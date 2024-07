Résultats des législatives : commentaire à chaud de GQ

Résultats des législatives , commentaire à chaud :

Les électeurs français ont voté exactement pour ceux contre qui il leur aurait fallu voter s’ils avaient eu deux sous de bon sens : ceux qui préparent l’escalade vers une nouvelle guerre mondiale, l’arc qui va des socialistes aux verts, et aux macronistes. Ils ont voté sous l’emprise de la peur « des extrêmes » ce qui rappelle un peu le vote gaulliste de juin 1968. Sauf qu’ils ont eu peur de leur ombre, contrairement à leurs arrières-grands-parents qui ont eu peur d’une révolution qui paraissait plausible et bien réelle.

Il reste donc une v ictoire en trompe-l’œil du NFP, qui cons i dérant sa désunion fondamental e n’a mêm e pas de majorité relative : environ 70 insoumis, et 110 déput és « Macron -compatibles ». Le désistement réciproque avec les macronistes a sauvé la mise à ces derniers et a opéré un tri sélectif dans le pseudo Front populaire au détriment des Insoumis présumés radicaux et blacklistés pour leur soutien aux Gazaouis.

C’ est un véritable succès tactique de M acron qu’on croyait perdu . Sa formation « E nsemble » est en mesure semble-t-il de former le deuxième g roupe parlementaire après le RN.

L es socialistes sont presque aussi nombreux que les députés LFI. Le retour de Hollande à l’ A ssemblée, suivant de près le succès relatif du belliciste professionnel Glusksmann aux européenne s est plus que symbolique, c’est le retour de la ligne impérialiste des menteurs dénués de scrupules des accords de Minsk qui est directement responsable de la guerre en Ukraine , et de la dégradation du niveau de vie qu’elle a provoqué.

U ne majorité contre les « extrêmes » regroupant tout ou partie de l’arc en ciel entre le PCF et LR est tout à fait probable - si le président ne souhaite pas tout simplement continuer à jouer la carte du chaos. LFI et RN qui ne totalisent qu’environ 220 députés sur 577.

Le « peuple de g auche » pense avoir obtenu c e qu’il voulait : le statut quo. C e peuple de gauche dans la mesure où il est vraiment un peuple (et non une expression de la bourgeoisie moderniste et sociétale) est principalement constitué des salariés de l’ É tat (éducation, santé, administrations et territoires) ou des salariés de moins en moins nombreux qui sont encore plus ou moins protégés par leur statut, plus les étudiants, et les travailleurs immigrés , surtout ceux de deuxième génération.

Si l e RN l’avait emporté, ce qu i était de t oute m a nière très improbable au vu des chiffres du premier tour (34%), il aurait représenté une certaine menace pour le statu-quo mais il se serait ou bi en normalisé complètement pour devenir un parti de centre- droit ni plus ni moins nocif que les autres , ou bi en il se serait effondré sous le poids de ses contradictions.

Une politique sociale à la marge à l’intérieur du s yst ème économique conditionné par l'impérialisme est possible avec quelques concessions, mais il est probable que les électeurs du pseudo Front populaire n’auront m ême pas cela.

La France « in gouvernable » v a en fait être mise sous tutelle européenne et ces garanties vont continuer à être minées de l’extérieur.

L a gauche continue à reculer dans les pays ouvriers et paysans, les députés de gauche qui étaient élus dans ce genre de circonscription comme Roussel, Ju m e l , Dharréville, Fiat sont battus, ou comme Chassaigne et Ruffin ont a été accrochés par le RN et sont élus au deuxième tour grâce aux reports de la droite macroniste.

l’Europe et l’OTAN qui sont les cadres contraignants qui fixent les conditions de réalisation des programmes ont été comme toujours absents des débats, et ce sont donc des élections de l'ordre du psychodrame qui ont eu lieu, et qui se sont jouées autour des calomnies sionistes contre LFI et de l’hystérie anti-RN.

S ur cela il faut le marteler, s ans menace communiste, pas de menace fasciste dans la rue ou dans les urnes.

La menace contre les immigrés est de même de l’ordre du fantasme : personne ne va les remplace r dans l’ordre économique qui arrange tout le monde où ils exercent les emplois les plus durs et les plus mal payés, les plus dangereux et les plus exploités. Et avec ou sans le RN, on va continuer à cultiver le ressentiment des jeunes des ghettos par le cocktail répression-démagogie, main droite-main gauche, pour qu’ils continuent à servir de repoussoir justifiant les votes pour les produits rapidement périmés du marketing politique qui se succèdent à rythme accéléré.

La menace de l’extrême-cent re au service direct de l’oligarchie (guerre impérialiste, régression sociale et déréglementations exigées par les directives européennes, saut fédéraliste européen, répression directe, fichage, contrôle social ) est plus forte que jamais. Il va tenter de manigancer l'escalade vers une crise géopolitique extrêmement dangereuse, moins pour maintenir l’hégémonie occidentale sur le monde, ce qui par ait de plus en plus difficile, que pour organiser et justifier le recul gé né ral du niveau de vie, rendu nécessaire par le déclassement économique et la désindustrialisation de la France , et l’unification géopolitique complète de l’Occident sous la houlette des États-Unis.

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose en somme et chacun peut partir en vacance, jusqu'à la prochaine fois.