Comme le phénix, Gaza se relèvera du feu

1 novembre 2023

Par Ronnie Kasrils.

Ronnie Kasrils, vétéran de la lutte contre l'apartheid, ancien ministre sud-africain des services de renseignement, militant et auteur. Il a contribué à cet article pour The Palestine Chronicle.

L'esprit palestinien est inébranlable. Comme le phénix mythique, Gaza, défiant et héroïque, se relèvera du feu.

Le bombardement aérien du camp de réfugiés de Jabalia, le plus peuplé de Gaza, accumule les massacres. Il témoigne de la barbarie israélienne et de l'incapacité fasciste à comprendre l'héroïsme de l'esprit humain pour résister à la répression.

L'histoire a montré que les bombardements de civils - de la ville basque de Guernica en 1937 aux villes soviétiques et britanniques de la Seconde Guerre mondiale, de la destruction du Viêt Nam, de l'Irak et de l'Afghanistan par l'Amérique au massacre de Gaza aujourd'hui - renforcent la détermination à résister.

Alors que l'attaque inhumaine de l'État israélien contre Gaza se poursuit, les civils sont tués à un rythme effrayant - le ghetto est réduit à l'état de ruines.

À la fin du mois d'octobre, plus de 8 000 des 2,3 millions de personnes entassées dans cette bande de terre entourée de murs avaient été tuées. Plus de 3 500 enfants ont été tués, les femmes et les personnes âgées représentant la plupart des autres décès. Des familles entières ont été anéanties. Plus de 20 000 personnes ont été blessées, dont beaucoup avec des blessures mortelles. Un enfant palestinien est tué toutes les 10 minutes. Plus d'enfants ont été massacrés en octobre que dans tous les conflits mondiaux depuis 2019.

Les habitants de Gaza sont plongés dans une douleur et une angoisse indicibles. Les gens du monde entier sont ébranlés par les images télévisées de parents affolés se précipitant sur des nourrissons ensanglantés dans des services hospitaliers en ruine ou de personnes creusant à mains nues dans des décombres effondrés à la recherche d'êtres chers.

À ce rythme, plus de 30 000 personnes seront tuées d'ici Noël, dont 40 % d'enfants et 30 % de femmes, et 150 000 personnes seront blessées.

Netanyahou et ses généraux déclarent que leur "guerre" pourrait durer des mois, ces statistiques ne sont donc pas improbables. Il s'agit d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité d'une ampleur inimaginable. Ces crimes sont soutenus par des personnalités telles que le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Rishi Sunak, ainsi que par une grande partie des médias occidentaux, y compris les avant-postes sionistes dans mon propre pays, l'Afrique du Sud, qui ignorent sans vergogne le bain de sang disproportionné qu'Israël a fait subir aux Palestiniens.

Annonçant le début d'une "guerre totale", le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré dans des termes qui feront à jamais honte à Israël : "J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant... Nous combattons des animaux humains".

Je ne dis pas cela à la légère, mais il est évident que ces mots auraient pu sortir de la bouche d'un exterminateur nazi.

L'avertissement glaçant de Gallant aux 1,1 million d'habitants de la partie nord du ghetto, leur donnant 24 heures pour fuir, est resté gravé dans la mémoire collective. Des milliers de femmes et d'enfants réfugiés à l'hôpital Al Aqsa de la ville de Gaza refusent de partir, même dans ce délai, car, comme à Jabalia, il n'y a nulle part où aller.

La population de Gaza, assiégée depuis 16 ans, souffrait déjà d'une famine quasi-totale, puisque seuls 500 camions étaient autorisés à entrer chaque jour avant l'assaut actuel. Après d'intenses pressions, Israël a permis à un petit nombre de camions de l'ONU de livrer de la nourriture, de l'eau et des médicaments par le poste-frontière de Rafah. Aucun carburant n'a été autorisé. L'infime quantité de fournitures autorisées à travers la frontière égyptienne permet à Israël de prétendre qu'il fournit des produits de première nécessité, alors qu'en pratique, la plupart des gens sont privés de nourriture.

