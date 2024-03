Un jugement sans filtre de Frida Kahlo sur André Breton et les surréalistes (lettre à Nicolas Murray, 1939)

“J’ai décidé de tout envoyer au diable et de me casser de ce Paris pourri avant de devenir folle. Tu n’as aucune idée du genre de salauds que sont ces gens. Ils me font vomir. Ils sont tellement ‘intellectuels’ et pourris de l’intérieur que je ne peux plus les supporter. C’est vraiment trop pour moi. Je préfère m’asseoir par terre au marché de Toluca pour vendre des tortillas que d’avoir affaire avec ces chiennes ‘artistiques’ de Paris.

Ils s’assoient pendant des heures dans des ‘cafés’ pour réchauffer leurs précieuses fesses, et parlent sans arrêt de ‘culture’, ‘art’, ‘révolution’, et ainsi de suite, se prenant pour les dieux du monde, rêvant d’absurdités, et polluant l’air avec leurs théories, des théories qui ne se réalisent jamais.

Le lendemain matin quand ils se réveillent, ils n’ont rien à manger chez eux car aucun d’entre eux ne travaille. Ils vivent comme des parasites, aux crochets de vieilles peaux pleines aux as qui admirent leur ‘génie’ d’‘artistes’. Des merdes, rien que des merdes, c’est tout ce qu’ils sont. Je n’ai jamais vu Diego ni toi perdre votre temps dans des commérages stupides et des discussions ‘intellectuelles’. C’est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non de mauvais ‘artistes’.

C’était édifiant de venir jusqu’ici juste pour voir pourquoi l’Europe est pourrie, comment ces personnes – bonnes à rien – sont la cause des Hitler et Mussolini. Je te jure sur ma vie que je détesterai cet endroit et son peuple tant que je serai en vie. Il y a quelque chose de si faux et irréaliste chez eux.”