Bangladesh, suite de l'analyse de la situation par JP Page

D'une façon plus générale, il y a un rejet qui grandit à l'égard des occidentaux dont les defaites politiques, monétaires, militaires se multiplient pendant que l'attractivité de la Chine et des BRICS progresse. Ici en Asie il y a un besoin d'émancipation qui grandit. On supporte de moins en moins les pressions qu'exerce entre autre les américains pour enrôler les pays de la région dans leur croisade contre la Chine.

Par ailleurs, le Bangladesh ne l’oublions pas c’est aussi 177 millions d’habitants et 90 % d’entre eux se déclarent musulmans. Ce sont des aspects qui comptent. Quant au Pakistan ou rien n’est réglé. Imran Khan est peut-être en résidence surveillée il n’en est pas moins actif et représente toujours une alternative crédible qu’illustre la force de son mouvement politique. Par ailleurs si les désaccords entre la dizaine de PC népalais est toujours préjudiciable, il faut se méfier la aussi de l’eau qui dort.

Au fond je pense que cette situation au Bangladesh est assez révélatrice de ce monde qui change vite avec en particulier les risques et les opportunités qu’illustrent une évolution significative du rapport des forces dans lequel la Chine joue un rôle déterminant,en particulier en Asie du Sud est.

Je pense pour ma part qu’il faut faire la clarté sur Muhammad Yunus ce prétendu banquier des pauvres dont l’action à travers sa Grameen bank de micro crédit est une véritable escroquerie. Elle est soutenue en France par le Crédit Agricole, la BNP aux États Unis par Morgan Stanley, la Fondation Rockfeller, Apple et bien d’autres. Le banquier des pauvres est en fait téléguidé et renvoyé sur place et en catastrophe par les occidentaux pour gagner du temps.