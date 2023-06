Sur la dialectique de Marx, encore un mot !

Suite à : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dialectique sans jamais oser le demander !

En résumé, qu’est ce que la dialectique matérialiste de Marx ?

Marx a repris la notion de dialectique historique à Hegel. Mais contrairement à Hegel, pour lequel l’histoire est l’illustration du développement dans le temps de l'Idée absolue (Dieu), la dialectique de Marx consiste en un développement des sociétés humaines, de leurs formes économiques et sociales qui se succèdent dans la réalité du travail productif, suivant une logique révolutionnaire. Ce qui rapproche ces deux théories, c’est l’idée que jusqu’à ce jour les hommes ont fait l’histoire sans savoir ce qu’ils faisaient, et qu’ils ont maintenant les moyens de la dominer par la conscience.

Dans cette aventure, Hegel représente la conscience bourgeoise et Marx la conscience prolétarienne.

La dialectique matérialiste enveloppe l’idée que dans une société donnée, il existe déjà les éléments, les germes, ou l'embryon de la société future (choisir la métaphore qu’on voudra) qui sont sa négation et dont l'étude permettra aux révolutionnaires d’agir pour changer le monde - de pratiquer la négation de la négation. La dialectique de Marx qui a causé beaucoup d’arrachage de cheveux et d’échanges acerbes entre théoriciens n’est rien d'autre que cela.

Cela implique que les sujets de l’histoire ne sont plus les mêmes. Dans la pensée aristocratique traditionnelle ils se trouvaient parmi les nations et leurs souverains. ils sont passés avec la pensée bourgeoise aux Lumières et aux individus libres et talentueux qui les personnifient. Ils sont maintenant situés parmi les classes en lutte pour le pouvoir sur la société et le contrôle de l'État, qui est la conscience de soi de la société comme un tout. Ces classes sont formées par les aristocrates, bourgeois, et prolétaires.

Faut-il ajouter qu'il y a aussi la possibilité regrettable d'une évolution sociale réversible vers des modèles réactionnaires – mais largement imaginaires ? Alors il y a négation simple, sans dépassement de la situation historique par la négation de la négation.

Le traité de la dialectique d’une quarantaine de pages que Marx avait promis d’écrire s’il trouvait un moment perdu pour le faire n’était pas nécessaire, ce n’était en fait rien d'autre que le Manifeste du Parti Communiste lui-même, complété de quelques pages fort connues et fort citées dans l’Introduction à la critique de l’Économie Politique de 1859.

Quelqu’un a écrit que l’Éthique, de Spinoza, faisait partie de ces livres qui seraient moins longs s’ils n’étaient pas aussi courts. Pour le Manifeste, c’était donc aussi le cas !

