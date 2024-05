Lettre de Cuba Coopération

Quand on séjourne un moment à Cuba comme je viens de le faire, sans cesse on ne peut que s’interroger sur le maintien de ce blocus imposé par les Etats-Unis depuis plus de 62 ans. Pourquoi empêcher ce pays de se développer librement, d’assurer son indépendance et sa souveraineté avec un gouvernement, des lois, et une constitution qui ont été librement choisis par la grande majorité de la population. Les habitants votent dès l’âge de 16 ans et élisent des responsables uniquement sur leurs compétences et pas sur l’argent accumulé lors de campagnes électorales dispendieuses, ce qui fait, hélas souvent, la différence dans beaucoup trop de pays. La probité est la règle, et ceux qui, par intérêt personnel, basculent dans quelques corruptions que se soient, sont démis de leurs fonctions et leurs responsabilités. Et de nouveaux responsables sont élus pour les remplacer, comme cela vient de se produire dans quatre provinces de Cuba. C’est un exemple, parmi d’autres, d’un fonctionnement démocratique, où les élus doivent rendre compte de leur travail auprès de ceux qui les ont choisis. Toutes les personnes que l’on croise échangent librement, sans contrainte, donnant leur avis sur la situation qu’elles vivent, les réussites, mais aussi les difficultés ou les critiques sans concessions sur les améliorations qu’elles souhaiteraient avoir. Le blocus ne pouvant justifier toutes les difficultés. Une meilleure productivité, par un travail plus efficace de l’ensemble de la société, doit être la règle pour obtenir une meilleure autosuffisance dans l’économie. Ce qui est toujours remarquable c’est le haut niveau d’éducation de la population, le respect, la chaleur humaine, la culture aussi qui a tout moment s’invitent dans les rencontres que l’on peut avoir. Je ne surprendrai personne en disant que, à Cuba, la musique est partout, et à chaque moment de la journée. Des orchestres grands et petits, des chanteuses et chanteurs, des danseuses et danseurs manifestent en tout lieu une joie de vivre communicative. Voir des jeunes, parfois très jeunes, chanter et danser avec une qualité remarquable montre que c’est bien une des richesses dans l’éducation à Cuba de s’exprimer publiquement par la musique. Voilà une des réalités de la vie à Cuba qui devrait être plus partagée et qui devrait vous encourager à préparer votre prochain voyage dans la Grande Île, car le tourisme est aussi une ressource importante de l’économie cubaine. Comme chaque semaine je vous laisse découvrir les articles de notre site qui relatent la réalité cubaine et je vous en souhaite une bonne lecture. Michel Humbert

Vice président de Cuba Coopération France