Il est évident que beaucoup mourront de soif et de faim, privés de soins et de médicaments. Douze des hôpitaux de Gaza ont déjà été détruits et 32 centres médicaux ont été partiellement endommagés ou mis hors service. L'hôpital baptiste Al-Ahli, dans la ville de Gaza, a été touché de plein fouet par un missile israélien et 500 personnes y ont trouvé la mort. Contrairement aux missiles utilisés par Israël, les roquettes utilisées par le Hamas ou le Djihad islamique n'ont pas la puissance nécessaire pour détruire des bâtiments entiers. Il s'agit là d'un autre crime de guerre israélien.

Au milieu de cette dévastation, on estime à 55 000 le nombre de femmes enceintes, dont 5 000 sont sur le point d'accoucher. Il y a 130 bébés en couveuse et 140 en soins intensifs.

En 1948, lorsque les fascistes israéliens ont massacré 240 hommes, femmes et enfants dans le village de Deir Yassin, près de Jérusalem, le ministre de l'agriculture, Aharon Zisling, a déclaré, horrifié : "Nous nous sommes comportés comme des nazis : "Nous nous sommes comportés comme des nazis et tout mon être est ébranlé".

Le fascisme

Le grand physicien Albert Einstein et la philosophe Hannah Arendt, spécialiste des nazis, ont qualifié à juste titre l'architecte de ce massacre, Menachem Begin, de fasciste. Il est devenu par la suite Premier ministre d'Israël. Il est indéniable que le gouvernement qui fait pleuvoir l'enfer sur les personnes entassées dans le ghetto de Gaza sont des proto-fascistes animés par un mythe raciste : Ils sont le peuple élu et la Palestine est la terre que Dieu leur a donnée.

Israël est une colonie de peuplement qui a adopté des pratiques d'apartheid et dont les crimes ont été financés et légitimés par l'Occident depuis sa naissance illégitime en tant qu'État lors de la Nakba de 1948. Les États-Unis ont opposé leur veto et sapé les résolutions de l'ONU et le droit international depuis cette époque jusqu'à l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie en 1967. Aujourd'hui, l'Occident est de connivence avec Israël dans son nettoyage ethnique des Palestiniens, ses crimes de guerre et ses agressions contre les États voisins.

Les États-Unis financent actuellement l'armée israélienne à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an. M. Biden vient d'annoncer un soutien supplémentaire de 14 milliards de dollars à l'armée israélienne, sans un centime d'aide humanitaire pour les Palestiniens. Les États-Unis ont envoyé deux groupes de porte-avions, avec 2 000 marines, pour "protéger" Israël et ont livré davantage de bombes et de missiles pour l'assaut "défensif" sur Gaza. Israël a probablement besoin d'un stock de gaz et de lance-flammes pour l'attaque au sol du vaste système de tunnels du Hamas actuellement en cours.

Si le soutien occidental à Israël est motivé par le racisme, des motifs plus personnels entrent également en jeu dans certains cas.

La riche famille de Sunak a d'énormes investissements en Israël, comme beaucoup d'autres partisans du sionisme, y compris de nombreuses entreprises occidentales. Les déclarations de soutien à Israël faites par la plupart des hommes politiques occidentaux et reprises consciencieusement par la plupart des médias occidentaux doivent être rigoureusement évaluées.

Prenons par exemple le concert de déclarations décrivant l'opération Déluge Al-Aqsa lancée par le Hamas le 7 octobre comme "non provoquée" et déclarant qu'"Israël a le droit de se défendre".

La barrière de sécurité de Gaza, d'une valeur de deux milliards de dollars, a été franchie et 360 soldats israéliens et 1 200 colons ont été tués par des résistants engagés dans une lutte de libération contre le colonialisme d'apartheid - bien que des témoignages oculaires aient révélé que des centaines de colons juifs ont été tués par des tirs indiscriminés provenant de l'armée d'Israël, leur propre camp. Ces colons sont morts parce que l'État israélien n'a pas su les protéger des combattants de la guérilla qui s'étaient libérés de leur perpétuel emprisonnement en plein air.

