Le crocodile est toujours vivant !

Les titres de la plupart des médias, radio, télévision concernant Cuba (le crocodile vert) sont mortifères. C’en est fini de l’aventure castriste. Cela n’a que trop durer. Qu’ils en reviennent au merveilleux système capitaliste. Aucune autre société n’est possible sans ceux qui pillent le monde, depuis des siècles.

Ils se font des illusions. Que les gouvernements successifs des Etats-Unis, que bien d’autres mettent toute leur puissance à détruire cette noble expérience, depuis plus de 60 ans, cela ne fait aucun doute. Oui, le peuple cubain souffre, le pays vit mal, les coups portés par l’ennemi sont lourds de conséquences. Mais il est des femmes et des hommes qui résistent, recherchent tous les moyens imaginables pour penser les plaies, trouver des solutions à des problèmes du quotidien, et imaginer des solutions d’avenir, les yeux ouverts vers un futur meilleur. La direction du pays y travaille d’arrache pied. Nous pouvons en témoigner.

C’est certains de ceux-là que nous avons rencontrés pendant la semaine intense que nous venons de vivre à La Havane et à Cienfuegos. Nous avons essayé de vous en donner quelques éléments et nous allons continuer à le faire. Ils sont démonstratifs et convaincants. Nous revenons avec un certain nombre de projets dans divers domaines. Nous avons acquis une expérience en presque 30 ans d’existence. Nos amis cubains, du plus haut niveau à ceux qui bénéficient du travail réalisé, l’apprécient à sa juste valeur. Cela nous conforte dans nos orientations. Après cette mission, plus que jamais, notre rôle va être avec ses participants et d’autres, de rechercher et trouver des partenaires, anciens et nouveaux, qui vont avec nous, avec nos amis cubains mettre en œuvre ces projets pour le bien de la population cubaine. Nous poursuivons ce travail engagé avec confiance et détermination. Et nous avons besoin des amis de Cuba, pour apporter, modestement, notre pierre à ce combat humanitaire, solidaire, d’avenir. Merci pour votre fidélité à notre Lettre que je vous laisse consulter à votre gré ! Bien cordialement, Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire