Discours complet du président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, lors du sommet sur le climat à Dubaï

Discours complet du président Alexandre Loukachenko lors du sommet sur le climat à Dubaï

Le 1er décembre, le président du Belarus, Alexandre Loukachenko, s'est adressé à la session plénière du sommet mondial sur la lutte contre le changement climatique. Au cours de son discours, le chef d'État s'est apparemment écarté des thèses prévues et a donné plus d'acuité à son discours. En conséquence, les paroles du dirigeant biélorusse ont été applaudies dans la salle (peut-être à l'exception des premiers orateurs - Alexandre Loukachenko en parlera plus tard). Et il ne s'agissait pas d'applaudissements ordinaires pour remercier chaque orateur : le chef de l'État a été ovationné. Voici l'intégralité du discours du président du Belarus.

Monsieur le Président !

Chers participants à notre forum !

Tout d'abord, je voudrais remercier traditionnellement les dirigeants des Émirats arabes unis pour leur hospitalité et le haut niveau d'organisation de cette conférence. Il ne s'agit pas d'une simple conférence à laquelle participent plus de chefs d'État et de gouvernement qu'à une session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Aujourd'hui, nous, les dirigeants des nations du monde, parlons de l'avenir de la planète Terre, notre maison commune. Nous n'avons jamais eu et n'aurons jamais d'autre maison. Nous parlons de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous parlons de l'avenir de tous ceux qui viendront au monde après nous.

Nous représentons différentes cultures, différents systèmes de valeurs, différentes civilisations. Mais nous sommes unis face au défi mondial que la nature elle-même nous a lancé.

Le climat change. Les scientifiques font les prévisions les plus sombres. Le fait que nous les entendions et que nous réagissions est très progressiste. Mais pour faire face efficacement à la menace, nous devons en nommer honnêtement et ouvertement les causes profondes.

Il s'agit tout d'abord de l'absence de sens des proportions dans la poursuite de la supériorité géopolitique, y compris militaire (je dirais avant tout militaire), de ceux qui provoquent et enflamment des foyers de guerre aux quatre coins de la planète. Et les guerres sont la principale source de saleté sur notre continent. C'est la soif de profit, qui transforme les ressources naturelles en capital personnel et vole les générations futures. C'est une tentative d'écarter de son chemin les pays qui entravent l'asservissement du monde entier, et de le détruire en extrayant tous les sucs de la terre. Et tout cela se fait parfois ostensiblement dans l'optique du développement durable (un tel programme existe au sein des Nations unies).

La Biélorussie remplit pleinement ses obligations dans le cadre de l'Accord de Paris et les dépasse même. Nous fournissons des services écosystémiques inestimables à notre continent, en préservant une source unique d'oxygène - les tourbières naturelles, les forêts, les poumons de l'Europe. Nous développons l'énergie verte et nucléaire, minimisant les risques du changement climatique.

Paradoxalement, nous recevons en retour de nouvelles sanctions économiques, des obstacles au commerce international et un accès restreint à la technologie. Et nous ne sommes pas les seuls.

Il est temps de reconnaître que l'agenda vert n'a aucun sens dans un contexte de confrontation. Il exige le respect de la souveraineté des pays et une justice inconditionnelle.

Nous ne pouvons pas écraser nos adversaires politiques par des sanctions et exiger en même temps des décisions coûteuses pour les économies nationales. Des décisions dont dépend la pureté de toute l'atmosphère, de toutes les nappes phréatiques et des océans de la planète. Par ailleurs, comment pouvons-nous attendre des mesures de protection du climat coûteuses et efficaces de la part de pays et de peuples qui ne se sont pas encore remis de l'oppression coloniale ?

Dans cet esprit, le Belarus appelle tous ceux qui doivent assumer le fardeau de la responsabilité historique : premièrement, à apporter une contribution proportionnelle à la résolution des problèmes de sécurité climatique pour tous les siècles de traitement irréfléchi de la nature ; deuxièmement, à renforcer le soutien aux pays en développement et aux États à économie en transition ; et troisièmement, à cesser d'exprimer des "préoccupations" et à commencer à agir au nom de la préservation de la vie sur Terre.

Je suppose qu'une fois de plus, nous sommes ici et qu'une fois de plus, nous exprimerons nos préoccupations, malheureusement. Dans une semaine, tout le monde aura oublié. Nous n'avons pas le droit moral de vivre uniquement pour nous-mêmes. Nous devons regarder au-delà de l'horizon, respecter les lois de la nature et créer les bases de la continuation de la race humaine ici et maintenant. Sur notre planète. Nous n'avons pas d'autre maison et nous n'en aurons pas d'autre.

Et pour conclure. Tous les orateurs, en particulier ceux qui ont pris la parole en premier, se sont inquiétés de savoir où trouver l'argent. C'est vrai. Même un journaliste assis ici vous dira où trouver l'argent. Pour répondre à cette question, il faut regarder l'histoire récente. Exemple. Pour détruire l'Irak et l'Afghanistan et apporter le "bien" aux populations de ces pays, on estime qu'entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars ont été dépensés. L'Irak et l'Afghanistan ont coûté à l'agresseur environ deux mille milliards de dollars. Et combien d'argent a été consacré à la défense de ces pays ? Et combien de personnes sont mortes ? Il n'y a pas de valeur monétaire à cela. Aujourd'hui, il y a une guerre en Ukraine. Il ne s'agit plus d'un milliard et demi ou de deux mille milliards de dollars. Elle coûtera cinq mille milliards de dollars si la paix est bientôt conclue.

Pourquoi n'y a-t-il pas de paix dans cette partie du monde aujourd'hui ? Parce que les orateurs des premiers rangs parlent de paix, parlent de garder la planète propre, s'inquiètent pour leurs petits-enfants, mais en même temps, ils ont lancé et mènent la pire guerre de la planète.

Et au Moyen-Orient, combien coûtera le massacre ? Et s'il y a une éruption dans le Pacifique ? Ce sont des milliers de milliards de dollars. Alors utilisons-les pour nettoyer la planète. Et il n'y aura pas besoin de chercher, comme on dit, cet argent.

Nous sommes ici une fois de plus pour exprimer nos inquiétudes. Et ceux qui ont parlé ici, aux premiers rangs, "inquiets pour leurs petits-enfants", ce sont eux qui font ces guerres. Et les guerres sont une terrible pollution de la planète. Il faut y mettre un terme. Le plus important est donc d'apprendre à dire moins de mots et à faire plus.

Je comprends que si nous adoptons une déclaration ou un mémorandum, comme nous le faisons toujours, nous ne parviendrons probablement à rien. Comme les orateurs l'ont dit ici, une fois de plus au début, 80 % de la saleté de la planète provient des 20 principaux États. Mettons dans notre déclaration, Monsieur le Président, non pas des préoccupations, mais des exigences pour qu'ils réduisent leurs émissions au moins de moitié. Nous ne le ferons pas. Alors pourquoi sommes-nous ici ? Voici l'argent, le vrai argent. 10 000 milliards de dollars que nous pouvons utiliser pour nettoyer notre planète en mettant fin aux guerres.

Et agissons. Si nous n'agissons pas, la nature nous forcera à vivre selon ses lois.

Je vous remercie.