L'action des moudjahidines s'inscrit dans le contexte de près de huit décennies d'oppression brutale, remontant à l'époque de la dépossession de leurs grands-parents. Les villes, villages et kibboutzim israéliens qu'ils ont envahis ont été construits sur des terres volées à leurs propres familles dans les années 1940, lors de la Nakba qui les a jetés dans les limbes du statut de réfugié. En effet, les deux tiers des habitants de Gaza sont des réfugiés, dont beaucoup viennent de ces mêmes villages détruits.

Hypocrisie occidentale

Les commentaires des médias occidentaux ont été inondés de "fake news". L'affirmation selon laquelle quarante bébés avaient été décapités a été démentie, et il est apparu, comme nous l'avons déjà dit, que de nombreux colons sont morts à cause des tirs frénétiques des soldats israéliens, selon la "doctrine Hannibal" de l'armée qui veut que la mort soit préférable à la captivité par la Résistance.

Lorsque l'Occident et ses médias serviles ont affirmé que cette attaque était "non provoquée", aucune référence n'a été faite à plus de 75 ans de nettoyage ethnique, de génocide progressif et de punition collective, aux 16 ans de siège de Gaza, aux cinq assauts meurtriers contre Gaza depuis 2008, y compris l'assassinat de sang-froid de 220 manifestants - dont 42 enfants - et la blessure de 36 000 personnes lors de la Marche du retour pacifique de 2018-19. Les colons de la ville voisine de Sderot ont mangé du pop-corn en regardant le bombardement et acclamé les tireurs d'élite israéliens alors qu'ils fauchaient des personnes sans défense.

Partout dans le monde, des personnes de conscience se souviennent et célèbrent le courage des Juifs du ghetto de Varsovie qui se sont rebellés, les armes à la main, contre l'incarcération nazie, prêts à mourir debout plutôt que d'attendre passivement la mort comme des moutons. Bien que les Sud-Africains aient été déclarés terroristes lorsque nous avons pris les armes contre l'apartheid, la lutte armée a été largement reconnue comme tout à fait légitime. La résistance armée contre l'occupation militaire et la tyrannie est reconnue comme un droit universel dans le droit international et comme un droit moral dans la théorie de la guerre juste.

Le Hamas est un mouvement de libération nationale engagé dans une lutte anticoloniale. Israël, les États-Unis et l'Occident au sens large cherchent à délégitimer le Hamas en l'associant à ISIS, mais cette comparaison est totalement erronée. Le Hamas, contrairement à ISIS, est une organisation politique qui émerge d'un peuple occupé et opprimé avec un projet clair de mettre fin à l'occupation coloniale.

L'hypocrisie et le double standard racial de l'Occident et d'une grande partie de ses médias sont devenus crûment évidents dans la différence de réponse aux situations en Ukraine et à Gaza.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui fait souvent l'éloge de son grand-père, qui était un général nazi, a déclaré que : "Les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles, en particulier l'électricité, en Ukraine constituent un crime de guerre. Priver des hommes, des femmes et des enfants d'eau, d'électricité et de chauffage à l'approche de l'hiver, ce sont des actes de pure terreur. Et nous devons les qualifier comme tels". Pourtant, lorsqu'Israël fait tout cela, et même pire, il bénéficie du soutien enthousiaste de l'Occident.

La finalité d'Israël

Rappelons que lorsque le fondateur du sionisme au XIXe siècle, Theodor Herzl, a cherché à obtenir le soutien des puissances européennes, il a promis qu'un "État juif" en Palestine construirait un mur de fer "contre la barbarie asiatique". Il proposait de garantir les intérêts impérialistes occidentaux contre les Arabes et vers l'est, par une implantation coloniale européenne dans ce qui avait été pendant des siècles une terre florissante appelée Palestine.

Outre le racisme, cela explique en grande partie le soutien financier, militaire, diplomatique et servile des médias dominants à l'égard d'Israël. Il s'agit d'une extension de l'impérialisme occidental. Le pétrole et le gaz, y compris la découverte récente de vastes réserves au large de la côte, de Gaza au Liban, ont renforcé la volonté de l'Occident de sacrifier le peuple palestinien en soutenant une colonie loyale aux intérêts économiques partagés.

