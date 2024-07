Bulletin Comaguer 565

12 Juillet 202

Christopher Black - 5 Juillet 2024

A propos de l’auteur

Christopher Black est un avocat pénaliste canadien basé à Toronto. Il est agréé par la CPI où il a en particulier défendu Charles Blé Goudé ancien ministre du Président Laurent Gbagbo. Comme Laurent Gbagbo ,Charles Blé Goudé a été, au terme d’un très long procès et donc au terme d’une très longue peine de prison préventive, acquitté par la CPI.

Christopher Black est également intervenu au Tribunal Pénal International pour la Rwanda ( TPIR) dont il dit qu’il est un outil aux mains du FPR et du Président Kagamé.

Il collabore régulièrement aux sites « New Eastern Outlook » et « Global Research »

Il est membre du parti communiste du canada.

La CPI – un rouage de la machine de guerre de l'OTAN

Le 25 juin, le procureur de la Cour pénale internationale, comme il est convenu de l’appeler, a émis des mandats d'arrêt contre deux autres Russes, l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, Valery Gerasimov, pour trois chefs d'accusation, qui affirment que les forces armées russes ont délibérément pris pour cible des civils dans le conflit en Ukraine. dans des frappes contre les infrastructures ukrainiennes, à savoir les centrales électriques.

Déclaration et critique du Procureur

Dans sa déclaration délivrée le même jour que les mandats d'arrêt, le Procureur, M. Khan, un magistrat britannique basé à Londres, a déclaré que ceux-ci avaient été délivrés.

« Sur la base des éléments de preuve recueillis et analysés par mes services dans le cadre de leurs enquêtes indépendantes...

Il semble que M. Khan n'ait jamais compris, ou qu'il ait oublié, ses responsabilités et ses obligations en tant que Procureur de veiller à ce qu'une enquête approfondie, équitable et complète soit menée avant d'affirmer que de hauts responsables d'un pays souverain sont coupables de crimes. Il semble avoir l'impression qu'il est un juriste de l'OTAN ou de l'Ukraine et qu'il agit en leur nom dans l'intérêt de la justice mondiale. C'est plus qu'évident lorsqu'il a ajouté que :

« Je suis particulièrement reconnaissant au Bureau du procureur général d'Ukraine pour sa collaboration, notamment en facilitant notre travail sur le terrain. »

Oui, c'est vrai. Il a recherché la « coopération » du régime nazi de Kiev, mais pas des Russes, qui ne veulent pas lui parler et ne reconnaissent ni la légitimité de la CPI ni sa juridiction à l'égard de l'Ukraine, qui, comme la Russie, la Chine, Israël, les États-Unis et de nombreuses autres nations, n'est pas signataire du Traité de Rome.

Le lecteur se demandera alors que faire si les Russes ne coopéraient pas. La réponse est simple. Envoyer ses propres enquêteurs, totalement indépendants et impartiaux, pour voir si les allégations faites à la CPI par Kiev concernant des crimes russes présumés peuvent être fondées ou non. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est appuyé uniquement sur les déclarations et les affirmations du régime de Kiev et n'a même pas tenté d'être impartial ou de rassembler des preuves impartiales. Nous n’en n'avons vu aucune.

Allégations de partialité et de poursuites sélectives

Car s'il avait fait une vraie enquête, il aurait appris qu'en fait, c'est le régime de Kiev qui attaque les civils et les infrastructures civiles, dans les républiques du Donbass en Ukraine depuis 2014. Des milliers de civils ont été tués dans ces attaques, contre des écoles, des hôpitaux, des bâtiments administratifs, des installations énergétiques et d'autres infrastructures. Les peuples du Donbass ont été bombardés par des bombes , des missiles, des drones et des mines, et récemment par l'utilisation de bombes à fragmentation interdites par la plupart des pays. Dans toutes ces situations, les cibles n'étaient pas du tout militaires. Il s'agissait de cibles purement civiles, choisies pour créer un maximum de terreur sur la population afin de briser leur volonté de résister aux attaques des régimes nazis contre eux pour avoir refusé d'accepter le coup d'État de l'OTAN qui a renversé le gouvernement élu du président Ianoukovitch.

Il aurait été informé par ses enquêteurs que, depuis 2022, le régime de Kiev a délibérément pris pour cible des civils russes de Belgorod à la Crimée ; dans le seul but de créer la terreur, la panique et la perte de soutien au gouvernement russe. Ils ont utilisé des drones et des missiles d'une puissance explosive et destructrice élevée sur des cibles qui n'ont aucun contenu ou caractère militaire.

On lui aurait également dit que le régime de Kiev avait perpétré de nombreux assassinats de personnalités politiques dans le Donbass, y compris l'utilisation de voitures piégées, et qu'il avait assassiné des civils russes en Russie proprement dite, pour des raisons politiques et pour tenter de démoraliser le peuple russe. Les assassinats de journalistes et d'autres opposants au régime de Kiev ont maintenant évolué vers des meurtres de masse avec l'attaque terroriste de Crocus à Moscou, dont les services d'enquête russes ont établi qu'elle était organisée par Kiev et ses maîtres de l'OTAN.

