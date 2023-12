Comment les Arabes voient les Juifs - adressse aux américains par le roi Abdallah de Jordanie, 1947

Bulletin Comaguer 540

29 décembre 2023

Comment les arabes voient les juifs

Nous avons choisi de traduire de diffuser et de commenter l’article publié sous ce titre dans la presse des Etats-Unis en Novembre 1947 par le Roi Abdallah 1er de Jordanie au moment même où l’Assemblée générale des Nations Unies est saisie du dossier palestinien .

Ce personnage occupe une place importante dans l’histoire de cette région du monde. Pour la Grande Bretagne, principale puissance économique et politique mondiale au moment où débute la première guerre mondiale, cette guerre va être l’occasion d’en finir avec l’empire ottoman, le fameux « homme malade du 19° siècle ». Les appétits de la Grande Bretagne se concentrent sur le monde arabe qui, de la Syrie au Yémen, en passant par l’Arabie et l’Egypte permet le contrôle de la route des Indes et assure la sécurité de l’accès à la perle de l’empire. La Grande Bretagne va donc prendre le parti des monarchies arabes encore sous tutelle ottomane et soutenir leur aspiration à l’indépendance. Elle rend cette position officielle par un échange de lettres entre le gouverneur d’Egypte Mac Mahon et Hussein ben Ali le Cherif de La Mecque et roi du Hedjaz en lui promettant la création d’u royaume arabe unique qui s’étendrait du Yémen à la Syrie. Cette promesse entérinée en Mars 1916 déclenche l’engagement des troupes arabes aux côtés des troupes britanniques contre l’armée ottomane qui est défaite.

Cette promesse ne sera pas tenue et après diverse péripéties trois royaumes sont constitués dans les années 1923-1924 dirigés par les trois fils du chérif de la Mecque : l’émirat de Jordanie, le royaume du Hedjaz et le royaume d’Irak. Le premier est dirigé par Abdallah 1°er, le second par Ali Ben Hussein, le troisième par Fayçal 1°er . Ainsi se crée la dynastie hachémite.

En raison des accords secrets Sykes Picot (1917) la Syrie a échappé à ce partage et a été placée sous mandat français par la Société des Nations, Fayçal a reçu des mains britanniques l’Irak comme lot de consolation, Ali Ben Hussein a obtenu le Hedjaz mais sera renversé en 1925 par Ibn Saoud qui installe sa dynastie à la tête de l’Arabie ainsi devenue saoudite.

Abdallah 1er émir de Jordanie va évidemment suivre de très près l’évolution de la situation en Palestine mais sa soumission aux intérêts britanniques est totale. Il gère les affaires intérieures de l’émirat , son armée est dirigée par des officiers britanniques et sa politique étrangère est conduite par le Foreign Office. Dès 1946 la Grande Bretagne émancipe l’émirat qui devient le royaume de Jordanie et le pays est aujourd’hui encore dirigé par ses descendants. Pour autant son adhésion à l’ONU est refusée en raison du veto de l’URSS qui considère que le pays encore dominé par la Grande Bretagne est faussement indépendant.

Traduction Comaguer

Note technique au sujet de la traduction : Nous avons choisi d’éliminer l’adjectif américain utilisé dans la version anglaise de ce texte pour qualifier les citoyens des Etats-Unis et l’avons remplacé par étasunien. En 1947 cette option n’avait pas cours mais elle a du sens car elle souligne l’hubris sémantique impérialiste visant à faire d’un continent entier qui s’étend de l’Alaska à la Terre de Feu un seul pays propriété d’un seul état: Les Etats-Unis d’Amérique. Cet hubris sémantique s’est également répandu chez les sionistes : l’Etat d’Israël ne se reconnait pas de frontières et les deux bandes bleues horizontales sur son drapeau représentent l’une l’Euphrate, l’autre le Nil.

Cet appel au peuple des Etats-Unis, écrit par le roi Abdallah, fils du chérif Hussein et grand-père de l'actuel roi de Jordanie, est apparu aux États-Unis six mois avant la guerre israélo-arabe de 1948. Dans l’article, le roi Abdallah conteste l’idée erronée selon laquelle l’opposition arabe au sionisme (et plus tard à l’État d’Israël) serait due à une haine religieuse ou ethnique de longue date. Il note que les juifs et les musulmans ont connu une longue histoire de coexistence pacifique au Moyen-Orient et que les juifs ont historiquement beaucoup plus souffert aux mains de l’Europe chrétienne. Invoquant la tragédie de l’holocauste subi par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le monarque se demande pourquoi l’Amérique et l’Europe refusent d’accepter plus qu’une poignée symbolique d’immigrants et de réfugiés juifs. Il est injuste, affirme-t-il, de faire payer à la Palestine, qui est innocente d’antisémitisme, les crimes de l’Europe. Le roi Abdallah se demande également comment les Juifs peuvent revendiquer un droit historique sur la Palestine, alors que les Arabes y constituent l’écrasante majorité depuis près de 1 300 années ininterrompues ? L’essai se termine sur une note inquiétante, mettant en garde contre les conséquences désastreuses si une solution pacifique ne peut être trouvée pour protéger les droits des Arabes autochtones de Palestine.



« Comment les Arabes voient les Juifs »

Sa Majesté le Roi Abdallah

Je suis particulièrement heureux de m'adresser à un public étasunien, car le problème tragique de la Palestine ne sera jamais résolu sans sa compréhension, sa sympathie et son soutien

Tant de milliards de mots ont été écrits sur la Palestine – peut-être plus que sur tout autre sujet de l’histoire – que j’hésite à en ajouter. Pourtant, je suis obligé de le faire, car je suis convaincu, à contrecœur, que le monde en général, et les Etats-Unis en particulier, ne sait presque rien de la réalité des Arabes.

Nous, Arabes, suivons, peut-être bien plus que vous ne le pensez, la presse des Etats -Unis. Nous sommes franchement troublés de constater que pour chaque mot imprimé du côté arabe, un millier est imprimé du côté sioniste.

Il y a plusieurs raisons à cela. Plusieurs millions de citoyens juifs sont intéressés par cette question. Ils sont très actifs et avisés en matière de publicité. Il y a peu de citoyens arabes aux Etats-Unis et nous ne sommes pas encore experts dans les techniques de la propagande moderne.

Les résultats ont été alarmants pour nous. Dans votre presse, nous voyons une horrible caricature et on nous dit que c'est notre véritable portrait. En toute justice, nous ne pouvons pas laisser passer cela sans rien dire.

Notre cas est assez simple : depuis près de 2 000 ans, la Palestine est presque 100 % arabe. Elle est encore aujourd'hui majoritairement arabe, malgré une énorme immigration juive. Mais si cette immigration se poursuit, nous serons bientôt dépassés en nombre – nous serons une minorité chez nous.

La Palestine est un petit pays très pauvre, de la taille de votre État du Vermont. Sa population arabe ne compte qu’environ 1 200 000 habitants. Nous avons déjà été forcés, contre notre gré, d'accueillir quelque 600 000 Juifs sionistes. Nous sommes menacés par l’arrivée de plusieurs centaines de milliers d’autres.

Notre position est si simple et naturelle que nous sommes étonnés qu’elle doive même être remise en question. C’est exactement la même position que vous adoptez en Amérique à l’égard des malheureux Juifs européens. Vous regrettez leur sort , mais vous ne les voulez pas dans votre pays.

Nous n’en voulons pas non plus chez nous. Non pas parce qu’ils sont juifs, mais parce qu’ils sont étrangers. Nous ne voudrions pas de centaines de milliers d’étrangers dans notre pays, qu’il s’agisse d’Anglais, de Norvégiens, de Brésiliens ou autre.

Réfléchissez un instant : au cours des 25 dernières années, un tiers de notre population entière nous a été imposé. En Amérique, cela équivaudrait à 45 000 000 de parfaits étrangers admis dans votre pays, suite à vos violentes protestations, depuis 1921. Comment auriez-vous réagi à cela ?

En raison de notre aversion tout à fait naturelle à l’idée d’être submergés dans notre propre pays, nous sommes traités de nationalistes aveugles et d’antisémites sans cœur. Cette accusation serait ridicule si elle n'était pas si dangereuse.

Aucun peuple sur terre n’a été moins « antisémite » que les Arabes. La persécution des Juifs s'est limitée presque entièrement aux nations chrétiennes d'Occident. Les Juifs eux-mêmes admettront que jamais, depuis la Grande Dispersion, ils ne se sont développés aussi librement et n'ont atteint une telle importance qu'en Espagne, alors possession arabe. À de très légères exceptions près, les Juifs ont vécu pendant de nombreux siècles au Moyen-Orient, en toute paix et amitié avec leurs voisins arabes.

Damas, Bagdad, Beyrouth et d’autres centres arabes ont toujours abrité de vastes et prospères colonies juives. Jusqu’au début de l’invasion sioniste de la Palestine, ces Juifs recevaient le traitement le plus généreux – bien meilleur que dans l’Europe chrétienne. Malheureusement, pour la première fois dans l’histoire, ces Juifs commencent à ressentir les effets de la résistance arabe à l’assaut sioniste. La plupart d’entre eux sont aussi désireux que les Arabes d’y mettre un terme. La plupart de ces Juifs qui ont trouvé un foyer heureux parmi nous sont mécontents, comme nous, de l'arrivée de ces étrangers.

J’ai longtemps été perplexe quant à l’étrange croyance qui persiste apparemment aux Etats-Unis selon laquelle la Palestine a, d’une manière ou d’une autre, « toujours été une terre juive ». Récemment, un citoyen étasunien à qui j'ai parlé a éclairci ce mystère. Il a souligné que la plupart d’entre eux ne connaissent de la Palestine que ce qu’ils en lisent dans la Bible. C’était une terre juive à cette époque, raisonnent-ils, et ils supposent qu’elle l’est toujours restée.

Rien ne pourrait être aussi loin de la vérité. Il est absurde de remonter aussi loin dans les brumes de l’histoire pour discuter de la question de savoir à qui revient la Palestine aujourd’hui, et je m’en excuse. C’est pourtant ce que font les Juifs, et je dois répondre à leur «revendication historique ». Je me demande si le monde a déjà vu un spectacle plus étrange qu’un groupe de personnes prétendant sérieusement revendiquer une terre parce que leurs ancêtres y vivaient il y a environ 2 000 ans !

Si vous suggérez que je suis partial, je vous invite à lire toute histoire concrète de cette période et à vérifier les faits.

Des documents aussi fragmentaires que ceux dont nous disposons indiquent que les Juifs étaient des nomades errants venus d'Irak qui se sont déplacés vers le sud de la Turquie, sont venus au sud de la Palestine, y sont restés peu de temps, puis sont passés en Égypte, où ils sont restés environ 400 ans. Vers 1300 avant JC (selon votre calendrier), ils quittèrent l'Égypte et conquirent progressivement la plupart, mais pas la totalité, des habitants de la Palestine.

Il est significatif que ce soient les Philistins – et non les Juifs – qui aient donné leur nom au pays : « Palestine » n’est que la forme grecque de « Philistie ».

Une seule fois, sous l’empire de David et de Salomon, les Juifs ont contrôlé la terre qui est aujourd’hui la Palestine mais pas la totalité. Cet empire n'a duré que 70 ans et s'est terminé en 926 avant JC. Seulement 250 ans plus tard, le royaume de Juda était réduit à une petite province autour de Jérusalem, représentant à peine un quart de la Palestine moderne.

En 63 avant JC, les Juifs furent conquis par le romain Pompée et n'eurent plus jamais le moindre vestige d'indépendance. L’empereur romain Hadrien les extermina finalement vers 135 après JC. Il détruisit complètement Jérusalem, la reconstruisit sous un autre nom, et pendant des centaines d'années aucun Juif ne fut autorisé à y entrer. Une poignée de Juifs sont restés en Palestine mais la grande majorité ont été tués ou dispersés dans d’autres pays, dans la Diaspora, ou la Grande Dispersion. À partir de ce moment-là, la Palestine a cessé d’être un pays juif, dans tous les sens imaginables.

