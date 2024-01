Question ouverte : l’esthétique et la lutte des classes

La question du goût et de la valeur de l’œuvre d’art et même de sa nature est complexe, mais on peut penser a priori que ce serait le rôle des créateurs eux-mêmes de définir l’esthétique, car en général ce qu’on a dit de plus intéressant sur une œuvre concerne la manière dont l’artiste l’a conçue et l’a réalisée, et aussi quels sont les problèmes qu’il s’est posé en le faisant. Les écrits sur l’esthétique doivent d’ailleurs être eux-mêmes de qualité esthétique et contribuer ainsi à augmenter le volume de la tradition littéraire dont ils traitent et à former le goût du spectateur de musée, de salle de concert, et de cinéma qui sans cela aura rapidement perdu la familiarité avec le contexte de la création des œuvres classiques qui permet de les apprécier.

Je ne vise pas ici à produire des réflexions à cette altitude. Ce qui m’intéresse c’est la fonction de l’esthétique dans l’idéologie, et de faire en sorte que le « je ne sais quoi » et l’ineffable qui abonde dans ces écrits ne deviennent pas comme l’est l’idée de Dieu pour Spinoza, un nouvel « asile pour l’ignorance » ! Or la catégorie mystique de « l’âme » ou d’autres qui lui ressemblent, comme par exemple « l’aura » de Walter Benjamin, y trouvent un grand emploi.

Incidemment, l’art est aussi un moyen évident de thésaurisation à grande échelle, et la critique devient alors rien moins qu'un instrument spéculatif.

Mais l’art contemporain plutôt que par la production d’œuvres est défini comme la création d’une situation où la surprise et souvent l’indignation du public sont l’essentiel ; et il faut remarquer au passage que ceux qui interviennent pour scandaliser le public sont le plus souvent des individus scandaleusement privilégiés.

Quoi qu’il en soit l’idée spontanée serait que l’art procurerait au public un certain plaisir, direct ou indirect. Mais c’est loin d’être l’avis de tout le monde.

Bourdieu avec la théorie de la distinction sociale a défini l’esthétique comme une lutte des classes hors du champ économique : par un exemple, un piano trop grand est placé dans le salon petit bourgeois pour jouer Chopin en apparence mais en réalité pour affirmer le statut social et pour marier la jeune fille dans un bon milieu.

Il n’y a pas esthétique plus nihiliste. L’art est pour elle un pur et simple marqueur de classe. Mais est-ce que ça signifie qu’il n’y a plus d’art dans une société sans classe ? C’est bien la crainte affectée par Nietzsche et aussi toute la pensée conservatrice. Mais si l’art n’est que cela, c’est à dire en soi, rien, pas grand-chose n’est perdu.

Pour Lukasc qui s’inscrit dans l’autre camp, celui du prolétariat, le réalisme est le seul style romanesque qui lui convient, mais on a l’impression que dans les faits l’art (roman, poème, peinture sculpture, musique) est réduit dans cette conception à des fonctions de propagande, ou à être un simple reflet redondant de la situation des classes sociales. L’art du prolétariat est donc la manifestation dans l’esthétique de la domination du prolétariat, comme l’art du Gand siècle manifestait la majesté du souverain absolu.

L e réalisme socialiste – qui n’était pas sans qualité - est remis maintenant au goût du jour sur le mode décalé branché bolchevique bohème. mais n’avait about i en fin de course qu’à la promotion de Soljenitsyne par le même Lukasc sur ses vieux jours.

De grand espoirs de subversion furent placé du coté de l'avant garde occidentale, mais surréalisme et autres ismes culturels ont été irrémédiablement absorbés par la culture bourgeoise et leur récupération les a transformé en lieux communs scolaires particulièrement éprouvants. Les beatniks partis avec leur maigre sac fumer des joints en quête du nirvana « sur la route », dans l’Amérique des années 50. ont trouvé leur destination finale dans manuels scolaires.

L’art occupe une place centrale dans les valeurs bourgeoises, et l’art est d’ailleurs devenu une manifestation du capital, grâce à lui le capital s’immisce parmi les objets sublimes qui doivent inspirer un respect absolu antérieur à la critique, et qui sont enseignés et exaltés dans la culture. Laquelle dans son absurdité et son ennui contemporain semble bien avoir remplacé la religion comme grand thème rébarbatif.

En passant, il est de plus en plus évident que l’accumulation acritique d’objets culturels est destructrice pour l’activité rationnelle et loin de l’encourager, inhibe la créativité.

Vers 1940-1960 un questionnement existentiel troublait la Bohême de Paris : sommes-nous au point de la fin, du dépassement de l’art ? Les mots d’ordres situationnistes formulés dans ce contexte en 1957 ont été récupérés dans les aléas de la créativité au cours du nouvel age du capitalisme de Luc Boltanski, dans l’ère du vide de Gilles Lipossovski à l’amer constat des derniers survivants de ce courant, et dès les années 70 et 80.

Le temps qui passe inexorablement à lui tout seul ruine la tradition bien plus vite que n’importe quelle révolution, on peut même certifier que de subir une remise en cause révolutionnaire est la seule chance pour une tradition de survivre au temps.

Ornement, décoration, divertissement, distraction sont les interdits du nouvel académisme bourgeois. Que l’art ne vise plus ni la beauté, ni le délassement, la satisfaction des sens, qu’il soit indéchiffrable est la position ultime et indépassable dans l’escalade à la distinction sociale. Demander du sens à l’art n’est plus que signe de vulgarité populaire. La bourgeoise règne en faisant le vide dans l’esthétique par l’esthétique du vide.