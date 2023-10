Projection : Ithaka, ou le combat pour la liberté (d'Assange, de la presse) Au Poste → Le 5 octobre à 19h00

Le documentaire Ithaka : le combat pour la liberté d’Assange de Ben Lawrence sera projeté jeudi dans le cadre du ciné-club copiloté par Au poste de David Dufresne et Les Mutins de Pangée. Ce film important dont la première a eu lieu à la Fête de l’Humanité le 16 septembre commence sa carrière en France.

La séance sera suivie d’un débat avec Maryse Artiguelong (membre du bureau national de la LDH et vice-présidente de la FIDH), Charlotte Clavreul (directrice du Fonds pour une presse libre), Arnaud Le Gall (député LFI), Edwy Plenel (président de Mediapart) et Laurent Dauré (porte-parole du Comite de soutien Assange).

La soirée débutera à 19h à Césure (13 rue Santeuil, Paris 5e, métro Censier-Daubenton).

Toutes les informations sont ici :

Étant donné que l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis est plus menaçante que jamais, il importe de considérablement amplifier la mobilisation et Ithaka constitue un excellent support d’information et de sensibilisation. Il faut donc faire connaître l’existence de ce film et favoriser au mieux sa circulation.

À bientôt,