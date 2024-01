Les vœux de Roger Grévoul, président-fondateur de Cuba Coopération France

Chères lectrices, chers lecteurs, À mon tour, en tant qu’animateur de notre site et de sa Lettre Hebdomadaire, de vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année. Tout ce que l’on peut se souhaiter de meilleur à chacun, la santé bien sûr, mais aussi un monde moins barbare que celui dans lequel nous vivons. Pour ce qui est de Cuba, pays pour lequel nous avons beaucoup d’affection, nous souhaitons que l’étreinte criminelle des États-Unis se desserre, que l’injuste et insultante inscription de ce pays comme aidant le terrorisme soit instamment retirée, et que les mesures qui bloquent son développement rejoignent les poubelles de l’histoire. Les souffrances du vaillant et fier peuple cubain n’ont que trop duré ! Ceci étant dit, notre association se donne pour mission depuis sa création d’agir concrètement, efficacement. D’abord dévoiler la situation réelle et ses raisons profondes. C’est une des fonctions de notre site et de sa Lettre, que vous pouvez, comme certains d’entre vous, faire connaître autour de vous. Mais, nous considérons que ce n’est pas suffisant ! De nombreux exemples, dont nous faisons état, démontrent que des projets divers peuvent être menés à bien avec des collectivités locales, des associations, des fondations, des syndicats, des entreprises publiques et privées et cela dans différents domaines vitaux pour nos amis cubains. Ne restons pas spectateurs, nos amis cubains ont besoin de nous tous ! Rejoignez notre association, ses comités locaux, créons-en d’autres là où ils n’existent pas. Ensemble, développons notre ingéniosité pour contourner ce blocus illégal, infâme. C’est le plus beau cadeau que nous puissions construire avec eux ! Bonne lecture de cette édition.

Bien cordialement, Roger Grevoul

Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire