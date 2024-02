La CGT doit apporter un soutien sans ambiguïté au peuple palestinien

Je viens de lire tes commentaires sur cet Appel et ton refus de le soutenir. Je partage la réponse et les arguments pertinents d'Alain/Salah, par conséquent je ne les reprendrai pas. Par ailleurs, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur les événements à Gaza, en Cisjordanie et Jérusalem et sur cette région où les enjeux géopolitiques sont si stratégiques. D'une manière plus générale, j'ai écrit sur la spoliation de cette Palestine historique qui a été depuis un siècle, colonisée, dépecée et dont le peuple a été martyrisé. Il fait aujourd'hui l'objet d'une politique d'extermination et de génocide de la part d'Israël, cet État criminel à l'impunité garantie par les gouvernements occidentaux.

Partages-tu ce constat ? Si ce n'est pas le cas, je trouve cela accablant pour un militant de la CGT qui est le seul syndicat en France dont l'engagement internationaliste revendiqué fait partie de ses fondations et valeurs. Certes, pas n'importe quel internationalisme ! Pas celui de la rhétorique des Congrès que nous sert la direction de la CGT, mais un internationalisme conséquent de classe, donc anti-impérialiste et anti-capitaliste. Pas dans les mots mais dans les actes.

J'ai été membre pendant 20 ans de la Commission Exécutive confédérale et pendant 10 ans le responsable du Département international de la CGT. Cela ne me donne pas plus d'autorité qu'à d'autres. Toutefois, depuis le recentrage de notre confédération, je constate dans les positions de la direction de la CGT, non seulement le renoncement à nos principes internationalistes, mais pire, le ralliement au narratif officiel qu'elle partage sans la moindre nuance avec la CES et la CSI (ex-CISL) dont les complicités et compromissions ne sont plus à démontrer. Soyons lucide et "ne tournons pas autour du pot", la CGT a une autre "politique" internationale. Celle-ci d'ailleurs ne correspond pas au monde qui change, mais à celui d'hier. La CGT internationalement est du mauvais côté de la barricade. Depuis le 53e Congrès, cela ne s'est pas arrangé mais aggravé.

C'est le cas en particulier avec les positionnements dans l'air du temps et les déclarations condamnant l'action du 7 octobre et qui visent à stigmatiser le combat armé et politique de toute une nation à travers les organisations de la résistance palestinienne que le peuple s'est donné et ce sans exclusive. Pour ma part, je considère le 7 octobre comme un acte historique, que les Palestiniens payent au prix fort avec un courage extraordinaire. Ce fut aussi le cas d'autres combats contre la colonisation comme en Algérie, au Vietnam, en Chine, en Afrique. Où est la différence ? Dans les faits, être solidaire n'est plus la position du Département international de la CGT. Je le déplore.

Dans ma lettre ouverte à Sophie Binet qui a été rendue publique, j'ai développé un certain nombre d'arguments sur les causes historiques de cette guerre de libération qui ne sera solutionnée que par l'autodétermination du peuple palestinien. Je l'ai fait également dans l'Appel dont j'ai pris l'initiative , celui de 300 personnalités françaises et internationales pour soutenir ce "peuple palestinien debout, qui ne veut pas vivre à genoux". Or et pour cause, la CGT fait le choix de ne jamais éclairer le "Comment on en est arrivé là". J'ai même lu dans la dernière livraison d'Ensembles-la Vie Ouvrière des commentaires ahurissants qui légitiment l'action d'Israël. Il en est ainsi non à cause des seules faiblesses et de l'ignorance crasse du Département international de la CGT, mais tout simplement parce que c'est un choix, et c'est donc celui d'une orientation. Elle est en totale contradiction avec l'histoire des engagements internationaux de la CGT, y compris celui de la CGT U avec Abdel Krim lors de la guerre du Rif en 1925.

Dans les années 70, j'ai vécu et milité dans cette région et aux côtés de la résistance palestinienne et libanaise. La CGT y a toujours disposé d'un grand prestige, je peux en témoigner. Aujourd'hui, celui-ci a été réduit à néant. Comment ? En 1996, j'ai accompagné Louis Viannet à Beyrouth où nous avions rencontré toutes les organisations progressistes, y compris le Hezbollah, et à Gaza, où nous avons partagé une longue discussion avec Yasser Arafat. Je me souviens de ses paroles chaleureuses à l'égard de l'action de la CGT et sa capacité à entretenir des relations fraternelles de combat avec toutes les organisations syndicales et politiques de la résistance palestinienne. Ce n'est plus le cas et la raison en est également simple. En fait et contrairement aux choix du Congrès confédéral, la direction de la CGT a décidé de faire le tri. C'est le cas par exemple avec les confédérations syndicales palestiniennes. Ainsi, elle pratique un ostracisme à l'égard de l'une d'entre elles, d'ailleurs la plus ancienne, parce que celle-ci est affiliée à la FSM. Partages-tu cette position ? Par contre, la CGT refuse de rompre avec la Histadrout, ce pilier historique du sionisme israélien dont on connaît la corruption et le soutien inconditionnel à Netanyahou. Es-tu d'accord ? Par ailleurs la CGT n'a plus de relations en Syrie, en Irak, en Jordanie, et au Liban, elles sont devenues purement formelles avec la Fenasol, affiliée elle aussi à la FSM. Selon toi est-ce une bonne chose ?

Ce ne sont que quelques exemples pour t'aider à réfléchir et à réviser le contenu de tes arguments qui ne sont franchement pas à la hauteur de ceux qui devraient être ceux d'un militant de la CGT qui par ailleurs se proclame solidaire. Car en fait, tu es solidaire de quoi et comment ? Soutiens-tu ou non le choix de la lutte armée, droit légitime que reconnaît la Charte des Nations-Unies ? Ne faut-il pas répondre à cette question et avoir le courage de le dire clairement ? Pourquoi la soutient-on en Ukraine et pas en Palestine ?

Vois-tu, pour moi, ce choix appartient au peuple palestinien et ce n'est certainement pas à l'adversaire de classe, c'est à dire l'impérialisme, de décider à sa place et en particulier en ce domaine. Voilà pourquoi notre internationalisme ne doit pas être sans contenu. La clarté est toujours nécessaire. Elle est même indispensable. C'est pourquoi, j'ai signé cet Appel parce qu'il y contribue. Il te reste à le faire !

« Cher camarade,Fraternellement,