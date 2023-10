Liberté pour Georges Abdallah ! Manif à Lannemezan samedi 21 octobre

Liberté pour Georges Abdallah !

Georges Abdallah est libanais et militant de la cause palestinienne. Il s’engage dès sa jeunesse contre l’occupation israélienne du Liban en 1978 et en 1982. Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, Georges Abdallah a été condamné à la perpétuité pour complicité d’assassinats de deux agents du Mossad et de la CIA. Mais cette condamnation est le théâtre de nombreuses irrégularités.

Libérable d’après le droit français depuis 1999, Georges Abdallah a fait neuf demandes de libération. En 2013, elle est acceptée par le tribunal d’application des peines et conditionnée à une expulsion vers le Liban. En 2013, cette dernière a finalement validé sa libération si un arrêté d’expulsion était prononcé. Depuis les différents ministres de l’Intérieur ont refusé de délivrer cet arrêt d’expulsion, sous pression des États-Unis … Aujourd’hui, il est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe. Le 24 octobre 2023, Georges Abdallah entrera dans sa 40e année de prison en France.

Aux côtés de nombreux partis politiques, associations, syndicats et parlementaires, une large campagne exige sa libération immédiate et son retour dans son pays, le Liban.

Engagé pour sa libération, le député communiste André Chassaigne lui a rendu visite le 12 août 2023 et a réitéré sa demande dans une tribune, tandis que le PCF, aux côtés de treize organisations dont la Ligue des droits de l’homme, la CGT, la FSU, Solidaires, la Confédération paysanne, le Mouvement de la Paix ..., a adressé un courrier à Emmanuel Macron pour demander sa libération.



Le 21 octobre à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées , aura lieu la manifestation annuelle pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C’est en effet là-bas, au centre pénitentiaire de Lannemezan, qu’est détenu celui qui est désormais le plus vieux prisonnier politique depuis la Révolution Française. Nous appelons à participer largement à la manifestation nationale pour sa libération

ce samedi 21 octobre 2023 dès 14h

de la gare à la prison de Lannemezan (65) où il est détenu.



(nombreux départs en bus et co-voiturages dans toute la France)