Alors qu'Israël fait pleuvoir la mort et la destruction sur Gaza, nous devons nous demander quel est son objectif final. Pour répondre à cette question, nous devons remonter aux origines du sionisme et à son désir d'obtenir un grand lebensraum aux dépens du peuple palestinien, qui a cultivé les champs, développé l'agriculture, le commerce et les villes, et créé une culture florissante, depuis l'époque du royaume cananéen.

Herzl expliquait : "Une fois au pouvoir, nous ferons passer les frontières aux Arabes sans le sou". C'est sur cette base que Ben Gourion a entrepris le nettoyage ethnique des populations indigènes en 1948, lorsque 750 000 personnes - les trois quarts de la population palestinienne de l'époque, largement supérieure en nombre aux Juifs - ont été contraintes à l'exil en tant que réfugiés. Gaza et la Cisjordanie, saisies lors de la guerre d'expansion d'Israël en 1967, ont créé davantage de réfugiés.

Il semble évident que l'objectif d'Israël, en rasant Gaza et en terrorisant la population, est de forcer les survivants à se réfugier dans des camps de réfugiés dans le désert du Sinaï, où ils deviendront la responsabilité de l'Égypte. Il s'agit également de réaliser la prise des champs pétroliers et gaziers offshore de Gaza.

La nature extrême de la crise à Gaza ne doit pas faire oublier que la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont en plein bouleversement. Depuis les accords d'Oslo de 1993 et leur mirage de solution, l'expansionnisme sioniste a vu les colons passer de 250 000 à l'époque à 700 000 aujourd'hui.

Cela rend impossible la solution des deux États. La profanation de la mosquée sacrée d'Al-Aqsa, avec les attaques de la foule contre les fidèles et les habitants de Jérusalem-Est qui ont atteint leur paroxysme cette année, a aggravé la situation. Les pogroms lancés par des colons illégaux criant "Tuez les Arabes" et dévastant la ville de Huwwara ont montré le caractère fasciste des colons.

Près de 2 000 Palestiniens de Cisjordanie ont été blessés et plus de 120 tués depuis le 7 octobre, 200 ayant été assassinés au cours des mois précédents de cette année. Ces attaques ont été accueillies par une courageuse résistance armée dans des villes comme Jénine, Naplouse et Hébron, qui a défié l'occupation militaire.

Alors que la résistance populaire s'intensifiait avant le 7 octobre, de nombreux bataillons de l'armée israélienne ont été transférés de Gaza en Cisjordanie et le nombre de Palestiniens emprisonnés (ou pris en otage) par Israël a presque doublé pour atteindre plus de 6 000, dont 200 femmes et enfants âgés d'à peine douze ans.

Quelque 1 600 d'entre eux ont été détenus sans inculpation ni jugement. Les Israéliens détenus par le Hamas sont offerts en échange de la libération de ces prisonniers, détenus dans des conditions abominables, et pour beaucoup depuis plus longtemps que les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela.

La politique d'Israël est de ne pas négocier d'échange de prisonniers. C'est ce qu'a révélé la médiation qatarie et égyptienne pour les quatre femmes libérées par le Hamas. Toutes ont indiqué qu'elles avaient été bien traitées, bien que l'expérience ait été traumatisante. Une autre femme, Yasmin Poral, retenue en otage dans le kibboutz Be'eri le 7 octobre, a expliqué à la télévision israélienne que de nombreux Israéliens avaient été tués par des tirs aveugles de leurs propres soldats. Elle a précisé que la maison dans laquelle elle s'abritait avait été détruite par des tirs de chars israéliens. L'interview a été rapidement retirée des plateformes en ligne.

L'antifascisme n'est pas l'antisémitisme

Il n'est pas du tout difficile de comprendre la haine que les Palestiniens nourrissent à l'égard d'Israël, compte tenu du traitement barbare qu'ils subissent depuis des générations. Toute analyse crédible de la situation le comprendrait.

