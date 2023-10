Liberté pour Georges Abdallah : interdiction de la manifestation à Lannemezan





Le préfet des Hautes-Pyrénées vient d’interdire la manifestation de samedi 21 octobre à Lannemezan pour exiger la libération du plus vieux prisonnier politique d’Europe Georges Ibrahim Abdallah, militant de la cause palestinienne, détenu dans une prison… française !

Les organisateurs de la manifestation ont engagé un recours devant le tribunal administratif de Pau (décision en attente).

Ce n’est pas seulement le préfet mais le régime macronien qui se couvrent de honte en attentant à la liberté d’expression, s’alignant ainsi sur l’extrême-droite qui demandait l’interdiction de cette manifestation. Ce régime montre son manque de courage face aux Etats-Unis qui empêche la libération de Georges Abdallah.

Le régime macronien se saisit du prétexte du contexte du conflit du Moyen-Orient pour interdire toute expression populaire de solidarité avec le peuple palestinien qui meurt sous les bombes de l’armée israélienne depuis l’attaque condamnable du Hamas.

En Europe des manifestations pacifiques de soutien au peuple palestinien sont autorisées comme à Madrid à l’appel du Parti communiste espagnol et d’autres organisations progressistes, comme à Londres, Düsseldorf, Cologne…

En France la démocratie est bafouée, la liberté de manifester est inscrite dans le droit français, le gouvernement français ne le respecte pas ! Même le chef de la diplomatie italienne critique ce choix (c’est dire !) « interdire les manifestations dans un pays démocratique quand ce ne sont pas des manifestations violentes ne me semble pas juste »

Ainsi aurait-on le droit de manifester pour les victimes israéliennes mais pas pour les enfants, femmes et civils qui meurent par milliers sous les bombes parce qu’ils sont palestiniens ? N’ayons pas peur… Nous ne nous tairons pas, nous refusons la criminalisation du soutien au peuple palestinien, nous refusons le deux-poids deux mesures. La France doit agir pour un cessez le feu immédiat pour protéger le peuple palestinien, pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens conditionnée par une « reconnaissance des droits des palestiniens ». La lutte continue pour la libération du plus ancien prisonnier politique détenu dans les geôles françaises… depuis 40 ans et libérable depuis un quart de siècle !!! Libérez Georges Ibrahim Abdallah ! Question humaine, question de justice, question de droit, question d’honneur pour notre pays !