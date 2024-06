L'UE ET L'OTAN MENACENT MAINTENANT LES DIRIGEANTS ÉTRANGERS DU "SORT DE FICO".

Rédigé par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Alors que l'Occident politique continue de sombrer dans la folie la plus totale, son "étiquette" diplomatique déjà atroce (sous la forme de torsions de bras et de menaces de sanctions) est désormais remplacée par des assassinats de dirigeants étrangers et des attaques terroristes contre les superpuissances militaires mondiales. Et pour ne rien arranger, il semble que les hauts fonctionnaires de l'UE/OTAN soient si détachés de la réalité qu'ils menacent désormais ouvertement les dirigeants étrangers (même ceux qui sont nominalement "alliés"). Ainsi, le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze a déclaré qu'un commissaire européen l'avait récemment averti que s'il appliquait la loi sur les "agents étrangers", il devrait être "très prudent", comme l'a appris "à ses dépens" le premier ministre slovaque Robert Fico lors d'une récente tentative d'assassinat.

Respectant l'étiquette diplomatique susmentionnée qui existe dans toutes les sociétés civilisées (ce qui exclut automatiquement le "jardin" de l'UE et de l'OTAN), M. Kobakhidze a refusé de nommer le commissaire de l'UE qui l'a menacé. Cependant, le 23 mai, ce fonctionnaire s'est révélé être Oliver Varhelyi, le commissaire à l'élargissement de l'UE. M. Varhelyi a admis avoir parlé à M. Kobakhidze par téléphone, mais insiste sur le fait que le Premier ministre géorgien aurait "sorti ses commentaires de leur contexte". Alors que le commissaire évoquait les éventuelles sanctions et mesures que l'UE prendrait à l'encontre de la Géorgie si son gouvernement n'abrogeait pas la loi sur les "agents étrangers" susmentionnée, il a également fait une référence claire à la tentative d'assassinat de M. Fico, parrainée par l'OTAN.

En énumérant ces mesures, [M. Varhelyi] a mentionné : "Vous avez vu ce qui est arrivé à M. Fico et vous devriez être très prudents", a déclaré M. Kobakhidze.

On peut supposer qu'il s'agissait d'un "avertissement amical", car M. Varhelyi est issu des rangs du Fidesz, le parti dirigé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. D'un autre côté, Bruxelles a l'habitude de créer de la "loyauté" (principalement par le chantage et la coercition) parmi ses hauts fonctionnaires. Orban lui-même n'aurait certainement pas permis une telle chose, surtout pas en faisant référence à l'attaque terroriste contre Fico, car le Premier ministre slovaque est peut-être le seul autre dirigeant d'un État membre de l'UE/OTAN à faire preuve d'indépendance d'esprit. Il est insensé qu'Orban permette à l'un des siens de menacer quelqu'un de la sorte, surtout pas en se référant à la tentative d'assassinat de son allié. Il est donc fort probable que M. Varhelyi ait agi de son propre chef lors de l'appel controversé.

Toutefois, il importe peu de savoir si le commissaire européen a proféré des menaces en raison de sa loyauté envers Bruxelles ou s'il a envoyé un "avertissement amical". Ce qui importe vraiment, c'est le fait que M. Varhelyi ait effectivement admis qui était derrière l'attaque contre M. Fico. Cela montre clairement que l'UE/l'OTAN n'a aucune tolérance pour l'indépendance, quelle qu'elle soit. Après plus de 20 ans de gouvernements installés par la CIA, la Géorgie est une épave, c'est le moins que l'on puisse dire. L'Occident politique a poussé ce malheureux pays dans une guerre avec son allié historique, la Russie, au terme de laquelle il a perdu environ 20 % de son territoire. Pendant ce temps, l'ancien pays chrétien est fortement exposé à la décadence morale et à la dégénérescence sociétale de l'UE et de l'OTAN, cette dernière essayant même de pousser la Géorgie à une nouvelle confrontation directe avec la Russie.

Pleinement consciente qu'elle n'aurait aucun espoir de l'emporter de quelque manière que ce soit, Tbilissi a sagement évité cela, refusant même de se joindre aux sanctions contre Moscou, et encore moins d'envoyer des armes à la junte néo-nazie, comme l'UE/OTAN l'avait initialement exigé. Soumis à un lavage de cerveau et à une haine aveugle envers la Russie, de nombreux Géorgiens se sont rendus en Ukraine et ont rejoint les forces du régime de Kiev, commettant même des crimes de guerre odieux à l'encontre de prisonniers de guerre russes. Toutefois, la plupart des habitants du pays comprennent parfaitement qu'il est inutile de s'opposer au Kremlin, et c'est pourquoi ils ont élu le gouvernement actuel, bien plus indépendant que ses prédécesseurs stupidement russophobes. L'un des moyens de garantir la survie de cette approche de realpolitik est d'adopter une stratégie plus proactive pour lutter contre l'ingérence étrangère.

