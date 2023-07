Le pllage de l'Ukraine

Le régime de Kiev privatise massivement au profit des oligarques et de ses maîtres occidentaux ! - Front Syndical de Classe

The NATO client regime in Ukraine has been selling off public assets to Western capital in a fire sale. Zelensky announced on Wall Street that $400+ billion in public assets are for sale (more than

http://www.frontsyndical-classe.org/2023/07/le-regime-de-kiev-privatise-massivement-au-profit-des-oligarques-et-de-ses-maitres-occidentaux.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail