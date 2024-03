Lutte contre l'indiscipline et la corruption à Cuba

Lutte contre l’indiscipline et la corruption

La lutte contre l’indiscipline, les illégalités, la corruption est un domaine important pour les autorités cubaines. La situation que connait Cuba avec le renforcement du blocus économique, commercial et financier que lui imposent les Etats-Unis génère des pénuries importantes, des difficultés d’approvisionnement en denrées de première nécessité et notamment pour l’alimentation.. Dans ces conditions certains essayent de profiter de cette situation à leur avantage, en détournant les arrivées de produits, en perpétuant des vols dans les entrepôts, ou en organisant un marché noir parallèle. Outre que cela entrave une juste redistribution aux familles, cela aggrave les pénuries et renforce l’insatisfaction des personnes honnêtes. Les autorités développent un contrôle très rigoureux pour limiter ces détournements, en chargeant particulièrement les autorités locales d’en assurer la maitrise et d’informer la population des mesures prises. Associer la population à la lutte contre la corruption et répondre aux demandes de plus de contrôle est une démarche constante des autorités cubaines. Il va sans dire que ceux qui se font prendre sont, selon la loi, sévèrement jugés et punis. Pour aider Cuba et sa population à faire face aux pénuries d’approvisionnement en denrées alimentaires notre association a lancé une campagne de dons pour envoyer du lait en poudre. Nous allons maitriser, avec cette collecte, l’achat de 10 tonnes de lait en poudre, son conditionnement et son envoi par container. La distribution sera faite à La Havane, Cienfuegos et Santiago dans des structures prioritaires, d’enfants et de personnes âgées entre autres. A ce jour nous avons récolté environ 60% de la somme nécessaire. Nous vous appelons à continuer d’effectuer vos dons afin que nous puissions faire cette expédition dans les plus brefs délais. Merci d’avance. Ci joint le lien pour faire un don : https://don.cubacoop.org/URGENCE-CUBA-APPEL-HUMANITAIRE Comme chaque semaine je vous souhaite une bonne lecture des articles de notre site qui relatent la réalité cubaine et l’activité de notre association. Michel Humbert

Vice président de Cuba Coopération France