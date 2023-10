Israël : sur les massacres du 7 octobre, et leurs conséquences

Les troupes du Hamas au cours de leur sortie surprise de Gaza ont semble-t-il perpétré au moins trois massacres de masse dans le Sud du territoire israélien, le 7 octobre 2023.

Les victimes annoncées sont les habitants de deux kibboutz, les participants à une « rave party » à proximité de la frontière de Gaza et des familles de militaires israéliens.

S’il avait été nécessaire de faire oublier de quelle manière plus de 200 manifestants non-violents palestiniens ont été froidement assassinés par les militaires israéliens lors des Journées de la Terre sur la frontière de Gaza, en 2018, on n’aurait pas agi autrement. Mais ce n’était pas nécessaire, tout le monde semblait les avoir oublié, y compris les défenseurs des Palestiniens.

Pourquoi une armée – le Hamas en est une, quoi qu’on pense de lui , c’est celle des deux millions d’habitants enfermés et bombardés à Gaza depuis 20 ans - commet-elles des massacres de civils, en dehors des stratégies de contre-insurrection – que pratiquent toutes les armées régulières dans leurs « guerres asymétriques » sous un vernis de communication?

Dans notre monde seuls les événements atroces et les individus pervers suscitent l’intérêt et méritent la publicité et semblent faire de l’effet sur un public complètement anesthésié. Il y a donc dans les actions revendiquées par le Hamas aussi bizarre que ça puisse paraître, une volonté de propagande et une recherche de prestige.

Mais le motif le plus évident et le plus fréquent de ces crimes de masse est de provoquer une « épuration ethnique ». En procédant ainsi, en tuant un millier de civils israéliens, et en publicisant les images atroces de ce massacre (dans le style dégoûtant de la culture postmoderne), on envoie un message clair : les juifs doivent partir de Palestine s’ils veulent sauver leur vie.

C’est l’écho lointain des massacres de Palestiniens perpétrés par l'Irgoun et par d’autres groupes armés juifs qui se fondirent ensuite dans l’armée et l’État sionistes, pendant la guerre d’indépendance israélienne, en 1948 et 1949, qui a provoqué la « Nakba », l’exode général de la population palestinienne du territoire du nouvel État vers les camps de réfugiés de la périphérie comme ceux de Gaza.

L’épuration ethnique qui consiste à vider un territoire de sa population présente pour en implanter une autre, en général au nom de droits historiques plus ou moins légendaires et dans tous les cas abusifs a été une pratique courante au XXème siècle et la manière habituelle de faire passer la pilule après des masses de spectateurs abrutis par les médias consiste à englober les victimes dans une culpabilité collective inexpiable, et à persuader ceux qui commettent les tortures et les massacres et qui terrorisent les populations pour les faire fuir qu’ils ont affaire à des ennemis implacables et sans principes, des « animaux », qui ne méritent aucune pitié et qui feront pire à la première occasion. C’est bien le sens du bourrage de crâne nazi en Allemagne, qui a créé les conditions psychologiques de la Shoah.

Toute épuration ethnique peut en effet se transformer en génocide, comme on a vu faire au Rwanda, et en Arménie.

Le calcul cynique du Hamas semble avoir donné des ailes aux partisans israéliens d’une seconde expulsion des Palestiniens de tous les territoires contrôles par Israël, de Gaza et de Cisjordanie, à l’extrême-droite raciste assumée qui est parvenue au pouvoir en Israël avec Netanyaou. Une telle opération comporterait des risques incalculables pour la paix mondiale, et se retournerait contre ses auteurs, et contre l’ensemble du peuple juif.

Il faudrait que les défensuers inconditionnels d’Israël se rendent compte que l’expulsion de tous les juifs de Palestine est envisagée avec indifférence – ou pire - par sept des huit milliards d’habitants de ce monde. Les Non-Occidentaux pensent pour la plupart qu’Israël n’est qu’une colonie de l’Occident, que les juifs qui en proviennent peuvent y retourner, comme les pied-noirs algériens sont retournés en France, et qu’ils doivent restituer le territoire à ses occupants légitimes, les Palestiniens. Exactement comme Golda Meir et les sionistes pensaient symétriquement qu’il y avait bien assez de place pour les Palestiniens dans le reste du monde arabe. Palestiniens qui d’ailleurs selon eux n’existaient même pas.

La logique de la confrontation ne peut amener les Israéliens qu’à gagner des batailles encore en encore, pour finalement perdre la guerre, sauf à imaginer une confrontation nucléaire ; et même dans ce cas.

Le calcul politique sioniste qui a consisté à favoriser la montée du Hamas aux dépens de l’OLP, avec la complicité des pétromonarchies du Golfe, pour avoir en face les adversaires les plus faciles à combattre militairement et politiquement se retourne en définitive contre le peuple juif. La seule chance de maintien d’une population juive au Proche-Orient, à long terme, était la création d’un État palestinien laïc judéo-arabe. La solution à deux États pouvait être une étape dans cette direction, sachant qu’il n’y a jamais eu la place sur le territoire de l'ancien mandat palestinien pour deux États ennemis.

Mais le fait que les deux camps en présence soient maintenant contrôlés par des forces politico-religieuses au caractéristiques fascistes a rendu cette solution presque impossible à envisager dans l’avenir prévisible.

Le pire est donc malheuresement probable.