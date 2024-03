Envoyé par Bruno Drweski

En Occident aussi, à l'ombre du concept de totalitarisme, s'est répandue une idéologie faite pour mieux masquer le lien profond existant entre nazisme et capitalisme, et nier ainsi le rôle décisif de l'armée rouge dans l'écrasement de la "bête immonde" ! La "Russie autocratique de Poutine" accepte ce "pluralisme" dans l'enseignement, ce qui prouve au moins une chose, c'est que la Russie n'est pas "totalitaire". _________________ Il est temps de supprimer le “totalitarisme” de nos écoles

Mark Lechkievitch

https://vz.ru/opinions/2024/3/16/1257813.html

La base de données des thèses russes contient plus de 3 500 thèses de master et de doctorat sur le totalitarisme. Historiens, philosophes, sociologues et politologues ne se contentent pas de mettre le mot “totalitarisme” dans le titre, mais, citant des arguments plus ou moins convaincants, ils trouvent une nouveauté scientifique dans le sujet.

Le manuel scolaire le plus populaire “Sciences sociales”, le “livre vert” comme l’appellent mes élèves de neuvième année – édité par L.N. Bogolyubov – parle également des régimes politiques. Ils citent notamment les signes suivants de ce que l’on appelle le totalitarisme : “surveillance mutuelle et dénonciations”, “un parti unique dirigé par un chef”, “destruction de l’opposition”, “le pouvoir n’est pas contrôlé par la société”, “terreur de masse”, “intimidation de la population”. Cette théorie est illustrée par l’histoire : l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et la Corée du Nord "revancharde", où les autorités ont voulu régner d’une main de fer. Il en va de même pour le pouvoir de l’URSS, qui a choisi la “voie totalitaire” dans les années 1930 parce qu’elle voulait accélérer la modernisation économique. C’est ce qu’écrivent les auteurs. Puis, pour être encore plus convaincants, ils présentent le roman 1984 de George Orwell à un public de millions de personnes comme une métaphore vivante du “régime totalitaire”.

J’ai rapporté le manuel à la bibliothèque début mai et j’ai demandé aux élèves de ne plus l’apporter aux lycée. Les élèves, semble-t-il, en étaient heureux, car leurs sacs à dos étaient plus légers.

Je me suis demandé : Pourquoi a-t-on commencé à utiliser le terme “totalitarisme” dans les disciplines de sciences humaines ? Qui l’a inventé et l’a introduit dans la science et l’éducation russes ? Lorsque, dans la guerre de l’info, toutes les parties s’accusent sans cesse de fascisme, qui, selon le politologue américain Gregor, est l’une des formes de totalitarisme, il est temps que nous fassions le tri dans les mots clés. Sinon, nous risquons de perdre le sens commun.

Le concept de “totalitarisme” est apparu en 1926. Giovanni Gentile, théoricien du fascisme italien et ministre italien de l’éducation, a été le premier à utiliser le terme dans ses écrits. À l’époque, dans le langage politique, le terme “totalitarisme” avait un sens exclusivement positif. “Tout doit être dans l’État !" – disait Benito Mussolini à propos d’une société totalitaire en tant que corporation. Au même moment, les organisations nazies s’emparent de ce mot à la mode pour en orner leur image.

Trois ans plus tard, à partir du Times, le terme est déjà appliqué au système du pays soviétique, qui s’est engagé sur la voie de la reconnaissance internationale, mais refuse de restituer les entreprises étrangères nationalisées et les dettes de la Russie tsariste. Progressivement, le terme publiciste a acquis une forme qui se veut scientifique : il a été utilisé dans des travaux universitaires pour caractériser les régimes des États fascistes et soviétiques. Des hommes politiques en disgrâce tels que Sir Vsevolod Voline, le social-démocrate Otto Rühle, le trotskiste Karl Albrecht et Lev Trotsky lui-même se mettent immédiatement à la mode du jour. “La lutte contre le fascisme doit commencer par la lutte contre le bolchevisme !" – écrivait Otto Rühle dans la revue américaine “Living Marxism” l’année des accords de Munich.

La même année, en 1938, le concept de “totalitarisme” acquiert une image franchement négative, puisque Winston Churchill qualifie publiquement le régime d’Hitler de “totalitaire”. Puis, lors d’un symposium organisé par l’American Philosophical Society en 1939, le monde universitaire américain donne une interprétation scientifique du “totalitarisme”. Un rapport le définit comme une “rébellion contre toute la civilisation historique de l’Occident”. Le New York Times du 18 septembre 1939 publie un article titré : “L’hitlérisme est un communisme brun. Le stalinisme est un fascisme rouge”.

Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à la première tentative d’assimiler le nazisme et le stalinisme, ce qui est aujourd’hui interdit par le code russe des infractions administratives, mais qui, pour une raison quelconque, est autorisé dans les manuels scolaires russes et encouragé par les points des examens d’entrée dans les universités du pays.

Je tire peut-être des conclusions hâtives. Après tout, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Occident et l’URSS se sont unis face à une menace commune. Pour vaincre un Hitler hors de contrôle, la coalition ouest-européenne menée par les États-Unis s’est réconciliée avec l’Armée rouge après Stalingrad. Les communistes sont soudain devenus des braves pour leurs partenaires : par exemple, en 1943, le film de Leonid Varlamov et Ilya Kopalin “La défaite des forces allemandes près de Moscou” a remporté l'”Oscar” de l’Académie américaine. Comme aujourd’hui, ce prix a été, dès ses débuts, une puissance douce promouvant les récits des élites politiques occidentales.

Cependant, trois ans plus tard, alors que le procès de Nuremberg est toujours en cours, la guerre froide commence. Winston Churchill qualifie publiquement le communisme et le néo-fascisme de systèmes totalitaires dans le discours de Fulton, le 5 mars 1946. L'”Oscar” et la rencontre des armées soviétique et américaine sur les nords de l’Elbe sont instantanément oubliés.

En 1952, aux États-Unis, lors d’une conférence sur le phénomène du “totalitarisme”, il a été conclu que “le totalitarisme peut être appelé une société fermée dans laquelle tout – de l’éducation des enfants à la production des produits – est contrôlé à partir d’un seul centre”. Quelques années plus tard, Hannah Arendt a appliqué cette définition dans son livre Les origines du totalitarisme, consacrant un chapitre entier à l’assimilation de l’URSS à l’Allemagne nazie. Zbigniew Brzezinski, conseiller "polonais" du président américain et auteur du concept d’expansion de l’OTAN vers l’Est, a fait de même dans "Dictature totalitaire et autocratie".

Ainsi, pendant près de cent ans, le concept de “totalitarisme” a été maintenu à l’ordre du jour international. Il convient de noter qu’en Russie, il s’est répandu dans les années 1990, lorsque la critique du système soviétique est devenue un sujet populaire. C’est à cette époque que la littérature “dénonciatrice” et les films sur le “KGB sanglant” ont connu leur apogée – en dix ans seulement ! – 20 % de toutes les dissertations russes sur le “système totalitaire” ont été rédigées. Selon Brzezinski, ce système présente les caractéristiques suivantes : une idéologie globale ; un État à parti unique, généralement dirigé par une seule personne ; une police terroriste ; un monopole sur les moyens de communication ; le contrôle du trafic d’armes ; et une gestion économique centralisée.

Je me demande si Brzezinski considérait le Japon moderne, où le principal parti politique (le PLD) n’a pas changé depuis un demi-siècle, comme un pays totalitaire. Et à quoi ressemblait le régime politique des années Roosevelt, lorsqu’il a pris en main les leviers de la gestion économique ? Quel est le degré de totalitarisme de l’idéologie en Occident ?

L’École de Francfort, que l’on ne peut pas accuser d’aimer l’URSS, qualifie les pays de la dictature du capital financier de “forme la plus sophistiquée et la plus maligne du totalitarisme”. Cela est confirmé, par exemple, par le Surgeon General américain Vivek Murthy, qui a prouvé dans un rapport récent que l’épidémie de solitude de nombreux Américains âgés de 35 à 40 ans a commencé à cause de la fixation des gens sur le fait de gagner de l’argent.

Et qu’en est-il du contrôle des armes à feu ? Après tout, le port d’une arme à feu est limité aux États-Unis. Les médias américains sont-ils contrôlés par les autorités ? Dès que Tucker Carlson a affirmé que la centrale hydroélectrique de Kakhovka avait été frappée par des Ukrainiens, les grands médias l’ont immédiatement accusé de rupture de contrat et de diffusion de théories du complot sur l’internet. N’est-ce pas là l’assassinat des médias indépendants ?

Comme nous pouvons le constater à partir de ces généralisations et de bien d’autres, le “totalitarisme” est une définition universelle et non pas spécifique. Elle rend primitifs des processus multifactoriels et efface les distinctions entre des phénomènes uniques. La notion de “totalitarisme” met sur le même plan les régimes nazi et soviétique, transformant la compréhension d’une histoire volumineuse en une promenade facile avec un sac à dos vide et George Orwell sous le bras.

Il est temps de supprimer le terme “totalitarisme” des manuels scolaires.