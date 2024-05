L'Afrique au cœur des enjeux impérialistes : conférence-débat demain à Paris

INVITATION

du Cercle Universitaire d’Études Marxistes (CUEM)

Le jeudi 16 mai 2024 à 18h30

au Maltais Rouge, 40 rue de malte, 75011 Paris,

salle du rez de chaussée dans la cour ; métro République ou Oberkampf

CONFÉRENCE-DÉBAT de l'AFASPA

présentée par

Michèle DECASTER

et

Jean-Claude RABEHERIFARA

L'Afrique au cœur des enjeux impérialistes

avec la participation du Collectif Tany

de défense des terres malgaches

Pour tout renseignement : cercle.univ.etud.marxiste@gmail.com

l'Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique (AFASPA) soutient les luttes d'indépendance politique, économique et culturelle et le droit à l'autodétermination des peuples. Elle dénonce les atteintes aux droits de l'homme individuelles et collectives, met en convergence les luttes qui se mènent au Nord et au Sud et dénonce les rapports prédateurs qui obèrent le développement économique et social de l'Afrique. L'AFASPA continue à exiger que les financements de l'Europe et des institutions internationales (FMI, Banque Mondiale) cessent d'aboutir à un endettement illégitime ainsi que le retrait des troupes étrangères d'Afrique.

Elle dénonce la permanence de la domination impérialiste et l’accaparement des terres au profit de l’agrobusiness, de l’extractivisme, du blanchiment écologique (« greenwashing ») etc…spoliant les communautés paysannes et mettant en péril l’autosuffisance alimentaire des populations africaines.