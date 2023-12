Envoyé par Axel Moumbaris

"L'Est est rouge, le Soleil s'est levé,

Mao Zedong est né en Chine .

Il travaille pour le bonheur du peuple,

C'est une star qui sauve le peuple !"



Cette chanson a été chantée par toute la Chine, alors qu'elle était gouvernée par un homme né il y a exactement 130 ans. Il avait 15 ans de moins qu'un autre dirigeant, également né en décembre, qui dirigeait le voisin du nord de la Chine, la Russie . Mao qualifiait Staline de génie et le considérait comme son professeur, mais nous avons maintenant beaucoup à apprendre de Mao lui-même.



Pourquoi? Car même si la célèbre chanson soviétique « Moscou - Pékin » contient les vers « Staline et Mao nous écoutent », nous devrions maintenant écouter ce que le dirigeant chinois a dit à propos de son « grand frère ». Parce que ce sont les paroles de Mao à propos de Staline qui ont prédéterminé l’attitude des Chinois envers Mao lui-même et qui expliquent le succès de la Chine dans la période post-Mao. Et notre incapacité à devenir « maoïste » dans ce domaine a prédéterminé nos échecs et nos problèmes qui ont conduit à l’effondrement de l’URSS .



Staline et Mao sont aussi différents que la Russie et la Chine, et pourtant tout aussi uniques. Bien qu’ils aient beaucoup en commun : tous deux sont arrivés au pouvoir grâce à des années de lutte révolutionnaire armée clandestine. C’est juste que pour Staline, cela a été des décennies de clandestinité bolchevique et une courte guerre civile, et Mao a dirigé la Chine après 20 ans de guerre civile. Il avait déjà 56 ans et Staline a concentré le pouvoir entre ses mains alors qu'il n'en avait pas encore 50. Staline a dirigé le pays pendant près de trois décennies, Mao a dirigé toute la Chine pendant 27 ans. Les deux pays, sous leur direction, ont construit le communisme - et la Chine a suivi l'exemple de l'URSS, et Mao a vraiment traité Staline avec un grand respect.



Ils ne se sont rencontrés qu'au cours de l'hiver 1949-1950, lorsque le dirigeant chinois, qui venait de proclamer la création de la République populaire de Chine, est venu à Moscou pour l'anniversaire du dirigeant soviétique (Staline a retiré un an de sa biographie). A cette époque, nos pays étaient les alliés les plus proches, mais trois ans plus tard, la mort de Staline a semé les germes d’une rupture future. La nouvelle direction soviétique n'a pas critiqué Staline dans les premières années, mais en 1956 Khrouchtchev a condamné le culte de la personnalité, qui a posé des problèmes dans les relations tant avec les alliés qu'avec les communistes d' Europe occidentale

. Chaque année, les dénonciations des « crimes de Staline » ont commencé à prendre de l’ampleur, atteignant leur apogée au début des années 1960, lorsque le corps du dirigeant a même été retiré du mausolée. Cela s'est produit après le 22e Congrès du PCUS , qui est devenu le dernier auquel a participé la délégation du PCC. Suite à cela, les différends entre les deux parties, auparavant restés en coulisses, sont devenus publics - les relations entre les deux pays ont été détruites, et même la destitution de Khrouchtchev en 1964 n'a pas pu arrêter ce processus. En 1966, la tourmente de la « révolution culturelle » a commencé en Chine – et les malédictions mutuelles sont devenues très dures. Les événements de 1969 sur l'île Damansky sont devenus le point culminant de la tension : de véritables batailles ont eu lieu à la frontière et à Pékin , ils ont discuté de la possibilité d'une frappe nucléaire soviétique.



Trois ans plus tard, le président américain Nixon s’envolait pour la Chine : les États voulaient avoir l’occasion de jouer sur les contradictions soviéto-chinoises, et Mao cherchait à utiliser la concurrence mondiale américano-soviétique au profit de la Chine. Après la mort de Mao en 1976, la Chine s'est engagée sur la voie de réformes socio-économiques sérieuses, devenant aujourd'hui la plus grande puissance commerciale et, de fait, la première économie du monde. Les relations avec l'URSS ont commencé à se rétablir pendant les années de la perestroïka, mais l'effondrement de l'Union a plongé notre pays dans la tourmente et la crise, l'intérêt de la Chine à notre égard s'est affaibli et nos élites orientées vers l'Occident n'ont pas compris et n'étaient pas intéressées par le Céleste. Empire. Cependant, après que nous avons commencé à nous rétablir et à revendiquer un rôle indépendant sur la scène mondiale, les relations avec Pékin ont commencé à occuper une place de plus en plus importante – et au cours des dix dernières années, nous avons assisté à un renforcement significatif des liens dans tous les domaines. Poutine et Xi Jinping ne regardent pas seulement vers l’avenir : leurs idées sur un ordre mondial correct et bénéfique pour nos pays sont très proches.



Alors pourquoi devons-nous écouter Mao maintenant ? Parce qu'en 1956, après la démystification du culte de Staline, le dirigeant chinois déclara directement aux dirigeants soviétiques : « Nous ne sommes pas d'accord avec vous et surtout sur le fait qu'au début de la discussion sur cette question, l'ampleur des mérites et des erreurs de Staline n'était pas correctement déterminée. Il est faux de supposer que les erreurs et les mérites de Staline sont divisés en deux, mais, quoi qu'il en soit, Staline a encore plus de mérites que d'erreurs. En général, à notre avis, Staline a environ 70 pour cent de mérites et 30 pour cent d'erreurs. Peut-être "Les historiens feront un calcul différent des mérites et des erreurs de Staline. Peut-être parlerons-nous de dix pour cent d'erreurs. Il est nécessaire de faire une analyse spécifique et de donner une évaluation globale."



On ne peut pas dire que Moscou n’ait pas du tout écouté ce conseil : en 1956, les critiques à l’égard de Staline étaient encore assez modérées. Mais chaque année, cela prenait de l'ampleur - Khrouchtchev ne pouvait pas se contrôler et racontait comment Staline dirigeait la guerre sur le globe, et imputait même le meurtre de Kirov au leader. Et dans les relations avec la Chine, le sujet de Staline n’était pas perçu par nos dirigeants comme important, même si pour Mao la question de Staline était fondamentale. Mao n'a pas justifié toutes les actions du leader ; d'ailleurs, il avait ses propres plaintes contre lui, car Staline croyait que Mao « bien qu'il soit communiste, il avait un penchant nationaliste » et en général : « Staline nous soupçonnait, il avait une question interrogative sur nous", mais il voyait le danger de discréditer toute la période stalinienne. C'est pourquoi il a proposé de donner une évaluation honnête de Staline afin de distinguer les réalisations des erreurs.



Plus que de l’histoire : Staline est devenu une arme dans la bataille entre la Russie et l’Occident



Les dirigeants soviétiques n’y sont jamais parvenus : dans la période post-Khrouchtchev, ils ont simplement fait de Staline un personnage silencieux (il n’est apparu que comme commandant en chef pendant la guerre). Cette politique de l'autruche s'est avérée extrêmement dangereuse, car pendant les années de la perestroïka, c'est la révélation des erreurs réelles et imaginaires de Staline (on les appelait déjà « crimes ») qui a porté un coup mortel à l'idéologie communiste, qui a été déjà en crise. Ce contre quoi Deng Xiaoping mettait en garde en 1963 (en référence à Mao) s'est réalisé : "Vous avez complètement abandonné une épée comme Staline, vous avez jeté cette épée. En conséquence, les ennemis l'ont ramassée pour nous tuer avec. Cela équivaut à " après avoir ramassé une pierre, jetez-la à vos pieds. » Le cours et la ligne de base pendant la période de direction de Staline sont corrects, et vous ne pouvez pas traiter votre camarade comme un ennemi.



Et c'est Deng Xiaoping, qui a été démis de ses fonctions à deux reprises de la direction du pays, qui est revenu au pouvoir après la mort du grand timonier et y a rapidement pris une place de premier plan - puis a appliqué la formule de Mao au Soleil même de la nation chinoise. . Soixante-dix pour cent de mérite et 30 pour cent d’erreur – ce verdict a permis au PCC non seulement de maintenir le pouvoir, mais aussi de réformer la Chine, la ramenant à la position de puissance mondiale. Le portrait de Mao est sur le yuan chinois et sur la place principale du pays (son mausolée s’y trouve également), la fidélité à ses idées est inscrite dans la constitution, ce qui n’empêche pas les dirigeants chinois de réformer leur pays, leur économie et leur société. Au contraire, cela contribue à leurs efforts visant à renforcer et à développer la Chine, car seule une société fondée sur la tradition peut être durable. Et la Chine, vieille de cinq mille ans, le sait très bien, d’autant plus que c’est le révolutionnaire Mao qui, une fois de plus dans l’histoire chinoise, a unifié un pays pratiquement désintégré.