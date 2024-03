Attention aux tentatives de manipulation concernant la situation à Cuba !

Sur l’usage des cartes bancaires à Cuba

Lors de mon dernier éditorial j’ai malencontreusement écrit « que le blocus ne permet pas l’usage de nos cartes de banques françaises à Cuba ».

Ce n’est pas juste, car effectivement nos cartes de banques françaises peuvent être utilisées à Cuba, dans certains magasins ou hôtels, et aux distributeurs de billets pour retirer de l’argent en monnaie cubaine.

Cependant j’aurais du écrire « que le blocus ne permet pas l’usage complet et sans restrictions de nos cartes de banques françaises » car il y a bien des restrictions, suivant le type de cartes.

Comme par exemple pour se la faire remplacée si elle est perdue, ce qui est impossible seulement à Cuba pour une carte Visa Premier, le centre mondial de gestion étant aux Etats-Unis. Une banque française peut aussi vous demander des explications, voir plus, à votre retour si elle constate que vous avez utilisé votre carte bancaire à Cuba, car les banques françaises ayant des relations aux Etats-Unis se plient aux règles du blocus et craignent de subir des amendes records comme elles en ont déjà subies et payées.

Michel Humbert Des rassemblements ont eu lieu cette fin de semaine à Santiago de Cuba. Les participants protestaient contre les coupures fréquentes de courant et les pénuries de nourriture, bien réelles ! Les médias ont fait état de « manifestations massives » c’est le titre du Courrier International. Dans le courant de son article, il note pourtant « Une centaine de Cubains se sont rassemblés… » De nombreuses vidéos ont été publiées, elles montrent la véracité de ce dernier propos. Chacun est à même de constater que les forces de l’ordre ne sont en aucun cas intervenues. Et, ceux qui semblent s’apitoyer sur le sort de la population cubaine n’ont pas de mots pour dénoncer ceux qui en ont la responsabilité principale : les États-Unis. Ils cherchent à attiser le feu. Ils relaient l’attitude des groupes anticastristes de Miami, qui font tout actuellement pour provoquer un soulèvement de la population. Depuis la victoire de la révolution, c’est leur rêve ! Aujourd’hui, « ils exploitent ce contexte à des fins de déstabilisation » écrit Miguel Diaz Canel Président de la République. Les Cubains dans leur grande majorité ne sont pas dupes ! Ils résistent et recherchent, malgré la guerre qui leur est menée, les solutions les plus justes, les moins douloureuses, pour avancer dans leur projet de société, débarrassée de la tutelle de leur puissant voisin. Nous leur apportons, modestement, mais concrètement notre soutien dans leurs luttes. En témoigne la fin de semaine particulièrement active en Bretagne, en présence d’Otto Vaillant Frias, Ambassadeur de la République de Cuba avec notre comité « ARMOR » où des prouesses pour la coopération, dont nous vous rendrons compte, ont été réalisées. Pour ceux qui n’ont pas encore répondu à notre appel aux dons pour l’achat de produits alimentaires, en particulier de lait en poudre, à l’intention des populations fragilisées, il est encore temps, pour vous, vos proches, vos amis, vos organisations, de le faire. Les plus de 100 donateurs ayant versés à ce jour un total d’environ 20.000 euros, nous permettraient d’envoyer 10 tonnes de lait en poudre. Nous souhaitons arriver rapidement à l’envoi d’un conteneur de 20 tonnes.

Merci pour ce peuple valeureux qui mérite bien notre solidarité.

https://don.cubacoop.org/URGENCE-CUBA-APPEL-HUMANITAIRE

Bonne lecture de l’ensemble des articles de notre Lettre.

Bien cordialement, Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire