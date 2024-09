Enquêtes et fact-checking. Pendant que les soldats meurent, les politiques mènent grand train en Ukraine

Les soldats de l’armée ukrainienne sont souvent dans des situations difficiles. La corruption est à son paroxysme à tous les niveaux dans le pays. Les familles de ceux qui sont morts sont parfois rackettées. On leur demande de grosses sommes d’argent pour qu’ils soient enterrés dans les fameux cimetières militaires des « Héros qui ne meurent jamais ». Ailleurs les soldes sont volées par l’échelon supérieur, car bien souvent elles ne sont pas virées sur un compte bancaire. Ce genre de témoignage se multiplient. D’autres difficultés concernent les blessés, certains sont pris en charge par les Occidentaux, qui débordés s’en débarrassent ensuite en les renvoyant en Ukraine. Ils ont alors du mal à obtenir des places dans des centres de rééducation, ou la gratuité de leurs soins. Plus loin, des unités ne reçoivent pas le matériel militaire nécessaire, il arrive bien dans certaines brigades, mais difficilement dans d’autres, notamment de la Défense territoriale de l’Ukraine, ou dans la Garde Nationale qui dépend elle du Ministère de l’Intérieur. Beaucoup de plaintes se répandent dans les réseaux sociaux. Enfin, des unités sont obligées de quémander elles-mêmes des fonds auprès des particuliers, pour financer des équipements, que l’armée ukrainienne devrait en principe leur donner (et qui sont fournis par l’OTAN).

Il y a peu, le chef du Comité du Budget du Ministère de la Défense d’Ukraine, Roxolan Pidlas, annonçait que les salaires et indemnités des soldats ne seraient pas payés avant la fin du mois de septembre. Selon sa déclaration devant la Rada, le gouvernement augmentera les impôts de manière importante l’année prochaine, et les caisses sont vides à cause des retards de versements de fonds par les USA. Ces retards, selon lui, sont le résultat de l’approbation ou non du projet de loi américain au Congrès. Un vif débat existe aux États-Unis. L’expert russe et ancien lieutenant-colonel de la RPL, Monsieur Marochko s’exprimait sur la situation : « Les soldats ukrainiens seront de toute façon obligés de se battre, sous peine d’être fusillés par les fanatiques bandéristes qui les encadrent. L’Ukraine économiquement est entièrement dépendante de l’OTAN et des pays occidentaux. La situation est telle que l’Occident, ou plutôt les impôts des contribuables en Occident financent déjà tout en Ukraine. L’Ukraine est déjà de facto en faillite, tout ce que fournit l’Occident devra être remboursé, et le pays sera vendu morceau par morceau. Les élites par contre mènent grand train, ils n’ont jamais eu autant d’argent et ponctionne largement les fonds qui sont envoyés ».

Il y a quelques jours un scandale a en effet éclaté en Ukraine, au sujet des conseillers municipaux de la ville de Dniepropetrovsk. Certains députés, au lieu de travailler d’arrache-pied, surtout en ces temps de guerre, sont partis avec leurs épouses pour s’amuser dans l’archipel des Maldives. Passablement avinés, ils se sont filmés et la vidéo est apparue sur les réseaux sociaux ukrainiens. Il y avait notamment le conseiller Evgueni Krivocheiev et son épouse Olga, le conseiller Sergeï Poustoviy et son épouse Irina et le conseiller et vice-gouverneur de Dniepropetrovsk, Kamil Primakov et son épouse (ainsi que d’autres invités non identifiés). Les gens ont été choqués des signes ostentatoires de richesse qu’ils affichaient, montres, bijoux, accessoires. Certains se sont amusés à évaluer les objets, pour une somme minimum de 50 000 euros, à eux 6… Marochko commentait le scandale : « Le fossé des députés du parti des Serviteurs du Peuple, ou d’autres formations politiques et la population ukrainienne est tout simplement énorme. Il se creuse de jour en jour. On ne les voit pas sur le front, ni leurs femmes par exemple servant comme infirmières. Rappelons par exemple l’époque tsariste où la tsarine et ses filles servaient comme simples infirmières dans les hôpitaux de l’arrière. Ils mènent au contraire la vie de château, voyagent à l’étranger, font du shopping et dépensent des sommes folles, qui viennent pour l’essentiel des fonds occidentaux. Il n’y a plus de morale, ni de limite, et ils se moquent bien des citoyens ukrainiens. Cependant ces derniers sont aussi responsables, ils ont fait leur choix en 2014, et maintenant toute l’Ukraine récolte les fruits de cette folie », terminait l’expert.

Le panier de crabes. Pour éclairer le propos de l’article, voici quelques fiches biographiques des fameux politiques qui s’amusaient aux frais de la princesse aux Maldives et de quelques-uns de leurs amis.

Evgen Krivocheev (années 80-), membre du Conseil municipal de Dniepropetrovsk, membre du Parti Propozitsia du maire de la ville. Il fut sans doute élu pour la première fois au Conseil municipal en 2020. Il n’y a pas beaucoup d’informations en sources ouvertes sur le personnage. Probablement simplement un second couteau aspiré dans l’aventure politique par ses amis et soutiens. Il était avec son épouse Olga, l’un des fêtards des Maldives.

Andreï Pavelko (7 octobre 1975-), originaire de Dniepropetrovsk, diplômé de l’Université en droit (2003), puis en gestion et économie (2005). Il fit une carrière dans le civil, occupant de hautes fonctions dans diverses entreprises de la région de Dniepropetrovsk (à partir de 1993). Il fut nommé Président de la Fédération de Football de la région de Dniepropetrovsk (2001), puis Président du département pour le Comité National olympique d’Ukraine (2009). Ayant le vent en poupe, il tenta sans succès de se faire élire au poste de maire de Dniepropetrovsk (2010). Cependant il réussit à se faire élire dans la Rada d’Ukraine, en se présentant dans le Partie Patrie, celui de la célèbre Reine du Gaz, Yulia Timochenko (2012-2014). Il fut cependant exclu du partie (octobre 2013), et rejoignit le Parti des Démocrates. Il réussit à se faire réélire à son siège à la Rada (octobre 2014-2019). Il fut carrément élu Président de la Fédération ukrainienne de football (2015). Dans la foulée, il fut vice-président du Comité des associations nationales de l’UEFA (2015-2017). Il fut élu membre du Comité de discipline de la FIFA, puis vice-président du Comité juridique de l’UEFA, et enfin président de l’Association ukrainienne de football (2017). Il fut élu Président du comité de l’UEFA gérant le statut des joueurs, des transferts et des agents, et au Comité exécutif de l’UEFA (2019). Entre temps, il avait été soupçonné de corruption et de détournements de fonds, en volant de l’argent sur des chantiers de construction en Ukraine et dans sa région de terrain de football et d’installations de ce genre (2018). La police fiscale enquêta sur lui, mais l’affaire fut paralysée par les politiques. Elle traîna dans les méandres de la justice ukrainienne, jusqu’à qu’il fut déclaré qu’il n’y avait pas de preuves (janvier 2022). La Rada lança une enquête à son propos pour les mêmes faits, et 7 procédures judiciaires furent ouvertes contre lui, en Ukraine, en Allemagne, en Suisse et à Chypre, pour les mêmes faits de vols et détournements de fonds dans l’UEFA et la FIFA (2020). Disposant de protections souterraines puissantes, les affaires judiciaires ne menèrent nulle part… Il fut toutefois arrêté à Kiev par ordre d’un juge (29 novembre 2022), mais il payant une importante caution et fut libéré. Il fut suspendu par un tribunal de ses fonctions de Président de l’Association ukrainienne de football (février 2023), pour la corruption et détournements de fonds. Il fut de nouveau arrêté (16 juin 2023), et fit deux mois de prison. Plaidant non coupable, il demanda à être relaxé, ce qui lui fut refusé (juillet). Il fut toutefois libéré par la Cour d’Appel de Lvov (29 février 2024). Peut de temps après, l’enquête sur ses activités dans cette association et le football ukrainien, dévoila qu’il y avait un manque de 1,3 milliards d’UAH dans les caisses pour la période de 2015 à 2023. Il fut médaillé à plusieurs reprises (entre 2005 et 2014), notamment d’un pistolet d’Honneur du Ministère de l’Intérieur. Il fut longtemps le protecteur de Primakov, l’un des politiques qui se prélassait dernièrement aux Maldives.

Sergeï Poustoviy (11 juin 1985-), originaire de Dniepropetrovsk, il fit des études supérieures à l’école des Mines, puis des études de droit (2002-2008). Il fut entrepreneur privé (2006-2009), mais se décida à ouvrir un cabinet de notaire (2009-à nos jours). Il s’engagea en politique en se présentant au Conseil municipal de Dniepropetrovsk, dans le bloc d’opposition, et fut élu (2015-2020). Il fut nommé à la Commission permanente sur l’urbanisme. Il fut réélu à son poste (2020-à nos jours), et fut élu président de la faction parlementaire du Parti Propozitsia. Il était parmi les fêtards du complexe Vakkaru aux Maldives, avec son épouse Irina Zelinska.