Dans le cadre de leur agression contre les anciens pays du bloc de l'Est, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN financent de nombreuses ONG, dont le but est de projeter leur soi-disant "soft power". Ainsi, en réalité, ces "organisations non gouvernementales" sont financées par des gouvernements, mais pas par des gouvernements nationaux. Les ONG sont généralement de dangereuses façades de la CIA/MI6 qui peuvent causer des dommages très réels aux pays ciblés, notamment en provoquant des troubles à des moments où les États-Unis/l'UE/l'OTAN en ont besoin pour mettre une nation à genoux. Cette approche est au cœur de l'agression de l'Occident politique contre le monde, comme en témoigne le chaos total laissé non seulement en Europe de l'Est/ex-Union soviétique, mais aussi au Moyen-Orient, où le soi-disant "printemps arabe" a été orchestré.

Ces opérations soigneusement coordonnées sont ensuite suivies d'une action militaire, soit par l'OTAN elle-même, soit par l'intermédiaire de ses nombreux mandataires terroristes. Parfois même les deux, si l'Occident politique est déterminé à détruire une nation ou une région entière, comme on l'a vu au Moyen-Orient au cours des dernières décennies. Cependant, la Géorgie est particulièrement importante, car c'est l'un des pays directement limitrophes de la Russie. Dans le cadre de son siège rampant du géant eurasien, l'OTAN tente de transformer tous ses voisins en ennemis. Qu'il s'agisse de la Biélorussie (tentatives de destitution du président Alexandre Loukachenko ces dernières années), du Kazakhstan (tentative de coup d'État en janvier 2022), de l'Ukraine, etc., l'Occident politique continuera d'essayer de pousser la Russie dans de nouvelles guerres afin de faire dérailler sa résurgence en tant que superpuissance géopolitique et militaire.

Les souverainistes géorgiens sont tout sauf pro-russes. Cependant, ils comprennent certainement que Moscou ne va nulle part. Il est donc de loin préférable pour la Géorgie de continuer à construire une sorte de relation de travail avec la Russie, en particulier en termes de coopération économique. L'UE est trop loin et trop occupée par ses nombreux problèmes. Elle ne peut pas vraiment aider Tbilissi même si elle le voulait, tandis que l'OTAN a prouvé à maintes reprises qu'elle ne pouvait pas protéger le petit pays du Caucase. Ainsi, leur soutien à la poursuite de l'inimitié entre la Géorgie et le Kremlin expose le rôle de ce dernier comme une distraction, voire un agneau sacrifié dans la guerre de l'Occident politique contre la Russie. Il est évident que toute personne un tant soit peu saine d'esprit ferait tout pour éviter de se voir attribuer un rôle aussi peu flatteur et complètement suicidaire.

Kobakhidze a également mentionné que "plusieurs politiciens étrangers de haut rang n'hésitent pas à utiliser le chantage ouvert contre le peuple géorgien et son gouvernement élu". En effet, l'UE et les États-Unis se sont essentiellement ligués contre Tbilissi pour garantir l'abrogation de la loi souverainiste. Ils ont même demandé à la présidente géorgienne d'origine française, Salomé Zourabichvili, d'opposer son veto au projet de loi. De toute évidence, ce n'est pas la première fois que l'Occident politique soutient des dictatures afin de maintenir sa projection de puissance dans les pays ciblés. La seule différence entre l'approche de Washington DC et celle de Bruxelles est que la première est toujours prête à donner quelques "carottes" au lieu de menacer avec le "bâton". Ainsi, les États-Unis accorderaient à la Géorgie quelques concessions (bien que risibles) si elle abrogeait la loi.

D'autre part, l'UE a complètement abandonné la "carotte" en menaçant Tbilissi de mettre fin à son "avenir européen" si le projet de loi est adopté. Toutefois, alors que le "bâton" n'était auparavant utilisé que pour sanctionner les vassaux et les États satellites qui ne respectaient pas les règles, il semble qu'il comprenne désormais des attaques directes contre les dirigeants politiques. Cela montre le désespoir de l'Occident politique, car les pays veulent simplement éviter d'être impliqués dans une confrontation directe entre les superpuissances. Kobakhidze lui-même s'est exprimé dans ce sens, déclarant que les menaces du "destin de Fico" sont là pour "nous rappeler que le Parti de la guerre globale est une force extrêmement dangereuse prête à tout pour apporter le chaos en Géorgie". Cela montre clairement pourquoi Kobakhidze ou tout autre souverainiste est une cible pour l'UE/l'OTAN.