C’était il y a 1 815 ans, et pourtant les Juifs prétendent solennellement qu’ils possèdent toujours la Palestine ! Si une telle fantaisie était permise, comme la carte du monde valserait !

Les Italiens pourraient revendiquer l’Angleterre, que les Romains ont occupée si longtemps. L'Angleterre pourrait revendiquer la France, « patrie » des conquérants normands. Et les Normands français pourraient revendiquer la Norvège, d'où leurs ancêtres sont originaires. Et incidemment, nous, Arabes, pourrions revendiquer l’Espagne, que nous avons détenue pendant 700 ans.

De nombreux Mexicains pourraient revendiquer l’Espagne, la « patrie » de leurs ancêtres. Ils pourraient même revendiquer le Texas, qui était mexicain jusqu’il y a 100 ans. Et supposons que les Indiens d’Amérique revendiquent la « patrie » dont ils étaient les seuls occupants indigènes et anciens jusqu’à il y a seulement 450 ans !

Je ne suis pas facétieux. Toutes ces affirmations sont tout aussi valables – ou tout aussi fantasmatiques – que le « lien historique » juif avec la Palestine. La plupart sont plus valables.

Quoi qu’il en soit, la grande expansion musulmane vers 650 après JC a finalement réglé la situation. Elle dominait complètement la Palestine. À partir de ce jour, la Palestine était solidement arabe en termes de population, de langue et de religion. Lorsque les armées britanniques sont entrées dans le pays lors de la dernière guerre, elles ont trouvé 500 000 Arabes et seulement 65 000 Juifs.

Si une occupation arabe solide et ininterrompue depuis près de 1 300 ans ne fait pas d’un pays un pays « arabe », qu’est-ce qui le fera ?

Les Juifs disent, à juste titre, que la Palestine est le foyer de leur religion. C’est également le berceau du christianisme, mais une nation chrétienne le revendiquerait-elle pour cette raison ? En passant, permettez-moi de dire que les Arabes chrétiens – et il y en a des centaines de milliers dans le monde arabe – sont absolument d’accord avec tous les autres Arabes dans leur opposition à l’invasion sioniste de la Palestine.

Puis-je également souligner que Jérusalem est, après La Mecque et Médine, le lieu le plus saint de l'Islam. En fait, dans les premiers jours de notre religion, les musulmans priaient vers Jérusalem plutôt que vers La Mecque.

La « revendication religieuse » juive sur la Palestine est aussi absurde que la « revendication historique ». Les Lieux Saints, sacrés pour trois grandes religions, doivent être ouverts à tous, le monopole de personne. Ne confondons pas religion et politique.

On nous dit que nous sommes inhumains et sans cœur parce que nous n’acceptons pas à bras ouverts les quelque 200 000 Juifs d’Europe qui ont si terriblement souffert de la cruauté nazie et qui, même aujourd’hui – près de trois ans après la fin de la guerre – croupissent encore dans des camps froids et déprimants.

Permettez-moi de souligner plusieurs faits. La persécution inimaginable des Juifs n’a pas été perpétrée par les Arabes : elle a été perpétrée par une nation chrétienne d’Occident. La guerre qui a ruiné l’Europe et rendu presque impossible la réhabilitation de ces Juifs a été menée par les nations chrétiennes d’Occident. Les parties riches et vides de la terre n’appartiennent pas aux Arabes, mais aux nations chrétiennes d’Occident.

Et pourtant, pour apaiser leur conscience, ces nations chrétiennes d’Occident demandent à la Palestine – un petit et pauvre pays musulman de l’Est – d’accepter l’intégralité du fardeau. « Nous avons terriblement blessé ces gens », crie l’Occident à l’Est. "Veux-tu s'il te plaît prendre soin d'eux pour nous ?"

Nous ne trouvons ni logique ni justice dans cette demande. Sommes-nous donc des « nationalistes cruels et sans cœur » ?

Nous sommes un peuple généreux : nous sommes fiers que « l’hospitalité arabe » soit une expression célèbre dans le monde entier. Nous sommes un peuple humain : personne n’a été plus choqué que nous par la terreur hitlérienne. Personne ne plaint plus que nous le sort actuel des Juifs européens désespérés.

Mais on dit que la Palestine a déjà abrité 600 000 réfugiés. Nous pensons que c’est suffisant, voire trop, d’attendre de nous. Nous pensons que c’est désormais au tour du reste du monde d’en accepter certains.

Je serai tout à fait franc avec vous. Il y a une chose que le monde arabe ne peut tout simplement pas comprendre. De toutes les nations de la terre, ce sont les Etats-Unis qui insistent le plus pour que quelque chose soit fait pour ces Juifs d’Europe qui souffrent. Ce sentiment fait honneur à l’humanité reconnue des Etats-Unis, humanité affirmée dans cette glorieuse inscription sur votre Statue de la Liberté.

Et pourtant, cette même Amérique – la nation la plus riche, la plus grande et la plus puissante que le monde n’ait jamais connu – refuse elle-même d’accepter plus qu’une poignée symbolique de ces mêmes Juifs !

J'espère que vous ne penserez pas que je suis amer à ce sujet. J’ai essayé de comprendre ce mystérieux paradoxe, et j’avoue que je n’y parviens pas. Aucun autre Arabe ne le peut.

Peut-être avez-vous appris que « les Juifs d’Europe ne veulent aller nulle part ailleurs qu’en Palestine ».

Ce mythe est l’un des plus grands triomphes de la propagande de l’Agence juive pour la Palestine, l’organisation qui promeut avec un zèle fanatique l’émigration vers la Palestine. C’est une demi-vérité subtile, donc doublement dangereuse.

La vérité étonnante est que personne sur terre ne sait vraiment où ces malheureux Juifs veulent vraiment aller !

On pourrait penser que face à un problème aussi grave, les autorités américaines, britanniques et autres responsables des Juifs européens auraient mené une enquête très minutieuse, probablement par vote, pour découvrir où chaque Juif souhaite réellement aller. Étonnamment, cela n’a jamais été fait ! L’Agence juive l’a empêché.

Il y a quelque temps, lors d'une conférence de presse, on a demandé au gouverneur militaire étasunien en Allemagne pourquoi il était si certain que tous les Juifs de ce pays voulaient aller en Palestine. Sa réponse fut simple : « Mes conseillers juifs me le disent. » Il a admis qu'aucun sondage n'avait jamais été réalisé. Les préparatifs ont en effet commencé, mais l’Agence juive est intervenue pour l’arrêter.

La vérité est que les Juifs des camps allemands sont désormais soumis à une campagne de pression sioniste qui a beaucoup appris de la terreur nazie. Il est dangereux pour un Juif de dire qu’il préférerait aller dans un autre pays que la Palestine. Ces dissidents ont été sévèrement battus, et pire encore.

Il n’y a pas si longtemps, en Palestine, près de 1 000 Juifs autrichiens ont fait savoir à l’organisation internationale pour les réfugiés qu’ils aimeraient retourner en Autriche et des plans ont été élaborés pour les rapatrier.

L’Agence Juive en a eu connaissance et a exercé suffisamment de pression politique pour y mettre un terme. Ce serait une mauvaise propagande pour le sionisme que les Juifs commencent à quitter la Palestine. Les près de 1 000 Autrichiens sont toujours là, contre leur gré.

Le fait est que la plupart des Juifs européens sont occidentaux par leur culture et leurs perspectives, et entièrement urbains par leur expérience et leurs habitudes. Ils ne peuvent pas vraiment avoir à cœur de devenir des pionniers sur la terre aride, aride et exiguë qu’est la Palestine.

Une chose cependant est sans aucun doute vraie. Dans l’état actuel des choses, la plupart des Juifs réfugiés en Europe voteraient effectivement pour la Palestine, simplement parce qu’ils ne savent qu’aucun autre pays ne les accueillera.

Si vous ou moi avions le choix entre un camp proche d’une prison pour le reste de notre vie – ou la Palestine – nous choisirions tous les deux la Palestine également.

Mais ouvrez-leur toute autre alternative – donnez-leur n’importe quel autre choix et voyez ce qui se passe !