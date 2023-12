Les investissements étrangers à Cuba

Comme dans tous les pays du monde, le développement de l’économie cubaine est lié aux investissements étrangers. Ces investissements peuvent prendre plusieurs formes : des accords de partenariat économique, il y en a 183 actuellement, des coentreprises, 106 actuellement, et des sociétés à capitaux entièrement étrangers, au nombre de 56. Ces entreprises proviennent de 40 pays et sont présentes dans toutes les provinces de la Grande île. Les secteurs qui bénéficient le plus de ces investissements venant de l’étranger sont le tourisme, la production alimentaire et le commerce. De même, grâce à ces participations, des parcs photovoltaïques ont aussi été installés. Des obstacles importants limitent ces partenariats d’investissements, le principal étant, comme toujours, le blocus des Etats-Unis et ses conséquences, en particulier le manque de ressources locales en matériels et en matériaux pour leur mise en œuvre. Une commission de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire vient d’analyser les difficultés et les dysfonctionnements pour tenter d’y remédier. Dans le cadre de nos actions, nous travaillons pour développer des projets d’investissements d’entreprises françaises à Cuba. Les structures françaises avec lesquelles nous échangeons pour les mettre en œuvre sont le Ministère des Affaires Etrangères et l’Agence Française de Développement (AFD). Des financements conséquents peuvent être déployés pour investir dans les secteurs prioritaires de l’économie cubaine, notamment la production alimentaire, les énergies propres, les transports, le tourisme. Nous vous tiendrons, comme toujours, informé des avancées de nos travaux. Comme chaque semaine je vous laisse découvrir les articles de notre site qui relatent la réalité cubaine et je vous en souhaite une bonne lecture.