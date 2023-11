L'absence de solidarité avec Uhuru parmi nos principales organisations "socialistes" signifie que la guerre contre la dissidence va s'étendre encore plus rapidement.

RAINER SHEA ☭

26 novembre 2023 Burning Spear média

Au fur et à mesure que les méthodes de la machine psyop pour gérer les cercles de médias sociaux politiques se sont développées, les éléments synthétiques au sein de la "gauche" américaine moderne en sont venus à embrasser un mensonge particulier, qui a nui aux efforts de solidarité. Il s'agit du mensonge selon lequel quiconque construit des coalitions en dehors des paramètres exclusifs et arbitraires que ces cercles ont créés fait partie d'une " alliance rouge-brune " et fait donc avancer un effort fasciste pour infiltrer le mouvement socialiste.

L'histoire de l'organisation Uhuru montre que les accusations entre rouges et bruns ne sont souvent pas fondées sur la vérité. Bien qu'Uhuru soit l'un des projets communistes les plus crédibles du pays et qu'il effectue un travail crucial pour la reconstruction de la communauté noire, il est considéré comme intouchable par les opportunistes de gauche. A un moment où nous avons besoin que tout le monde s'élève contre la persécution de l'organisation Uhuru par le DOJ, les principaux acteurs de la gauche ont soit ignoré l'organisation, soit consciemment agi contre ses intérêts. L'une des principales raisons de cette décision de ne pas pratiquer la solidarité révolutionnaire est que l'organisation est censée représenter une force "rouge-brune".

Que ce soit explicitement ou implicitement, c'est le récit que ces éléments cyniques utilisent pour isoler l'org au moment où elle en a le plus besoin. Ce n'est rien d'autre qu'une excuse pour ces éléments de fonctionner de manière opportuniste, en traitant des organisations comme Uhuru comme des menaces à leur monopole sur les espaces d'activisme. Ces acteurs refusent de donner de la visibilité au cas d'Uhuru parce que leurs intérêts dans ce jeu sont mieux servis en laissant ce cas dans l'ombre.

Dans la perspective de construction de mouvement qu'ils cherchent à cultiver, Uhuru et toutes les autres forces qui partagent cette perspective de masse sont par définition associées au croquemitaine "rouge-brun". C'est parce que les opportunistes de gauche fonctionnent selon la croyance que les masses sont fondamentalement réactionnaires. Et si les masses sont si indignes de confiance par nature, alors les seules qui peuvent être associées sont les quelques unes que ces cercles insulaires considèrent comme acceptables.

Lorsque nous entendons les tenants de cette perspective élitiste condamner Uhuru pour s'être allié à des anti-impérialistes qui ne sont pas populaires dans les espaces conventionnels de la "gauche", c'est la véritable raison de leur hostilité : une suspicion fondamentale à l'égard de tout effort sérieux visant à gagner les larges masses populaires. Le DOJ n'a pas vraiment inculpé le président Omali parce qu'il s'était aligné sur la Russie ; son véritable crime était d'avoir réussi à intégrer des membres de la classe ouvrière noire dans un projet de libération. De même, la véritable raison pour laquelle les parties prédominantes de la gauche n'ont pas été là pour Uhuru est que l'organisation s'est efforcée de sortir du mouvement et d'aller vers les masses. C'est quelque chose que ces forces politiques considèrent comme une menace, car leurs intérêts ne sont pas dans la victoire du prolétariat, mais dans la poursuite du cycle mouvementiste.

C'est le cycle où certaines organisations peuvent jouer le rôle de gestionnaires de la dissidence populaire, en dirigeant les mouvements populaires d'une manière qui n'apportera pas de danger sérieux à nos institutions dirigeantes. Tant que ces organisations sont les seules sources de leadership visibles pour le peuple, leur monopole est assuré. Mais si quelqu'un tente de construire une alternative, leur projet est mis en péril.

C'est sur un ensemble de priorités superficielles que les traîtres d'Uhuru ont fonctionné, et le récit qu'ils ont utilisé pour justifier cette trahison est celui d'un scandale mesquin. Ce n'est cependant pas surprenant, car plus le conflit de classe s'intensifie, plus nous découvrons qui sont les véritables amis de la lutte. En ce sens, la trahison d'Uhuru par la gauche a été bénéfique, car nous savons maintenant clairement quels acteurs vont aider le mouvement anti-impérialiste pendant que la répression se poursuit. Nous ne devrions pas pleurer la perte d'"alliés" qui n'ont jamais été vraiment nos alliés. Nous devrions plutôt nous concentrer sur l'obtention d'alliances pour notre cause de la part de ceux qui sont compatibles avec elle, et sur la préparation de nos cadres afin qu'ils soient en mesure de poursuivre leurs opérations lorsque la répression aura atteint son point d'intensité maximale.

