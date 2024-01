Droits de l'homme, de quels hommes ? la commission d'enquête du congrès américain sur Gaza fait pschitt

Bulletin Comaguer 544

19 janvier 2024

***

Droits de quels hommes ?

Le texte joint est la traduction d’un article paru le 16 Janvier sur le site THE INTERCEPT.

Il démontre que les Etats-Unis ne respectent pas chez eux les lois qu’ils ont eux-mêmes votées. ( cf. Loi sur l’aide à l’étranger citée dans l’article) . A fortiori pourquoi les respecter à l’étranger ?

Le score : 11 pour, 72 contre le projet de résolution incite à ne pas rêver à un retournement de la politique prosioniste des Etats-Unis et conduit nécessairement à réfléchir à la psychologie collective de ce pays.

En effet sa capacité permanente en commençant par celle de ses dirigeants politiques, financiers et économiques à proférer un discours démocratique , humanitaire et à se livrer simultanément et ouvertement à des activités totalement contradictoires conduit à s’interroger sur la santé mentale de cette nation puisque ce discours est très largement partagé dans la population.

Que la plupart de 340 millions de citoyens de ce pays puissent, sans être jamais traversés par le doute, se proclamer « américains » c’est-à-dire comme les seuls citoyens authentiques d’un continent habité par 800 millions de personnes qui s’étend de la Terre de Feu à l’Alaska.

Que, de la même façon, la très grande majorité de ces descendants d’immigrés – volontaires ou non ( les esclaves) - et que leurs ancêtres y soient arrivés il y a 4 siècles avec les Pilgrim Fathers ou dans les dernières décennies – continuent à se reconnaître comme « américains » et à accepter, voire à soutenir, les pires actions extérieures de leur pays alors même que la classe dirigeante très majoritairement blanche et d’ascendance européenne les classe, y compris dans la statistique officielle, en sous-catégories : Black, latino et autres , interroge.

***

Le Sénat écarte une mesure visant à examiner le bilan israélien en matière de droits de l'homme comme condition à l'aide

Le sénateur Bernie Sanders a imposé un vote sur la résolution qui aurait ouvert la porte au Congrès pour geler l'aide américaine à Israël.

Prem Thakker 16 janvier 2024

Le Sénat a rejeté une résolution qui aurait préparé le terrain pour que le Congrès impose des conditions à l'aide militaire américaine à Israël – annulant ce qui a été jusqu'à présent l'effort le plus sérieux au Capitole ( i.e. au Congrès) pour tenir l'allié des États-Unis pour responsable de son attaque brutale contre Gaza.

Présentée par le sénateur Bernie Sanders en décembre, la résolution aurait exigé que le département d'État soumette un rapport au Congrès sur les allégations selon lesquelles Israël aurait commis des violations des droits de l'homme, et si et comment les États-Unis ont joué un rôle et réagi à de tels actes. Si le projet de résolution avait été adopté et que le département d'État n'avait pas présenté ce rapport dans les 30 jours, l'aide américaine à Israël aurait été gelée.

Cependant, si le département d'État avait soumis un rapport au Congrès, l'aide américaine à Israël aurait pu faire l'objet d'un vote, donnant au Congrès la possibilité de conditionner, de restreindre ou de mettre fin à l'aide sécuritaire à Israël (ou de ne rien faire du tout). De tels votes n'auraient nécessité qu'une majorité simple pour être adoptés.

Lors du vote mardi soir, le Sénat a voté à 72 voix contre 11 en faveur du dépôt de la résolution, la tuant de fait.

« C'est franchement historique que ce vote ait eu lieu », a déclaré Andrew O'Neill, directeur législatif du groupe de défense politique Indivisible. « Le nombre de sénateurs prêts à émettre un tel vote il y a quelques semaines, à première vue, aurait été de zéro. »

Israël reçoit des milliards de dollars par an d'aide américaine,(Biden vient de faire ajouter 14 milliards) ce qui en fait le plus grand bénéficiaire de l'aide américaine en matière de sécurité dans le monde. À la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le président Joe Biden a demandé au Congrès d'approuver une aide supplémentaire de 14 milliards de dollars au pays, dont la guerre de représailles contre Gaza a tué plus de 24 000 Palestiniens.

La résolution de Sanders était basée sur la loi sur l'aide à l'étranger, qui interdit au gouvernement américain de fournir une assistance en matière de sécurité à tout gouvernement « qui s'engage dans un schéma cohérent de violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus ». L'article 502B(c) de la loi habilite le Congrès à demander des informations sur les pratiques d'un pays en matière de droits de l'homme, ce dont Sanders a profité pour forcer ce vote.

« Les sénateurs qui ont apporté leur soutien à cette résolution l'ont fait en dépit d'une énorme pression politique », a déclaré O'Neill, notant que, pendant des décennies, il y a eu un statu quo bipartisan consistant à ne pas examiner de près l'aide à Israël. « Le processus 502B n'avait jamais été utilisé auparavant, et maintenant cet outil est sur la table. Ce sont des votes isolés, mais des votes qui peuvent être le début de quelque chose de plus grand.

Les votes en faveur de la résolution de Sanders sont venus presque entièrement de sénateurs démocrates : Laphonza Butler de Californie, Martin Heinrich du Nouveau-Mexique, Mazie Hirono d'Hawaï, Ben Ray Luján du Nouveau-Mexique, Ed Markey et Elizabeth Warren du Massachusetts, Jeff Merkley de l'Oregon, Chris Van Hollen du Maryland et Peter Welch du Vermont. Rand Paul a été le seul républicain à voter contre le dépôt de la résolution.

Van Hollen a déclaré à The Intercept qu'il était important que le Sénat obtienne les informations requises par le rapport proposé. « C'est important pour la transparence et je pense que les contribuables ont le droit de savoir comment leurs fonds sont utilisés. »

S'adressant aux journalistes avant le vote, Warren a déclaré : « Le Premier ministre Netanyahu doit comprendre qu'il ne reçoit pas un chèque en blanc du Congrès des États-Unis. »

Elle a poursuivi : « Le Sénat a joué un rôle dans la supervision de notre engagement militaire à l'étranger, en remontant jusqu'à la rédaction de la Constitution. Nous avons la responsabilité de nous lever maintenant et de dire que, compte tenu de la façon dont Netanyahou et son cabinet de guerre de droite ont mené cette guerre, nous avons de sérieuses questions que nous sommes obligés de poser avant d'aller plus loin.