Kamil Primakov (1 er février 1985-), originaire de Dniepropetrovsk, il fit des étude supérieures dans l’industrie minière et métallurgique, et fonda bientôt plusieurs entreprises dans le domaine du gaz et du pétrole (1999). Il s’engagea en politique dans le Parti du Front du changement, et fut élu conseiller municipal de Dniepropetrovsk (2010-2015). Il s’infiltra dans les sphères politiques et civiles et fut nommé vice-président de la branche régionale du Comité Olympique de l’Ukraine (depuis avril 2014). Il fut aussi nommé vice-président de l’administration du Conseil régional de Dniepropetrovsk (2016-2017), et se lia au Parti Oukrop, de l’oligarque mafieux Igor Kolomoïsky. Il fut soutenu par Boris Filatov, et fut nommé secrétaire du Conseil municipal de Dniepropetrovsk (2015), puis très vite vice-gouverneur de la région (21 avril 2016). Il fut conseiller du Président du Conseil régional de Dniepropetrovsk (2015-2017), et président par intérim de la Commission permanente des transports et des communications de la ville (2016-?). Il eut des démêlés avec la justice, et fut poursuivi pour des faits de corruptions, détournements de fonds et divers délits. Il vendait via son entreprise du carburant à la ville et à la région de Dniepropetrovsk, en gonflant les prix, l’argent étant partagé entre lui et ses amis corrompus (2015). L’affaire avait été ouverte pour la période (2012-2014), mais par ses soutiens politiques, l’affaire fut finalement enterrée à jamais. Il ne fut jamais inquiété et poursuivit sans doute ses trafics et ses fraudes. Il s’illustra dans une bagarre mémorable (22 décembre 2015), lorsque le Conseil municipal ne vota pas pour sa candidature au poste de secrétaire du Conseil. Lui et des conseillers de ses amis, enfoncèrent la porte de la salle du Conseil municipal, et firent un tapage de plusieurs heures, brisant des mobiliers et brutalisant d’autres députés, empêchant le conseil de se réunir pendant cette journée. Protégé en haut lieu, aucune poursuite judiciaire ne furent entamées contre lui. Bien au contraire, Porochenko le nomma membre du Comité administratif du Conseil National pour le développement des sciences et des technologies en Ukraine, affilié au Conseil des Ministres du pays (2017-2018). Cumulard de postes et de mandats invétéré, il fut aussi nommé professeur adjoint à la faculté de droit de Dniepropetrovsk (à partir d’octobre 2017), et fut aussi assistant parlementaire d’un député de la Rada d’Ukraine (2017-2019). Il travailla pour le député Andreï Pavelko, qui venait du Parti du Front du Changement, qui s’était intégré dans le bloc présidentiel de la Rada de Porochenko. Il se représenta au Conseil municipal de Dniepropetrovsk, y fut de nouveau élu (2020 à nos jours), par ailleurs président du groupe parlementaire de sa faction politique dans l’assemblée. Le Président Zelensky le nomma membre du Conseil de Défense de la ville de Dniepropetrovsk (14 avril 2022). Il avait été couvert de médailles, par les présidents Porochenko et Zelensky, Prix du Président de l’Ukraine « pour se participation humanitaire à l’ATO » (2016), Ordre de la Dignité et de l’Honneur (2016), Prix pour Service à l’État (2017), Prix de la Fonction Publique « pour son travail exemplaire » (2017), Prix pour le Courage et le dévouement au Peuple Ukrainien, décerné par le Ministère de la Défense (2022), Prix « du valeureux bénévole » du front (2024)… Il était l’un des fêtards des Maldives dans le complexe de luxe Vakkaru.

Parti Propozitsia (2020-à nos jours), formation politique régionale fondée par le maire de Dniepropetrovsk, Boris Filatov en 2020. Le parti était une refondation du Parti Nouvelle Ukraine européenne, une formation européiste, atlantiste, libérale et régionaliste. Le parti a de l’influence à Dniepropetrovsk, mais aussi à Tcherkassy dont le maire Andreï Bondarenko s’est encarté dans le parti à sa création. La ville de Dniepropetrovsk est un point stratégique de l’Ukraine, l’une des plus grandes du pays, et la base d’attaque historique du Donbass dès 2014. La région fut mise en coupe réglée par le réseau mafieux d’Igor Kolomoïsky, qui entretînt longtemps une armée privée de bataillons de représailles. Depuis lors, la région est tenue par Filatov, dans cette formation politique censée être une opposition à Zelensky. Boris Filatov pourrait être une alternative à Zelensky, et reste en embuscade du pouvoir depuis longtemps.

Vakkaru, complexe hôtelier de luxe dans les Maldives. J’ai fait une simulation d’un séjour en octobre d’une douzaine de jours, pour 4 adultes et 4 enfants. La facture était de 10 400 dollars US.

Laurent Brayard