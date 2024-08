Attention aux illuminés 6,66 !

L’explication de la révolution de 1917 par l’action du diable est quasiment officielle en Russie, et le régime actuel tente d’adapter ce récit métaphysique improbable à la situation actuelle : le diable est maintenant incarné dans les néo-nazis ukrainiens qui s’efforcent avec enthousiasme de tenir le rôle en bombardant des centrales nucléaires. Cette diabolisation d'octobre 1917 et de Lénine fait bon ménage sans soucis de cohérence avec le culte de la grande guerre patriotique, menée, et remportée par Staline.

La Russie est gouvernée par des politiciens chauvins et incompétents qui croient que l’Ukraine a été inventée par Lénine, alors qu’au contraire c’est l’énergie et la stratégie des bolcheviks qui a ramené l’Ukraine dans l’union avec la Russie, alors qu’elle semblaient perdue en 1919.

Ils ont été incapable de soutenir le parti pro-russe majoritaire en Ukraine et attaché à l’identité soviétique de cette nation. On ne peut pas soutenir les vrais patriotes dans un pays quand on affirme qu’il n’existe pas.

Avec Gogol, et Boulgakov, il y a dans la culture russe des figures ambiguës du diable, qui est souvent un bon diable qui démasque l’hypocrisie de la bureaucratie.

Mais le diable de Poutine est une version Avengers de celui que Dostoïevski avait inventé pour justifier sa trahison du parti révolutionnaire en échange d’une grande gloire littéraire, après qu’il avait changé de camp suite à son arrestation, un simulacre d’exécution, et sa déportation en 1849, tandis que le père de la révolution russe, Tchernychevski, qu’il ne cesse de caricaturer dans ses romans les plus célèbres (Crime et Châtiment, Les Démons, etc) a croupi 25 ans en prison en Sibérie pour y mourir abandonné de tous. Ou plus bêtement le diable imaginé par cet idiot de Mike Jagger qui se vantait dans Sympathy for the Devil d’avoir foutu le bordel à Saint Péterbourg et torturé la princesse Anastasia. Les dirigeants russes actuels sont allés loin pour complaire aux popes revenus en Russie dans les fourgons du capitalisme.

Pour Tolstoï par contre le diable s’il y en avait un, siégeait déjà au Saint Synode de l’Orthodoxie avant 1917.

Ainsi nombre de réseauteurs pro-russes mais anti-soviétiques tentent de donner un sens métaphysique à la guerre d’Ukraine en puisant des croquemitaines dans le pandémonium de la propagande des Blancs, sans doute parce que loin d’avoir suivi un plan murement réfléchi les Russes y ont été contraints par l’impérialisme, ont pris de gros risques sans bien les mesurer, et que leur actuel gouvernement s’il paraît assez efficace pour gérer l’économie et déterminé à protéger la souveraineté du pays ne semble pas très capable sur le plan militaire, si on excepte ce pauvre Prigojine. Ce sont les mêmes qui racontent que les Russes ont attiré les Ukrainiens dans un piège dans la province de Koursk. On va bien voir.

La Russie représente quatre ou cinq fois la puissance démographique de l’Ukraine, et peut être dix fois sa puissance économique. Sans doute l’Occident tout entier soutient-il les nazis de Kiev, mais la mobilisation de ses forces politiques, militaires et économiques dans des sociétés complètement inconscientes des réalités est difficile et progressive, ses armes au début des opérations se sont révélées gravement inadaptées, et on prend soin encore bien plus qu’en Russie de faire dans le dos du public cette escalade vers l’apocalypse, et elle aurait été découragée dans l’œuf par une action militaire plus résolue.

La retraite devant Kiev de mars 2022 en échange de bonnes paroles est d'un niveau d'incompétence politique comparable à celui de Gorbatchev.

Qui plus est, la supériorité de l'Occident est exagérée par l’habitude de faire les comparaisons entre les forces en présence en dollars courants, alors qu'en chiffres réels estimés en PPA, c’est beaucoup moins évident. Mais plus la guerre se prolonge, plus l’Occident rattrape son retard matériel en améliorant son expérience du combat et en puisant dans ses réserves stratégiques, prévues en cas de troisième guerre mondiale. Ce qui prouve qu'il considère que cette guerre ultime est déjà là - et qu'il ne prend plus au sérieux les "lignes rouges" de la Russie.

On dirait vraiment que le gouvernement russe redoute la victoire comme le péché. En attendant, le diable a bon dos, et les dirigeants russes feraient mieux d'étudier les campagnes du Maréchal Joukov que de regarder la cérémonie d’ouverture des JO à la télévision. L’artiste de carnaval Philippe Katerine en est encore tout étonné d'être satanisé.

En fait, la Russie ne peut sauver sa souveraineté et son intégrité territoriale qu’en battant militairement la coalition impérialiste, et si elle le fait elle va mettre en danger le capitalisme dont ses dirigeants ne sont pas encore rassasiés des délices .

Méphistophéles n’aurait pas inventé mieux. Peut-être qu’il existe après tout ?

GQ, 24 août 2024

PS un texte de Georges Gastaud

Adresse à Vladimir Poutine