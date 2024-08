Bangladesh : une révolution (analyse à chaud de JP Page)

Ci-dessous la scandaleuse déclaration du Parti communiste de l'Inde (CPI), sur les événements au Bangladesh. Ce qui se passe là-bas peut arriver ailleurs, comme par exemple, au Sri Lanka. A Colombo, il y a une approbation massive de la part des simples gens à l'égard de cette radicalisation des manifestations à Dhaka qui font écho aux événements de 2022 qui ont eu lieu ici. Au Bangladesh, le mécontentement est en forme d'exaspération tant les gens sont épuisés par la misère et l'étalement de la richesse de la caste corrompue des riches à laquelle appartient Sheikh Hasina la première ministre. Cette affaire de discriminations à l'emploi par l'établissement de quotas a été la goutte qui a fait déborder le vase. Hasina, il faut le rappeler, est par ailleurs proche des américains et dans une certaine mesure de Modi. Elle s' est enfuie en Inde et depuis elle demande l'asile politique aux Britanniques. Le PC indien ne condamne pas la répression, officiellement plus de 300 morts, des milliers de blessés, n'exprime aucune sorte de solidarité et de compassion avec les gens qui se battent à mains nues contre la police et l'armée. Le PCI assimile les manifestations qui ont fait descendre des millions de personnes dans les rues à des manipulations de forces extrémistes et de provocateurs..Pas un mot de critique sur la politique domestique et étrangère de Hasina.

Dans cette région où tout change très vite, à commencer par le rapport des forces, le Bangladesh a une position stratégique qu'il faut prendre en compte de par sa position géographique coincée entre les deux géants asiatiques et aux bords du Golfe du Bengale avec les fameux archipels des Andaman et Nicobar ou se trouvent des bases militaires indiennes. Sans être membre de la Quad (l'alliance anti-chinoise USA, Inde, Japon, Australie), Dhaka la soutient et a même participé aux manœuvres militaires dans le Golfe du Bengale dont l'objectif est tourné contre la Chine.La récente réunion de l'OTAN à Washington a confirmé la nouvelle orientation asiatique de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Cette évolution de la position du Bangladesh qui s'est toujours déclaré neutre est d'autant plus contestable que son premier partenaire économique est la Chine et ce avant l'Inde, le Japon, l'Australie et y compris les USA. La Chine a dû officiellement mettre en garde le Bangladesh.