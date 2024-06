Ce "front populaire" n'est pas crédible ! Un point de vue de Jean Claude Delaunay

Un article de JC Delaunay, publié sur son blog le 13 juin par D Bleitrach.

C’est vraiment très modestement que je me permets d’exprimer l’avis qui suit, et qui n’a rien d’original. Mais puisque les bouches doivent s’ouvrir, eh bien, ouvrons les.

Encore une fois, la décision consistant, à l’occasion des prochaines élections, à former un front populaire contre l’extrême-droite aboutira à un échec. Pour plusieurs raisons.

La première est que l’extrême-droite ne gouvernant pas ce pays, ce genre d’agitation «contre le fascisme» dédouane le pouvoir en place de toutes ses responsabilités. Or les masses populaires, qui ont aussi leur mot à dire dans l’histoire, estiment que Macron et sa bande sont responsables de leurs maux. Il y a aura donc de leur part une tendance à voter extrême-droite et absolument pas à voter pour le so-called «Front Populaire».

La deuxième est que ceux-là même qui constitueront le Front Populaire en question sont favorables a la guerre contre la Russie ou la cautionnent. Les Communistes ne sont pas les derniers à cautionner cette guerre menée contre la Russie et, de proche en proche, contre le monde entier. Ce fait est pour moi incompréhensible. Et pourtant.

A la veille des récentes élections européennes, Pierre Garzon, par exemple, une personnalité communiste du Val de Marne, maire de Villejuif, a clairement réaffirmé sa conviction que la Russie était un agresseur de l’Ukraine tout en se déclarant pour la paix. Si l’on prétend, sans considération des faits, qu’en 2022, la Russie a agressé l’Ukraine dans un but impérialiste, on soutient sans le dire l’OTAN, Macron, et tous les Va-t’en guerre de la planète. De leur côté, les masses populaires ont peur de la guerre et elles ont raison. La guerre en cours est déjà responsable d’une partie de leurs maux. Macron y va à fond la caisse en soutien du complexe militaro-industriel américano-franco-britannique. Et on le dédouane? Comment les masses populaires peuvent-elles réagir? Elles vont voter RN d’autant que Marine Le Pen ne manque pas de souligner que les décisions de Macron sont dangereuses pour la paix. Elle est intervenue récemment en ce sens et son discours a été relayé par Russia Today. Je n’ai pas la référence précise, mais c’est récent.

Je ne sais pas si Garzon et tous celles et ceux qui enfourchent le cheval de l’impérialisme russe se rendent compte du ridicule dramatique de leur position. D’une part, ils, elles vont appeler à résister contre le fascisme en France, et d’autre part, ils, elles soutiennent un régime de nazis ukrainiens.

Il y a une troisième raison que je trouve époustouflante pour des communistes. C’est leur refus délibéré de situer leur actions et leurs analyses dans le contexte très concret de la crise ultime que traverse aujourd’hui l’Impérialisme industriel. Voilà, c’est la fin. Il a fallu un siècle pour que cela arrive mais c’est aujourd’hui la fin. Les pays impérialistes, qui forment aujourd’hui une sorte de conglomérat de lutte sous direction américaine, sont en train de prendre conscience de ce que d’une part, tant sur le plan économique que politique et scientifique, le socialisme chinois est pour eux un obstacle insurmontable. Ils sont d’autre part en train de se rendre compte que les pays en développement, sous la pression de leurs masses et des peuples, veulent exister et se développer. Les impérialistes américains, britanniques, français, allemands, autres, sont en train de se rendre compte de cette terrible situation POUR EUX. Leurs dirigeants ont décidé de jouer leur dernière carte. C’est pour eux le moment ou jamais. La situation mondiale est donc extrêmement dangereuse. Les dirigeants du PCF ne semblent pas avoir compris ça. Pour eux, la Chine est une superpuissance comme une autre. Ils ont les yeux braqués sur leur territoire électoral et il va falloir qu’ils soient réélus. Mais la crise de l’Impérialisme? Le Socialisme? Les dangers de Guerre Nucléaire Mondiale? Ces gens dirigent le PCF mais ils ont perdu le contact avec les masses populaires et avec la culture marxiste-léniniste.

Tous les communistes sont au pied du mur et je ne vais pas me laisser intimider par ces appels pour un Front Populaire inconsistant et contre-productif. Ma conclusion est la suivante. Jusqu’à présent les dirigeants du PCF, et Fabien Roussel en premier, ont conduit la démocratie communiste en fonction de leurs convictions, de leurs préjugés et de leurs ignorances. La stratégie de discussion raisonnable n’a rien produit. Qu’est ce qui doit l’emporter? Le respect des règles démocratiques ou le respect de la théorie révolutionnaire communiste? Je crois que cette dernière doit devenir une force réelle, organisée, au sein d’un ensemble qui, de toute façon, va éclater.