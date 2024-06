La victoire du RN est possible, même probable à terme. Et alors, ça change quoi ?

La victoire du RN paraît de plus en plus probable, et si elle n’a pas lieu le 7 juillet prochain, ou si ayant eu lieu elle est annulée par un stratagème politique quelconque (un coup d'État présidentiel par exemple, suite à des troubles et des provocations violentes) elle ne serait que partie remise.

Il faut avouer que les futurs vainqueurs paraissent plus embarrassés que triomphants à la perspective de ce changement radical de rôle. Ils ne sont pas très bien préparés pour représenter les classes dominantes de ce pays. Mais ils vont s’y atteler avec l’enthousiasme des néophytes.

Autrefois le projet de l’extrême-droite pour lequel la bourgeoisie conservatrice ou libérale lui concédait parfois le pouvoir était simple : mettre au pas la classe ouvrière par la répression, et persécuter des boucs émissaires - à l'époque, les juifs - pour gérer le mécontentement populaire contre le capital. Si on met de coté le cas emblématique mais tout de même particulier où l’extrême droite était la manifestation d’un projet de guerre impérialiste de la bourgeoisie nationale dirigé contre des pays étrangers et des territoires à coloniser, comme les fascisme et nazisme étymologiques.

L’extrême-droite sans visée de conquête à usage interne la plus typique, c’est l’espagnole de Franco. Elle ramassait de tout, des catholiques intégristes, des démocrates-chrétiens, des fascistes, des monarchistes, des régiments marocains, et le patronat moderniste de Catalogne – jusqu’au surréalisme version Salador Dali. … elle n’avait de cohérence idéologique que dans sa haine viscérale de la classe ouvrière et des groupes politiques qu’elle avait créés, socialistes, anarchistes, communistes. Pas même dans le nationalisme et la religion. Quand les partis qu’elle avait déclarés comme ses ennemis mortels s’affranchirent de leur lien organique avec la classe ouvrière, ils devinrent tolérables, et les forces qui avaient soutenu le franquisme acceptèrent et organisèrent le retour à la démocratie libérale et l’intégration européenne.

Un des arguments de la psychose entretenue savamment dans les médias à ce sujet est l’idée que le parti hitlérien NSDAP serait arrivé « démocratiquement » au pouvoir, en remportant les élections en 1932 à la surprise générale. En réalité il y parvint grâce à l’appui politique et matériel des grands patrons, qui lui donnèrent la force de frappe électorale, et comme ils n’avaient pas atteint la majorité absolue, en faisant avec l’assentiment des forces conservatrices traditionnelles un coup d’État institutionnel. Ceux qui avaient cru faire barrage à Hitler en votant pour Hindenburg lui remirent les clefs du pouvoir.

Si telle est l’intention de la bourgeoisie française aujourd’hui, ce qui serait un peu anachronique, mais qui sait ? ce n’est pas en faisant barrage électoral qu’on va l’empêcher - et en votant pour qui ? Pour un pseudo front populaire dont les chefs se disputent déjà le poste de premier ministre que personne ne leur a proposé?

Mais il n’y a aucune menace fasciste à proprement parler tant qu’il n’y a pas de menace symétrique provenant de la classe ouvrière. Et où la voit-on aujourd’hui ? Quant à la menace raciste, non seulement des figures notoires du sionisme souhaitent la victoire du RN parce qu’elles le considèrent comme « pro-juif », mais il n’a aucune peine à recruter des candidats issus de l’immigration arabo-musulmane.

C’est un pur épouvantail, qui doit détourner l’attention des intentions des forces véritablement maléfiques, nationales, européennes et atlantiques qui nous entrainent vers une troisième guerre mondiale de l’Occident global contre la Russie, la Chine, et les autres continents.