les hôpitaux et les garderies d'air conditionné aux frais de l'État, et sécuriser les zones proches des rivières et des ruisseaux contre les inondations. Veillez à ce que les coûts liés à la poursuite d'objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions ne soient pas imposés aux citoyens ordinaires, qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts.

L'Allemagne est également secouée par une crise culturelle liée au massacre par Israël de plus de 30 000 Palestiniens à Gaza. Vous êtes l'un des rares hommes politiques à avoir remis en question l'interdiction allemande de critiquer Israël et à avoir dénoncé le fait que l'Allemagne fournisse des armes au gouvernement Netanyahou, au même titre que les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L'offensive culturelle prosioniste actuelle représente-t-elle l'opinion populaire en Allemagne ?

L'histoire de l'Allemagne est différente de celle des autres pays. Il est donc compréhensible et normal que notre relation à Israël soit différente de celle des autres pays. On ne peut pas oublier que l'Allemagne a été l'auteur de l'Holocauste, on ne doit jamais oublier ce fait. Mais cela ne justifie pas la fourniture d'armes pour les terribles crimes de guerre qui se déroulent actuellement dans la bande de Gaza. Et si vous regardez les sondages d'opinion, la majorité de la population ne soutient pas cela. La couverture médiatique est toujours sélective, bien sûr, mais il est évident que les gens ne peuvent pas fuir, qu'ils sont brutalement bombardés. Les gens meurent de faim, les maladies sont endémiques, les hôpitaux sont attaqués et désespérément mal équipés. Tout cela est évident, et sur le terrain, en Allemagne, il y a certainement des positions très critiques. Mais en politique, quiconque émet des critiques est immédiatement taxé d'antisémitisme. Il en va de même dans le discours social et culturel, comme lors de la cérémonie ouverte de remise des prix de la Berlinale : dès que vous critiquez les actions du gouvernement israélien - et bien sûr, de nombreux juifs les critiquent - vous êtes dépeint comme un antisémite. Et c'est naturellement intimidant, car qui veut être antisémite ?