La mesure dans laquelle la gauche n'a pas agi en solidarité avec les cibles de cette répression montre à quel point la menace est urgente. Elle permet à l'État de sécurité nationale d'accélérer son assaut contre nos libertés, en créant un sentiment d'impunité parmi les responsables des services de renseignement qui dirigent cet effort. Si toutes les grandes organisations socialistes parlaient régulièrement d'Uhuru et si le PSL agissait conformément à son soutien déclaré à Uhuru, l'État de sécurité nationale n'aurait pas ce sentiment de pouvoir. Ses efforts pour criminaliser la dissidence reposent sur la complicité des organisations qui sont censées résister à notre dictature capitaliste. Parce que ces organisations n'ont pas joué ce rôle à un moment aussi crucial, l'État sécuritaire se retrouve à l'abri d'une surveillance massive et substantielle. Il se sent à l'aise pour accélérer la transition vers le totalitarisme libéral.

Il s'agit d'une répétition de l'histoire qui a rendu possible la campagne d'extermination de l'Indonésie contre les anti-impérialistes. Comme l'a conclu Joseph Hansen dans son introduction à l'ouvrage de 1966 intitulé "La catastrophe en Indonésie", les dirigeants du mouvement communiste n'ont pas pris suffisamment au sérieux la menace d'un coup d'État militaire anticommuniste, de sorte que lorsque le coup d'État a eu lieu, la population s'est retrouvée sans moyens adéquats pour résister à la violence de l'État. Hansen écrit à propos des avertissements que cette direction a lancés avant la catastrophe : "Ces avertissements, exprimés sur les ondes de la radio et de la télévision, n'ont pas été pris au sérieux : "Ces avertissements, exprimés à la veille même du coup d'État contre-révolutionnaire du pays, alors déjà en pleine préparation, ont été lancés sans aucune mesure préalable ou d'accompagnement pour de vastes mobilisations de masse, sans préparation à une grève générale, sans préparation à l'armement des masses, sans avertissements concrets sur l'imminence du coup d'État de l'armée. Les avertissements n'ont pu que renforcer la détermination des contre-révolutionnaires à frapper immédiatement. Ils ne pouvaient pas créer des moyens adéquats pour prévenir ou répondre à la contre-révolution".

Dans nos conditions, l'équivalent du coup d'Etat indonésien ne ressemblera pas à une prise de pouvoir par l'armée. Il n'en aura pas besoin, car ce coup d'État a déjà eu lieu ; les architectes du coup d'État attendent seulement de commencer à utiliser pleinement les pouvoirs qu'ils ont acquis pour mener la guerre contre le propre peuple des États-Unis. Notre coup d'État antirévolutionnaire a pris l'allure d'une prise de contrôle insidieuse de nos institutions par les agences de renseignement, qui ont toujours eu des pouvoirs antidémocratiques, mais qui sont récemment devenues plus influentes que jamais.

Au cours de la nouvelle guerre froide, elles ont utilisé la nouvelle technologie des médias sociaux pour exercer une censure en ligne sans précédent à l'encontre des anti-impérialistes et pour développer des outils algorithmiques permettant de manipuler les sentiments de l'opinion publique. C'est ainsi qu'ils ont orchestré l'opération psychologique du Russiagate afin que la Maison Blanche de Trump puisse être poussée à escalader les tensions avec la Russie, supprimé les rapports sur les liens corrompus de la famille Biden avec l'Ukraine en prévision des élections de 2020, censuré les voix qui s'opposent à la guerre en Ukraine, et gardé les actes d'accusation d'Uhuru suffisamment obscurs pour qu'une réaction massive à leur égard ait pu être évitée jusqu'à présent. Les principales organisations "socialistes" n'ont donc pas été incitées à agir en solidarité avec Uhuru, ce qui a renforcé la domination narrative de ces agences.

Tant qu'elles réussiront à supprimer toute source organisationnelle authentique de résistance de masse contre l'État sécuritaire, les agences n'auront pas besoin d'obtenir le soutien de la majorité de la population pour la purge à venir contre la dissidence. Il leur suffira de convaincre la minorité libérale qui existe dans la bulle de propagande des médias sociaux, puis de faire de cette propagande la seule version de l'histoire qui soit largement diffusée. Ensuite, espèrent-ils, ils pourront s'en tirer en classant toute personne qui s'oppose au libéralisme dans la catégorie des combattants ennemis. Car si la majorité est réduite au silence, l'État peut s'en prendre à cette majorité sans être contesté. Nous ne devons pas laisser faire cela. Nous devons élargir nos moyens de mener la guerre de l'information et de mobiliser les citoyens contre leur gouvernement.