Cependant, l'analyse rationnelle est souvent rendue très difficile par la réponse profondément cynique qui consiste à déclarer "antisémite" toute critique de l'État israélien et des colons qu'il soutient. Il est profondément offensant pour les proto-fascistes israéliens d'utiliser abusivement l'oppression historique des Juifs pour justifier l'oppression de la Palestine. Néanmoins, cette tactique a réussi à supprimer toute discussion raisonnée dans un certain nombre de sociétés et d'organisations.

En revanche, de nombreux Juifs, dont certains citoyens courageux d'Israël, sont profondément opposés au sionisme et à l'État israélien. Aux États-Unis, un grand nombre de jeunes juifs se sont retournés contre Israël. Des réseaux juifs antisionistes internationaux ont proclamé que les Palestiniens avaient tout à fait le droit de résister et qu'Israël ne parlait pas en leur nom. Il s'agit là d'une réfutation importante de la propagande sioniste, qui prétend qu'Israël représente tous les Juifs du monde.

Les personnes vertueuses pleurent la perte de la vie de tous les civils qui sont morts, Juifs et Palestiniens. Il s'agit là d'un point fondamental de la décence morale. Cependant, la décence exige également de reconnaître que les pertes des deux côtés sont incomparables et largement disproportionnées, puisque 95 % des morts et des blessés, ainsi que des milliers d'enfants, sont des Palestiniens.

Les Palestiniens n'ont pas participé à l'holocauste nazi, mais on leur a fait payer le prix d'un crime du fascisme européen. Ils ont perdu leurs terres et leurs droits en tant que victimes d'un projet colonial et ce sont eux qui subissent une brutalité indicible. Tout au long de l'histoire, les soulèvements d'esclaves ont visé les propriétaires d'esclaves et leurs familles, ainsi que le système d'esclavage. Ces soulèvements étaient justes. Nous devons regretter toutes les pertes de vies civiles, en particulier les crimes de guerre, mais ces regrets ne doivent pas être utilisés pour nier la justice de la cause palestinienne et le droit moral et légal des Palestiniens à la résistance armée.

Que faire de Gaza, que faire de la Palestine, que faire d'Israël ?

La gravité de la situation pour Gaza, et pour tous les Palestiniens, semble plus sombre que jamais. Ou y aurait-il un rebondissement dans l'histoire ?

Aussi horrible que soit la situation, les plans d'Israël pourraient ne pas être aussi incontestés que prévu. Il n'est jamais sage de déployer une force militaire d'une telle ampleur dans le cadre d'une réaction émotionnelle impulsive, sans objectifs militaires et politiques clairs.

Outre l'absence de stratégie claire, au niveau tactique, la perspective d'une invasion terrestre devant faire face au système complexe de tunnels que les combattants de la résistance ont développé au fil des ans serait décourageante pour n'importe quelle armée.

Attaquer en milieu urbain, avec des décombres et des bâtiments effondrés qui posent des problèmes aux chars, contre un adversaire redoutable, est la plus difficile et la plus dangereuse de toutes les opérations militaires. Le Hamas a fait preuve d'une maîtrise extraordinaire des tactiques de guérilla, comme en témoignent les leçons qu'il a données à l'armée israélienne le 7 octobre, ainsi que les précédents assauts israéliens sur le territoire.

L'armée israélienne ne peut se permettre de subir d'autres désastres. Le public israélien ne pardonnera pas facilement à l'élite politique et à une armée dont les insuffisances ont déjà été si brutalement exposées - en partie à cause de l'orgueil racial et de la complaisance ; en partie parce qu'elle est devenue une force de police glorifiée qui s'occupe d'adolescents qui lancent des pierres.

Une force d'occupation d'un État corrompu et décrépit, malgré toutes ses vantardises, ne peut pas maintenir un moral élevé, surtout lorsqu'elle est confrontée à un adversaire très motivé, méprisant la mort et défendant une cause profondément ancrée. Le Hamas savait qu'une invasion terrestre suivrait inévitablement une opération telle que le déluge d'Al-Aqsa et aurait soigneusement préparé bien plus que les tunnels piégés prévus. Qui sait quelles surprises il réserve aux envahisseurs ?