On lui aurait dit que le régime de Kiev a bombardé la centrale nucléaire de Zaporozhye à plusieurs reprises, tentant de provoquer une catastrophe nucléaire qui affecterait des millions de personnes en Ukraine et bien au-delà, un acte de génocide en fait.

On lui aurait dit que les attaques russes contre les infrastructures énergétiques faisaient suite aux attaques de Kiev sur le Donbass et les infrastructures russes, mais que l'objectif russe n'était pas de nuire aux civils, mais de priver les forces de Kiev de la capacité de maintenir, de déplacer, d'approvisionner et d'opérer leurs forces sur le terrain, un objectif militaire légitime.

On lui aurait dit qu'un accord de paix avait été conclu entre le régime de Kiev et la Russie en mars 2022 qui aurait apporté la paix dans la région, mais que les Britanniques et les Américains avaient ordonné au président Zelensky de revenir sur les signatures de ses négociateurs et de poursuivre la guerre contre les républiques du Donbass et la Russie au nom des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. qui sont des cobelligérants dans la guerre contre la Russie.

Mais ses enquêteurs n'ont pas enquêté. Ils n'ont même pas lu les médias grand public, qui rendent compte de ces événements tous les jours. Pour que M. Khan s'engage dans une affaire ouverte de poursuites sélectives en inculpant la Russie, mais pas l'Ukraine et les responsables de l'OTAN, et par le biais de cette politique, il s'assure que le régime de Kiev et l'OTAN bénéficient d'une immunité juridique totale contre les poursuites pour leurs crimes, et les encourage ainsi à commettre d'autres crimes.

Mais il y a pire. M. Khan réécrit même l'histoire, commet un crime contre l'histoire lorsque, vers la fin de sa déclaration, il déclare ceci :

« Dans notre demande de ces mandats, mon Bureau a de nouveau souligné que ces actes ont été commis dans le contexte des actes d'agression commis par les forces militaires russes contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui ont commencé en 2014. »

Contexte historique et rôle de l'OTAN

C'est un mensonge pur et simple. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine en 2014, l'OTAN l'a fait, en organisant et en menant un coup d'État par lequel ils ont renversé le président élu et imposé au peuple ukrainien un gouvernement fantoche de l'OTAN d'orientation nazie, un régime dont les Ukrainiens de l'est du pays ont refusé d'accepter l'autorité.

En représailles contre le fait que les habitants du Donbass ne reconnaissaient pas le régime fantoche de l'OTAN qui leur était imposé, le régime de Kiev a ordonné à ses forces armées, y compris les bataillons nazis opérant en dehors du commandement de l'armée régulière, d'attaquer les civils de l'est qui devaient alors se défendre. Les attaques ont commencé et n'ont jamais cessé. Pendant tout ce temps, la Russie a essayé d'apporter une résolution pacifique du conflit et a été attirée par les accords de Minsk, qui se sont avérés être une ruse de l'OTAN pour préparer les forces de Kiev à monter une offensive majeure contre le Donbass et la Crimée, c'est-à-dire la Russie elle-même.

C'est pour mettre fin à cette guerre contre le peuple de l'est de l'Ukraine, qui s'était autoproclamé république, et qui demandait une intervention russe, ainsi qu'une attaque contre la Crimée, que la Russie a finalement pris la décision d'intervenir, de répondre à cette demande et de mettre fin à la guerre une fois pour toutes.

Il n'y a pas eu d'« agression » de la part de la Russie. Il n'y a pas eu d'invasion de l'Ukraine. Les républiques du Donbass ne pouvaient plus être considérées comme faisant partie de l'Ukraine, car elles s'étaient déclarées indépendantes, et le régime de Kiev, par ses politiques et pratiques anti-russes et sa guerre contre elles, les avait rejetées hors de l’Etat ukrainien. Le régime de Kiev a lui-même détruit la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine par ses propres actions, et il doit en porter la responsabilité.

Mais la déclaration de M. Khan expose son véritable objectif, et ce n'est pas la justice internationale. C'est loin de son esprit. Son seul objectif, l'objectif de ses maîtres à Londres, Washington et Bruxelles, est de faire de la propagande contre la Russie, d'essayer de diminuer son prestige et sa réputation dans le monde.

Mais en cela, il a échoué. Le monde n'est pas aveugle. Le monde n'est pas aussi stupide qu'il aimerait le penser et son action a prouvé, une fois de plus, que la CPI, au lieu d'être un organe international de paix et de justice, n'est rien de plus qu'un organe de propagande fournissant la justification de plus de guerre, qu'elle n'est, en réalité, pas un organe judiciaire mondial indépendant mais juste un autre tribunal de l'OTAN, juste un autre rouage de la machine de guerre de l'OTAN.

Traduction automatique revue et corrigée par Comaguer